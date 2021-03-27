يعد دجاج كنتاكى من ألذ الوجبات المطروحة عالميا، وذلك بسبب طعمها اللذيذ الذى يحبه الكبير والأطفال بشكل كبير، ويكون ذا رائحة طيبة وشهية بشكل كبير، وكثيرا مايتهافت عليه الصغار والكبار، ومن خلال السطور القادمة نقدم لكم طريقة عمل دجاج كنتاكي وسر بهارات الكولونيل ساندرز .

كوبان من الدقيق الأبيض . معلقة ملح صغيرة . نصف ملعقة من الزعتر . نصف معلقة من الريحان المجفف . نصف ملعقة بردقوش مجفف . ملعقة فلفل أسود . أربعة ملاعق من بودرة الفلفل الحلو وليس الحار . اثنان ملعقة ثوم مجفف . ملعقة زنجبيل مطحون . بيضة واحدة مخفوقة . كوب كريمة خفيفة الدسم . دجاجة مقطعه إلى شرائح وكل شريحة مقطعة لنصفين حتى يسهل قليها . زيت غزير ويفضل زيت عباد الشمس .

مكونات خلطة دجاج كنتاكى :طريقة عمل دجاج كنتاكى :

نقوم بخلط الدقيق مع كل التوابل والخلطات السالف ذكرها فوق، ونقوم بمزج بيضة مع كريمة قليلة الدسم فى درجة حرارة عادية والتى تسمى حرارة الغرفة، ونقوم بنقع الدجاج لمدة نصف ساعة ، ثم نخرج قطع الدجاج وننتظر قليلا حتى تتساقط قطع الخليط الزائد، ثم نقوم بوضعها فى خلطة الدقيق والتوابل حتى يتم تغطيتها بشكل كامل، وبعد ذلك نقوم بإخراجها ونقوم بعمل تنفيض لها حتى نتخلص من التوابل الزائدة، ومن الممكن وضع الدجاج بعد تتبيله ووضع الخلطة فى الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك الخليط على الدجاج، وبعد ذلك نأتى بمقلاة غويطة ونضع زيت غزير، وتكون درجة الحرارة متوسطة، ويمكن استخدام قياس درجة حرارة فى المطبخ، حيث يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 175، ثم نقوم بخفض درجة الحرارة ونقوم بقلى عدد الدجاج الموجود فى ثلث ساعة، حتى تتصبغ بالون البنى ومن ثم استخراجها على منشفة ورقية جافة، وتقدم مع سلطة خضراء وخبز وسلطة كولو سلو .