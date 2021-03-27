بسكويت حبات القهوة المقرمش بكوب دقيق اعملي 70 بسكوتة

طريقة تحضير بسكويت حبات القهوة، يعد بسكوت حبات القهوة من أشهر أنواع الحلوى المنتشرة في الفترة الأخيرة التي تتسم بالمذاق الجيد والمختلف فهذا النوع من البسكويت مفضل لعشاق القوة بالتحديد، فمن خلال السطور الآتية سنقدم إليكم أفضل طريقة لتحضير بسكوت حبات القهوة. مقادير تحضير بسكوت حبات القهوة: الدقيق.

مسحوق الكاكاو.

نشا الذرة.

مسحوق القهوة.

مياه ساخنة.

جرام.

سكر ناعم.

صفار بيضة. طريقة تحضير بسكوت حبات القهوة: يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه كلاً من الدقيق ومسحوق الكاكاو وبعد ذلك يتم وضع النشا ويتم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض وبعد ذلك يتم ترك الخليط جانباً. بعد ذلك يتم إحضار إناء صغير ويتم فصل صفار البيض عن بياضه وبعد ذلك يتم تركه جانباً. في كأس نظيف يتم وضع القهوة سريعة الذوبان وبعد ذلك يتم وضع المياه الساخنة ويتم خلطهم جيداً لحين أن تذوب القهوة بصورة تامة. الحصول على إناء أخر ويتم وضع فيه الزبدة ويتم خلطهم جيداً لحين أن تصبح الزبدة ناعمة وسلسة وبعد ذلك يتم إضافة السكر وبعد ذلك يتم خلطهم سوياً لحين أن تصبح الزبدة مثل الكريمة ومن ثم يتم إضافة صفار البيض وبعد ذلك يتم إضافة القهوة المذابة بشكل تدريجي مع الاستمرار في الخلط. بعد ذلك يتم إضافة خليط الدقيق والكاكاو والنشا مع الحرص على نخلهم جيداً قبل ن يتم إضافتهم. يتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض لحين أن يتم الحصول على عجينة لينة طرية. بعد ذلك يتم القيام بتشكيل العجينة على هيئة كرات بيضاوية ويتم ترتيبها فوق الصينية المفروشة بورق الزبدة، بعد ذلك يتم عمل خط عميق باستخدام السكين. بعد الانتهاء من ذلك يتم نقل العجينة إلى الثلاجة وبعد ذلك يتم نقلها إلى المجمد وتركها لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم ترتيبها في صينية فرن تكون مفروشة سابقاً بورق الطهي وبعد ذلك يتم ترتبها في الصينية وبعد ذلك يتم وضعها في الفرن الساخن. بعد الانتهاء من طهي البسكويت يتم تقديمها مع كأس من القهوة والشاي وبالهناء على الجميع. مقادير تحضير بسكوت حبات القهوة:طريقة تحضير بسكوت حبات القهوة:

طريقة تحضير بسكويت حبات القهوة، يعد بسكوت حبات القهوة من أشهر أنواع الحلوى المنتشرة في الفترة الأخيرة التي تتسم بالمذاق الجيد والمختلف فهذا النوع من البسكويت مفضل لعشاق القوة بالتحديد، فمن خلال السطور الآتية سنقدم إليكم أفضل طريقة لتحضير بسكوت حبات القهوة. مقادير تحضير بسكوت حبات القهوة: الدقيق.

مسحوق الكاكاو.

نشا الذرة.

مسحوق القهوة.

مياه ساخنة.

جرام.

سكر ناعم.

صفار بيضة. طريقة تحضير بسكوت حبات القهوة: يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه كلاً من الدقيق ومسحوق الكاكاو وبعد ذلك يتم وضع النشا ويتم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض وبعد ذلك يتم ترك الخليط جانباً. بعد ذلك يتم إحضار إناء صغير ويتم فصل صفار البيض عن بياضه وبعد ذلك يتم تركه جانباً. في كأس نظيف يتم وضع القهوة سريعة الذوبان وبعد ذلك يتم وضع المياه الساخنة ويتم خلطهم جيداً لحين أن تذوب القهوة بصورة تامة. الحصول على إناء أخر ويتم وضع فيه الزبدة ويتم خلطهم جيداً لحين أن تصبح الزبدة ناعمة وسلسة وبعد ذلك يتم إضافة السكر وبعد ذلك يتم خلطهم سوياً لحين أن تصبح الزبدة مثل الكريمة ومن ثم يتم إضافة صفار البيض وبعد ذلك يتم إضافة القهوة المذابة بشكل تدريجي مع الاستمرار في الخلط. بعد ذلك يتم إضافة خليط الدقيق والكاكاو والنشا مع الحرص على نخلهم جيداً قبل ن يتم إضافتهم. يتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض لحين أن يتم الحصول على عجينة لينة طرية. بعد ذلك يتم القيام بتشكيل العجينة على هيئة كرات بيضاوية ويتم ترتيبها فوق الصينية المفروشة بورق الزبدة، بعد ذلك يتم عمل خط عميق باستخدام السكين. بعد الانتهاء من ذلك يتم نقل العجينة إلى الثلاجة وبعد ذلك يتم نقلها إلى المجمد وتركها لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم ترتيبها في صينية فرن تكون مفروشة سابقاً بورق الطهي وبعد ذلك يتم ترتبها في الصينية وبعد ذلك يتم وضعها في الفرن الساخن. بعد الانتهاء من طهي البسكويت يتم تقديمها مع كأس من القهوة والشاي وبالهناء على الجميع. مقادير تحضير بسكوت حبات القهوة:طريقة تحضير بسكوت حبات القهوة:

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