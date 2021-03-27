وجبة البطاطس أسهل وجبة اقتصادية لما تكون جعان ب 3 مكونات أسهل وجبة سريعة يمكنك أعدادها والاستمتاع بمذاق لذيذ ومكونات بسيطة متوفرة في مطبخك في هذه الوصفة نعتمد علي البطاطس ب القليل من الإضافات تحولها إلي وجبة لذيذة بدون مجهود وبطريقة سريعة وسنوفيكم الآن بطريقة عمل وجبة البطاطس أسهل وجبة اقتصادية لما تكون جعان ب 3 مكونات فقط.

مقادير وجبة البطاطس أسهل وجبة اقتصادية

تعتمد هذه الوصفة علي البطاطس حيث تحتوي البطاطس علي الكثير من المعادن والفيتامينات المغذية وتجعلها وجبة غنية وتعمل علي ظبط مستوي الكوليسترول في الدم واحتوائها علي فيتامين C يجعلها تقوي من صحة القلب .

عدد 3 بطاطس

1 بصلة كبيرة

فص من الثوم

التوابل حسب الرغبة

معلقة من البقدونس المفروم

معلقة من مرقة الدجاج

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طريقة تحضير الوجبة:

قومي بتقشير البطاطس وتقطيعها شرائح سميكه ثم قطعيها مكعبات

قطعي البصل مكعبات اصغر من مكعبات البطاطس

في طاسة علي النار ضعي معلقة من الزيت أو السمنه وضعي بها البصل حتى يتغير لونه

أضيفي قطع البطاطس واخلطيها مع الزيت والبصل جيدا

ضعي فص الثوم والبقدونس والتوابل يفضل ان تستخدمي تلك التوابل للحصول علي ألذ مذاق (ملح – فلفل – بابريكا – زعتر-روزماري- شطة).

ثم أضيفي معلقة من مرقة الدجاج الفورية.

مقدار من الماء لتسوية البطاطس.

قومي بتغطيه الطاسة لمنع تسرب بخار الماء ليساعد علي نضج البطاطس.

ثم ضعيها بعد التسوية في صينية وزينيها بالزيتون والفلفل والقليل من الجبنة وادخليها الفرن لتحمير وأذابه الجبنة علي الوش.

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