طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالموز مثل أشهر محلات الحلويات

كيكة الشوكولاتة بالموز ، من اشهر انواع الكيك المعروف في جميع أنحاء العالم، ويعشقها الصغار والكبار، وذلك لاحتوائها على عناصر غذائية عالية للجسم حيث تحتوي على اللبن والبيض والموز، ومن فوائدها المعروفة أنها تعالج الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي، وتعمل على تهدئة الأعصاب وتقضي على الاكتئاب، وتساعد في عملية إنقاص الوزن، وتتميز هذه الكيكة بطعمها اللذيذ ومذاقها الجميل، وسهلة التحضير في المنزل لأنها تحتوي على مكونات بسيطة تتوفر في كل بيت، وصناعتها في المنزل يضمن لنا خلوها من أي مواد ضارة للجسم، ويضمن لنا نظافتها واحتوائها على مواد طازجة وليست مخزنة منذ فترة طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالموز في المنزل بأبسط الخطوات مثل أشهر محلات الحلويات.

مكونات عمل كيكة الشوكولاتة بالموز

تحتوي على مكونات بسيطة تتوفر في منزل وهى كما يأتي:-

عدد 4 بيضات. كوب واحد من الحليب. نصف كوب من الزيوت النباتية. عدد 1 كوب من السكر. نصف كوب من بودرة الكاكاو المحلاة. عدد 1 ملعقة من الفانيليا. رشة من الملح. عدد 2 حبة من الموز. عدد 2 كوب من الدقيق. عدد 1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

يجب إتباع الخطوات السليمة في طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بالموز والحرص على أن تكون المقادير مضبوطة للحصول على كيكة هشة وطعمها لذيذ وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونقوم بكسر البيض فيه، ثم نقوم بإضافة السكر إليه ونقوم بالخفق حتى نحصل على مزيج كريمي.

نقوم بإضافة الحليب والزيوت النباتية ثم نقوم بوضع الموز المقطع حلقات والدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ونقلب المكونات جميعها مع بعض.

نقوم بوضع الخليط في القالب المخصص بالكيك، ثم نضع الكيكة بالفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 30 دقيقة، ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها جانباً حتى تبرد ونزينها بالسكر الناعم ونقدم بالهناء والشفاء.

أسرار نجاح عمل كيكة الشكولاتة بالموز

هناك العديد من الشروط التي يجب أن نتبعها حتى نحصل على كيكة ناجحة وهى كما يلي:-

يجب أن نلتزم بالمقادير المضبوطة وعدم الزيادة أو النقصان فيها. أن تكون جميع مكونات الكيكة في درجة حرارة الغرفة. التأكد من أن مادة البيكنج بودر صالحة لأنها المسئولة عن نفخ الكيكة. القيام بإشعال الفرن قبل 10 دقائق من وضع الكيكة فيها. القيام بخفق جميع المكونات جيداً حتى يكون الخليط متجانس. القيام بدهن القالب بالزيت ورشه بالدقيق قبل وضع خليط الكيك حتى لا يلتصق. يجب ألا يزيد الخليط عن نصف ارتفاع القالب أو الصينية المستخدمة.

10 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

3 ملاعق كبيرة من حليب البودرة.

50 جرام من الزبدة.

نصف كوب من الماء.

مكونات عمل صوص الشوكولاتةطريقة تحضير صوص الشوكولاتة

يجب أن نتبع الخطوات التالية في التحضير:-

نقوم بوضع الكاكاو مع الحليب في وعاء ونخفقهم جيداً. نضع السكر ثم نقوم بالخفق مرة أخرى. نقوم بإضافة الماء بالتدريج مع التقليب حتى تمتزج جميع المكونات وتصبح عجينة لينة. نضع قدر به ماء على النار وعندما يغلي نضع عليه وعاء زجاجي ونقوم بتذويب الزبدة فيه. نقوم بوضع خليط الشوكولاتة والحليب والسكر على الزبدة. نقوم بتقليب الخليط ونتركه حتى يذوب ويصبح قوامه كريمي ناعم. نقوم باستخدام الصوص في تزيين كيكة الشوكولاتة بالموز ونحتفظ بالباقي في الثلاجة.

فوائد كيكة الشوكولاتة