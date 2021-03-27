أفضل طريقة لتطويل الشعر 3سم في اسبوع فقط

يبحث الكثير عن أفضل طرق تطويل الشعر لأنه يساعد في تجميل المظهر و ايضاً يعطي جاذبية وثقة عالية بالنفس ، ويعاني البعض من بطىء نمو الشعر نتيجة لبعض المشكلات التي تحتاج إلي علاج او سوء التغذية ، ولكن يوجد العديد من الوصفات التي تساعد علي تطويل الشعر وتعزيز نموه في أقل مدة .

– اهم الطرق الطبيعية التي تساعد في تطويل الشعر :

* زيت الجوجوبا :

يعتبر من أهم الزيوت الطبيعية التي تحسن من بصيلات الشعر و تساعد علي نموه و تطويله .

المكونات : ملعقة من زيت الجوجوبا مع ملعقتان من زيت الزيتون .

طريقة التحضير : خلط الزيوت في وعاء و وضع المزيج علي فروة الرأس و يترك ساعة او أكثر ، بعدها يتم غسل الشعر بماء فاتر .

* ماء الارز :

يحتوي علي كمية من البروتينات و الفيتامينات التي تساعد في تحفيز نمو الشعر و تطويله .

المكونات : كوبان من الماء مع نصف كوب من الأرز .

طريقة التحضير :

يتم نقع الارز في الماء لمدة 20 دقيقة ، و يصفي الارز و يوضع ماء الأرز علي فروة الراس و يترك لمدة 15 دقيقة ، و يتم غسل الشعر جيداً بماء فاتر .

* البصل :

يحتوي البصل علي عنصر الكبريت الذي يعزز أنتاج الكولاجين في الأنسجة ، فيقوم بتحفيز نمو الشعر .

المكونات : شرائح بصل فقط .

طريقة التحضير : يتم عصر شرائح البصل و يوضع العصير علي فروة الرأس و يترك لمدة 30 دقيقة ، و يشطف الشعر جيداً للتخلص من رائحة البصل التي قد تزعج البعض .

* القهوة :

تقوم القهوة بتحفيز الاوعية الدموية بفروة الرأس و أيضاً تنبيه عضلات الشعر و ضخ كمية كبيرة من الدم مما يؤدي إلي تطويل و تكثيف الشعر بسرعة في اقل وقت .

المكونات : زيت جوز الهند و قهوة خام .

طريقة التحضير : وضع ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة من البن الخام ، و يتم خلطهم و وضع المزيج علي فروة الرأس لمدة ساعة ، ثم تقوم بشطف الشعر بماء فاتر ، و يتم تكرار هذه الطريقة مرة واحدة كل اسبوع .

– بعض الأسباب التي تؤدي إلي تساقط الشعر :

* أستخدام الأسشوار و منتجات الشعر بكثرة يؤدي إلي تقصف الشعر .

* نقص الفيتامينات و عدم أتباع نظام غذائي صحيح .

* خلل في الهرمونات .

* الأكتئاب من اهم الأسباب التي تؤدي لتساقط الشعر .

* التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة .

* التعرض للإجهاد النفسي و التوتر .