بطعم خطير أحلي طاجن لحمة بالبصل بخلطة وريحة لا تقاوم هيشرفك في العزومات

اللحمة بالبصل هي من اشهر الأكلات الشعبية المشهورة في العالم، وهي من اللحوم المعروفة من قديم الزمان، وللحمه فوائد كثيره للجسم لأنها تحتوى علي البروتين وتقوى المناعة وتعزز نمو العضلات وأيضا تنظم الهضم ف الجسم، وهذه الأكلة مشهوره اكثر في الأعياد والمناسبات وعند المسلمين في عيد الأضحى، سوف نقدم لكم في هذا الموضوع افضل طريقة لعمل اللحمة بالبصل. مكونات اللحمة بالبصل نصف كيلو من اللحمة الحمرة خالية من الدهون

ربع كيلو من البصل

حبتان من الطماطم الحمرة

فصين من الثوم المقشر

زعتر

اكليل الجبل مفروم جيدا

حبه من الفلفل الأخضر الحار

رشه كزبره مفرومه

ربع كوب صغير من الخل

نصف معلقه كبيره من عصير الليمون

ملح، بهرات لحمه، بهرات مشكله، فلفل اسود، قرفه، وورق الورا

زيت، ماء طريقه تحضير اللحمة بالبصل نحضر وعاء ونضع فيه اللحمة بعد ما تقطع إلي مكعبات متساويه ثم بعد ذالك نقوم بوضع الباهرات علي اللحمة وهى باهرات اللحمة والباهرات المشكلة والفلفل الأسود والخل والليمون والإكليل الجبل وورف الورا والقرفة ونخلطهم جيدا مع اللحمة

ثم تنرك اللحمة مع الباهرات نصف ساعة في الثلاجة حتي اللحمة تتبل جيدا

ثم بعد ذالك نحضر وعاء ونقطع فيه ربع كيلو البصل، ونقطع الفلفل الحار أيضا، وفي أيضا وعاء أخر نقطع الطماطم قطع صغيره

ثم تقومي بهرس الثوم جيدا

نحضر صينيه التحضير ونضع فيها كميه من الزيت

نضع شرائح البصل في الزيت حتي يدبل البصل، ثم نضع الفلفل الحار مع البصل حتي يدبل الفلفل أيضا مع البصل

ثم بعد ذالك نحضر اللحمة ونضيفها إلي الصينية ونحركها جيدا مع البصل والفلفل لمده دقيقتين

ثم نضيف إليها الثوم المهروس، ثم نضع قطع الطماطم حتي تدوب مع اللحمة

ثم نضيف كوب من الماء علي اللحمة ونهدي النار اللحمة حتي تستوي جيدا

والتأكد من سوى اللحمة

ثم نحضر طبق التقديم ونضع إليه قطع الكزبرة والبقدونس ونضع عليه اللحمة

من الأطباق التي ممكن تقدم مع اللحمة بالبصل، طبق من الأرز، وطبق من الشوربة، والفاصوليا، وطبق من سلطة الطحينة. مكونات اللحمة بالبصلطريقه تحضير اللحمة بالبصل الوسوم

اللحمة بالبصل هي من اشهر الأكلات الشعبية المشهورة في العالم، وهي من اللحوم المعروفة من قديم الزمان، وللحمه فوائد كثيره للجسم لأنها تحتوى علي البروتين وتقوى المناعة وتعزز نمو العضلات وأيضا تنظم الهضم ف الجسم، وهذه الأكلة مشهوره اكثر في الأعياد والمناسبات وعند المسلمين في عيد الأضحى، سوف نقدم لكم في هذا الموضوع افضل طريقة لعمل اللحمة بالبصل. مكونات اللحمة بالبصل نصف كيلو من اللحمة الحمرة خالية من الدهون

ربع كيلو من البصل

حبتان من الطماطم الحمرة

فصين من الثوم المقشر

زعتر

اكليل الجبل مفروم جيدا

حبه من الفلفل الأخضر الحار

رشه كزبره مفرومه

ربع كوب صغير من الخل

نصف معلقه كبيره من عصير الليمون

ملح، بهرات لحمه، بهرات مشكله، فلفل اسود، قرفه، وورق الورا

زيت، ماء طريقه تحضير اللحمة بالبصل نحضر وعاء ونضع فيه اللحمة بعد ما تقطع إلي مكعبات متساويه ثم بعد ذالك نقوم بوضع الباهرات علي اللحمة وهى باهرات اللحمة والباهرات المشكلة والفلفل الأسود والخل والليمون والإكليل الجبل وورف الورا والقرفة ونخلطهم جيدا مع اللحمة

ثم تنرك اللحمة مع الباهرات نصف ساعة في الثلاجة حتي اللحمة تتبل جيدا

ثم بعد ذالك نحضر وعاء ونقطع فيه ربع كيلو البصل، ونقطع الفلفل الحار أيضا، وفي أيضا وعاء أخر نقطع الطماطم قطع صغيره

ثم تقومي بهرس الثوم جيدا

نحضر صينيه التحضير ونضع فيها كميه من الزيت

نضع شرائح البصل في الزيت حتي يدبل البصل، ثم نضع الفلفل الحار مع البصل حتي يدبل الفلفل أيضا مع البصل

ثم بعد ذالك نحضر اللحمة ونضيفها إلي الصينية ونحركها جيدا مع البصل والفلفل لمده دقيقتين

ثم نضيف إليها الثوم المهروس، ثم نضع قطع الطماطم حتي تدوب مع اللحمة

ثم نضيف كوب من الماء علي اللحمة ونهدي النار اللحمة حتي تستوي جيدا

والتأكد من سوى اللحمة

ثم نحضر طبق التقديم ونضع إليه قطع الكزبرة والبقدونس ونضع عليه اللحمة

من الأطباق التي ممكن تقدم مع اللحمة بالبصل، طبق من الأرز، وطبق من الشوربة، والفاصوليا، وطبق من سلطة الطحينة. مكونات اللحمة بالبصلطريقه تحضير اللحمة بالبصل

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