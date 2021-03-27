طريقة تحضير المعمول السعودي بالتمر من الحلويات التي يقبل عليها الكثير من الكبار والصغار و مفضلة في الوطن العربي لما لها من مذاق جذاب بالإضافة إلي قوامها الناعم و تتميز بشكل جميل و يمكن حشوها بأكثر من حشوة حيث أنها تتعدد في الحشوات مثل المكسرات المختلفة أو الملبن ويرجع ذلك لحسب الرغبة. كما تفضل ربات البيوت تحضير حلوى المعمول بالتمر السعودي خاصة في المناسبات والأعياد لذالك تابعي معنا سيدتي خطوات صنع المعمول السعودي مع اتباع الدقة في المقادير حتى تحصلين على نتيجة جيدة. طريقة عمل المعمول السعودي ومكوناته طريقة عمل المعمول السعودي ومكوناته المكونات… كوبان وربع من الدقيق( الطحين) الأبيض متعدد الاستعمالات ومنخول.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه ملح طعام صغيرة.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ غير مملحه.

ربع كوب من السمن النباتي أو السمنة الحيواني حسب الرغبة.

حبة بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. تحضير الحشوة ومقاديرها تحضير الحشوة ومقاديرها المقادير… كمية مناسبة من عجينة التمر الطرية حسب الرغبة. نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة الناعم حسب الرغبة. لتزيين المعمول… كمية مناسبة من السكر الأبيض البودر. تحضير الحشوة… في وعاء عميق ضعي حشوه التمر وقومي برش القليل من القرفة الناعمة فوق عجينة التمر. ثم قومي بعجنها بديكيي جيدا حتى يصير التمر ممتزج وناعم. قومى بأخذ كميات بسيطة من التمر وشكليها على شكل كور في طبق وضعيها جانبا لحين استخدامها لاحقا في العجينة. طريقة تحضير عجينة معمول التمر السعودي احضري وعاء عميق خاص بالعجان ثم ضعي فيه كل المكونات الجافة مثل الطحين الأبيض والبيكنج بودر وكل أنواع البهارات والسكر.

قومي بتشغيل العجان على سرعة متوسطة حتى تختلط المكونات جيدا و تتجانس مع بعضها. ضعي السمن النباتي والزبدة إلي المكونات الجافة ثم قم بتشغيل العجان على سرعة متوسطة حتى يمتزج الخليط ويصير مثل الرمال المبللة. في وعاء اخر أخفقي البيضة مع الفانيليا ثم ضعيها على خليط العجين السابق مع الاستمرار في العجن حتى تحصلين على عجينة طرية ومتماسكة. اخرجي العجينة من العجان وضعيها على منضدة المطبخ وقومى بعجنيها مرة اخرى باليدين حتى تحصلين على عجينة متماسكة بشكل كامل وغير مفككة. خذي قطعة صغيرة من العجين واقرديها على كفه يديكى وضعي فيها كرة من التمر السابق تحضيره. ثم قومي بغلق العجين على الحشوة ولفيها شكل كرة. ثم ضعيها في القالب الخاص بالتشكيل مع رشه بقليل من الدقيق حتى لا تلتصق العجينة في القالب. ثم قومى بالضغط على العجينة داخل القالب ومن ثم قومي بضربها على طرف المنضدة برفق حتى تخرج العجينة من القالب. ثم ضعي المعمول في صينية الخبز و ضعيها في فرن سابق التسخين على درجة حرارة متوسطة لمده ثلث ساعة أو 25 دقيقة إلي أن ينضج المعمول ويكتسب اللون الذهبي الجميل. بعد أن يخرج المعمول الناضج من الفرن اتركيه في الصواني إلى أن يبرد ثم انقله إلي طبق التقديم المفضل لديكي و قومي برشة بقليل من السكر البودر والف هناء وشفاء. طريقة تحضير عجينة معمول التمر السعودي وصلنا سيدتي إلي نهاية هذا المقال وأتمني أن اكون قدمت وصفتنا اليوم بطريقة سهلة و مبسطة على كل ربه منزل مع مراعاة الدقة في المقادير. الوسوم

