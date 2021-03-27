سر طريقة عمل لقمة القاضي مثل المحلات هشة ذهبية ومقرمشة وتذوب في الفم

لقمة القاضي أو الزلابية أو العوامات السورية جميعها أسماء مختلفة لنفس نوع الحلوى الشرقي اللذيذ، حيث تتنوع الحلويات الشرقية مثل الكنافة والقطايف والبسبوسة وغيرها، إلا أن الزلابية تعتبر من ألذ أنواع الحلوى وأبسطها في المكونات، فهي تتكون من الماء والدقيق والخميرة فقط، إلا أن لها طريقة عمل مختلفة مما يكسبها لون ذهبي وقوام هش لذيذ ومقرمش، اليوم سنخبركم عن أسرار العوامة من أشهر محلات الحلويات. لقمة القاضي لقمة القاضي المقادير 2 كوب من الدقيق الأبيض.

1 كوب من الماء الدافئ أقرب للبارد.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة من النشا، ويمكن استخدام النشا المضاف إليها فانيليا حسب المتوفر لديكِ.

ملعقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

رشة فانيليا.

زيت غزير للقلي. للتقديم شربات أو قِطر.

سكر بودرة.

صوص الفراولة أو الشيكولاتة حسب الرغبة. طريقة عمل لقمة القاضي مثل المحلات في إناء عميق قومي بإذابة السكر والخميرة في الماء الدافئ، ثم أضيفي للمزيج ربع كوب من الدقيق، وقومي بالتقليب جيداً، وهذا هو أول أسرار المحلات.

غطي الإناء السابق بقطعة من القماش نظيفة أو غطاء الإناء واتركيه لمدة ربع ساعة حتى تتخمر وتلاحظين ظهور رغوة، وهذا هو ثاني سر من أسرار العوامة.

في إناء آخر قومي بخلط الدقيق مع النشا ورشة الملح ورشة من الفانيليا.

قومي بخلط جميع المكونات السابقة وقلبيها جيداً، حتى تمتزج تماماً وتحصلي على عجينة مطاطية القوام.

غطي الإناء بكيس بلاستيكي واتركيه في فرن البوتجاز لمدة نصف ساعة حتى تتختمرتماماً.

أحضري مقلاة عميقة، ثم قومي بوضع الزيت الغزير على نار متوسطة حتى يسخن جيداً.

لتشكيل الزلابية يمكنكِ استخدام ملعقة شاي، وتقتطيع العجينة بها وتشكيلها بعد غمس الملعقة في الزيت.

قومي بقلي لقمة القاضي في الزيت الساخن لمدة لا تتجاوز الخمس دقائق حتى تصبح ذهبية اللون، ثم توضع على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت.

نضع العوامة في الشربات البارد أو نضع سكر البودرة أوأي صوص حسب الرغبة. طريقة عمل لقمة القاضي مثل المحلات كانت هذه أبرز أسرار طريقة عمل الزلابية مثل محلات الحلواني تماماً، وما يميزها بساطتها وبساطة مكوناتها المتوفرة في كل منزل، إلا أنها مليئة بالسعرات الحرارية لذا يجب الإقلال من تناولها أو تناولها بإعتدال في حال كنت تتبع نظام غذائي لإنقاص الوزن. الوسوم

لقمة القاضي أو الزلابية أو العوامات السورية جميعها أسماء مختلفة لنفس نوع الحلوى الشرقي اللذيذ، حيث تتنوع الحلويات الشرقية مثل الكنافة والقطايف والبسبوسة وغيرها، إلا أن الزلابية تعتبر من ألذ أنواع الحلوى وأبسطها في المكونات، فهي تتكون من الماء والدقيق والخميرة فقط، إلا أن لها طريقة عمل مختلفة مما يكسبها لون ذهبي وقوام هش لذيذ ومقرمش، اليوم سنخبركم عن أسرار العوامة من أشهر محلات الحلويات. لقمة القاضي لقمة القاضي المقادير 2 كوب من الدقيق الأبيض.

1 كوب من الماء الدافئ أقرب للبارد.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة من النشا، ويمكن استخدام النشا المضاف إليها فانيليا حسب المتوفر لديكِ.

ملعقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

رشة فانيليا.

زيت غزير للقلي. للتقديم شربات أو قِطر.

سكر بودرة.

صوص الفراولة أو الشيكولاتة حسب الرغبة. طريقة عمل لقمة القاضي مثل المحلات في إناء عميق قومي بإذابة السكر والخميرة في الماء الدافئ، ثم أضيفي للمزيج ربع كوب من الدقيق، وقومي بالتقليب جيداً، وهذا هو أول أسرار المحلات.

غطي الإناء السابق بقطعة من القماش نظيفة أو غطاء الإناء واتركيه لمدة ربع ساعة حتى تتخمر وتلاحظين ظهور رغوة، وهذا هو ثاني سر من أسرار العوامة.

في إناء آخر قومي بخلط الدقيق مع النشا ورشة الملح ورشة من الفانيليا.

قومي بخلط جميع المكونات السابقة وقلبيها جيداً، حتى تمتزج تماماً وتحصلي على عجينة مطاطية القوام.

غطي الإناء بكيس بلاستيكي واتركيه في فرن البوتجاز لمدة نصف ساعة حتى تتختمرتماماً.

أحضري مقلاة عميقة، ثم قومي بوضع الزيت الغزير على نار متوسطة حتى يسخن جيداً.

لتشكيل الزلابية يمكنكِ استخدام ملعقة شاي، وتقتطيع العجينة بها وتشكيلها بعد غمس الملعقة في الزيت.

قومي بقلي لقمة القاضي في الزيت الساخن لمدة لا تتجاوز الخمس دقائق حتى تصبح ذهبية اللون، ثم توضع على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت.

نضع العوامة في الشربات البارد أو نضع سكر البودرة أوأي صوص حسب الرغبة. طريقة عمل لقمة القاضي مثل المحلات كانت هذه أبرز أسرار طريقة عمل الزلابية مثل محلات الحلواني تماماً، وما يميزها بساطتها وبساطة مكوناتها المتوفرة في كل منزل، إلا أنها مليئة بالسعرات الحرارية لذا يجب الإقلال من تناولها أو تناولها بإعتدال في حال كنت تتبع نظام غذائي لإنقاص الوزن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر طريقة عمل لقمة القاضي مثل المحلات هشة ذهبية ومقرمشة وتذوب في الفم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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