وصفات لتطويل الشعر في 7 أيام بطريقة أمنة وسريعة في المنزل وبمكونات طبيعية

أفضل وصفات لتطويل الشعر بسيطة ومتاحة في كل منزل، إذن كيف تجعلي شعرك ينمو بشكل أسرع وبطريقة أمنة، دون استخدام منتجات كيميائية التي تضر الشعر، والحقيقة هي أنه لا يوجد حل سريع لتعزيز طول الشعر. ولكن يوجد بعض العلاجات الفعالة مثل زيوت نمو الشعر والخلطات المنزلية، قد ترطب وتغذي الشعر بمكونات مغذية تعزز الصحة العامة لبصيلات الشعرة.

وصفات لتطويل الشعر

إذا كنت تعاني من خسارة كبيرة في تساقط الشعر والشعر لا ينمو بشكل طبيعي ابدا، يجب عليكى استشارة طبيب الأمراض الجلدية للحصول على المساعدة. ولكن إذا كان الهدف هو تطويل بسيط للشعر في المنزل وربما رؤية بعض النمو والحجم الإضافي للشعر، فيمكن أن تساعدك أقنعة الشعر هذه لتحسين فروة الرأس الجافة وأي قشرة ناتجة عن ذلك، وتقلل من تجعيد الشعر، وتضيف لمعانا وتعزز فروة الشعر وتجعله ينمو اسرع وأكثف.

قناع زيت الخروع للشعر

يستخدم زيت الخروع لفروة الرأس الجافة والقشرة. ويوصي به الكثير من مصممين الشعر، لأن زيت الخروع غني بالأحماض الدهنية التي تعمل على الترطب ولها خصائص مضادة للميكروبات تجعله علاجا جيدا لفروة الرأس وقشرة الرأس.

المقادير: 1 ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

طريقة التحضير:

قومى بوضع زيت الخروع في وعاء صغير.

ثم سخنيها في المايكرويف لمدة لا تقل عن 10 ثواني.

حيث يجب أن تكون دافئة وليست ساخنة.

وباستخدام أطراف أصابعك، دلكي زيت الخروع في فروة رأسك والأطراف.

اتركيه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم اشطفيه جيدًا، ثم اغسلي شعرك بالشامبو الخاص بكي.

القرفة وزيت جوز الهند

تستخدم هذه الوصفة لعلاج: الشعر القصير الخفيف والكسر والاعوجاجات التي في الشعر. حيث تعمل القرفة على تحفيز الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر وقوته، في حين أن زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية، مما يساعد على أصلاح الشعر من التلف.

المقادير:

1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

و 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

امزج المكونات معًا جيدًا.

ضعي القناع على فروة الشعر والأطراف، ودلكي فروة رأسك جيدا.

اتركي القناع لمدة 30 إلى 45 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

يقرر هذه القناع مرة كل أسبوع لكى تحصلي على نتيجة افضل مع العلم انك سوف تشاهدين نتائج مرضية مع أول استخدام.

غسول خل التفاح

يساعد غسول خل التفاح في مقاومة تراكمات المنتجات والقشور في فروة الرس، حيث أن تلك التراكمات تقوم بتعطيل عملية نمو الشعر وتجعل من تطويله عملية متعبة وشاقة علي فروة الشعر، لذلك فان غسول خل التفاح يقوم بإزاله تلك التراكمات من الشعر كما يجعل الشعر يتوازن ويحقق النمو السليم.

المكونات

نصف كوب من خل التفاح

نصف كوب من الماء الفاتر

طريقة الاستخدام

أحضري وعاء وضعي فيه كل من خل التفاح والماء وقلبيهم مع بعض جيدا.

قومي بغسل شعرك أولا بالشامبو التي تستخدمينه، ثم قومي بعد ذلك بصب الخليط علي شعرك.

قومي بتدليك فروة شعرك بالخليط جيدا ولمدة خمس دقائق، وبعد ذلك قومي بغسل راسك بالماء وشطفه جيدا.

لقد قدمنا ليكي سيدتي أفضل وأسرع وصفات لتطويل الشعر مجربه وأمنه.