طريقة تحضير المعمول السعودي بالتمر من الحلويات التي يقبل عليها الكثير من الكبار والصغار و مفضلة في الوطن العربي لما لها من مذاق جذاب بالإضافة إلي قوامها الناعم و تتميز بشكل جميل و يمكن حشوها بأكثر من حشوة حيث أنها تتعدد في الحشوات مثل المكسرات المختلفة أو الملبن ويرجع ذلك لحسب الرغبة. كما تفضل ربات البيوت تحضير حلوى المعمول بالتمر السعودي خاصة في المناسبات والأعياد لذالك تابعي معنا سيدتي خطوات صنع المعمول السعودي مع اتباع الدقة في المقادير حتى تحصلين على نتيجة جيدة. طريقة عمل المعمول السعودي ومكوناته طريقة عمل المعمول السعودي ومكوناته المكونات… كوبان وربع من الدقيق( الطحين) الأبيض متعدد الاستعمالات ومنخول.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه ملح طعام صغيرة.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ غير مملحه.

ربع كوب من السمن النباتي أو السمنة الحيواني حسب الرغبة.

حبة بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. تحضير الحشوة ومقاديرها تحضير الحشوة ومقاديرها المقادير… كمية مناسبة من عجينة التمر الطرية حسب الرغبة. نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة الناعم حسب الرغبة. لتزيين المعمول… كمية مناسبة من السكر الأبيض البودر. تحضير الحشوة… في وعاء عميق ضعي حشوه التمر وقومي برش القليل من القرفة الناعمة فوق عجينة التمر. ثم قومي بعجنها بديكيي جيدا حتى يصير التمر ممتزج وناعم. قومى بأخذ كميات بسيطة من التمر وشكليها على شكل كور في طبق وضعيها جانبا لحين استخدامها لاحقا في العجينة. طريقة تحضير عجينة معمول التمر السعودي احضري وعاء عميق خاص بالعجان ثم ضعي فيه كل المكونات الجافة مثل الطحين الأبيض والبيكنج بودر وكل أنواع البهارات والسكر.

قومي بتشغيل العجان على سرعة متوسطة حتى تختلط المكونات جيدا و تتجانس مع بعضها. ضعي السمن النباتي والزبدة إلي المكونات الجافة ثم قم بتشغيل العجان على سرعة متوسطة حتى يمتزج الخليط ويصير مثل الرمال المبللة. في وعاء اخر أخفقي البيضة مع الفانيليا ثم ضعيها على خليط العجين السابق مع الاستمرار في العجن حتى تحصلين على عجينة طرية ومتماسكة. اخرجي العجينة من العجان وضعيها على منضدة المطبخ وقومى بعجنيها مرة اخرى باليدين حتى تحصلين على عجينة متماسكة بشكل كامل وغير مفككة. خذي قطعة صغيرة من العجين واقرديها على كفه يديكى وضعي فيها كرة من التمر السابق تحضيره. ثم قومي بغلق العجين على الحشوة ولفيها شكل كرة. ثم ضعيها في القالب الخاص بالتشكيل مع رشه بقليل من الدقيق حتى لا تلتصق العجينة في القالب. ثم قومى بالضغط على العجينة داخل القالب ومن ثم قومي بضربها على طرف المنضدة برفق حتى تخرج العجينة من القالب. ثم ضعي المعمول في صينية الخبز و ضعيها في فرن سابق التسخين على درجة حرارة متوسطة لمده ثلث ساعة أو 25 دقيقة إلي أن ينضج المعمول ويكتسب اللون الذهبي الجميل. بعد أن يخرج المعمول الناضج من الفرن اتركيه في الصواني إلى أن يبرد ثم انقله إلي طبق التقديم المفضل لديكي و قومي برشة بقليل من السكر البودر والف هناء وشفاء. طريقة تحضير عجينة معمول التمر السعودي وصلنا سيدتي إلي نهاية هذا المقال وأتمني أن اكون قدمت وصفتنا اليوم بطريقة سهلة و مبسطة على كل ربه منزل مع مراعاة الدقة في المقادير.

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