أفضل طريقة لتطويل الشعر 3سم في اسبوع فقط

يبحث الكثير عن أفضل طرق تطويل الشعر لأنه يساعد في تجميل المظهر و ايضاً يعطي جاذبية وثقة عالية بالنفس ، ويعاني البعض من بطىء نمو الشعر نتيجة لبعض المشكلات التي تحتاج إلي علاج او سوء التغذية ، ولكن يوجد العديد من الوصفات التي تساعد علي تطويل الشعر وتعزيز نموه في أقل مدة .
– اهم الطرق الطبيعية التي تساعد في تطويل الشعر :
* زيت الجوجوبا :
يعتبر من أهم الزيوت الطبيعية التي تحسن من بصيلات الشعر و تساعد علي نموه و تطويله .
المكونات : ملعقة من زيت الجوجوبا مع ملعقتان من زيت الزيتون .
طريقة التحضير : خلط الزيوت في وعاء و وضع المزيج علي فروة الرأس و يترك ساعة او أكثر ، بعدها يتم غسل الشعر بماء فاتر .
* ماء الارز :
يحتوي علي كمية من البروتينات و الفيتامينات التي تساعد في تحفيز نمو الشعر و تطويله .
المكونات : كوبان من الماء مع نصف كوب من الأرز .
طريقة التحضير :
يتم نقع الارز في الماء لمدة 20 دقيقة ، و يصفي الارز و يوضع ماء الأرز علي فروة الراس و يترك لمدة 15 دقيقة ، و يتم غسل الشعر جيداً بماء فاتر .
* البصل :
يحتوي البصل علي عنصر الكبريت الذي يعزز أنتاج الكولاجين في الأنسجة ، فيقوم بتحفيز نمو الشعر .
المكونات : شرائح بصل فقط .
طريقة التحضير : يتم عصر شرائح البصل و يوضع العصير علي فروة الرأس و يترك لمدة 30 دقيقة ، و يشطف الشعر جيداً للتخلص من رائحة البصل التي قد تزعج البعض .
* القهوة :
تقوم القهوة بتحفيز الاوعية الدموية بفروة الرأس و أيضاً تنبيه عضلات الشعر و ضخ كمية كبيرة من الدم مما يؤدي إلي تطويل و تكثيف الشعر بسرعة في اقل وقت .
المكونات : زيت جوز الهند و قهوة خام .
طريقة التحضير : وضع ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة من البن الخام ، و يتم خلطهم و وضع المزيج علي فروة الرأس لمدة ساعة ، ثم تقوم بشطف الشعر بماء فاتر ، و يتم تكرار هذه الطريقة مرة واحدة كل اسبوع .
– بعض الأسباب التي تؤدي إلي تساقط الشعر :
* أستخدام الأسشوار و منتجات الشعر بكثرة يؤدي إلي تقصف الشعر .
* نقص الفيتامينات و عدم أتباع نظام غذائي صحيح .
* خلل في الهرمونات .
* الأكتئاب من اهم الأسباب التي تؤدي لتساقط الشعر .
* التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة .
* التعرض للإجهاد النفسي و التوتر .
الوسوم
يبحث الكثير عن أفضل طرق تطويل الشعر لأنه يساعد في تجميل المظهر و ايضاً يعطي جاذبية وثقة عالية بالنفس ، ويعاني البعض من بطىء نمو الشعر نتيجة لبعض المشكلات التي تحتاج إلي علاج او سوء التغذية ، ولكن يوجد العديد من الوصفات التي تساعد علي تطويل الشعر وتعزيز نموه في أقل مدة .
– اهم الطرق الطبيعية التي تساعد في تطويل الشعر :
* زيت الجوجوبا :
يعتبر من أهم الزيوت الطبيعية التي تحسن من بصيلات الشعر و تساعد علي نموه و تطويله .
المكونات : ملعقة من زيت الجوجوبا مع ملعقتان من زيت الزيتون .
طريقة التحضير : خلط الزيوت في وعاء و وضع المزيج علي فروة الرأس و يترك ساعة او أكثر ، بعدها يتم غسل الشعر بماء فاتر .
* ماء الارز :
يحتوي علي كمية من البروتينات و الفيتامينات التي تساعد في تحفيز نمو الشعر و تطويله .
المكونات : كوبان من الماء مع نصف كوب من الأرز .
طريقة التحضير :
يتم نقع الارز في الماء لمدة 20 دقيقة ، و يصفي الارز و يوضع ماء الأرز علي فروة الراس و يترك لمدة 15 دقيقة ، و يتم غسل الشعر جيداً بماء فاتر .
* البصل :
يحتوي البصل علي عنصر الكبريت الذي يعزز أنتاج الكولاجين في الأنسجة ، فيقوم بتحفيز نمو الشعر .
المكونات : شرائح بصل فقط .
طريقة التحضير : يتم عصر شرائح البصل و يوضع العصير علي فروة الرأس و يترك لمدة 30 دقيقة ، و يشطف الشعر جيداً للتخلص من رائحة البصل التي قد تزعج البعض .
* القهوة :
تقوم القهوة بتحفيز الاوعية الدموية بفروة الرأس و أيضاً تنبيه عضلات الشعر و ضخ كمية كبيرة من الدم مما يؤدي إلي تطويل و تكثيف الشعر بسرعة في اقل وقت .
المكونات : زيت جوز الهند و قهوة خام .
طريقة التحضير : وضع ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة من البن الخام ، و يتم خلطهم و وضع المزيج علي فروة الرأس لمدة ساعة ، ثم تقوم بشطف الشعر بماء فاتر ، و يتم تكرار هذه الطريقة مرة واحدة كل اسبوع .
– بعض الأسباب التي تؤدي إلي تساقط الشعر :
* أستخدام الأسشوار و منتجات الشعر بكثرة يؤدي إلي تقصف الشعر .
* نقص الفيتامينات و عدم أتباع نظام غذائي صحيح .
* خلل في الهرمونات .
* الأكتئاب من اهم الأسباب التي تؤدي لتساقط الشعر .
* التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة .
* التعرض للإجهاد النفسي و التوتر .
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