طريقة عمل كيكة الجيلي اللذيذة والمنعشة في عيد الأم والربيع

كيكة الجيلي تعتبر من أروع أصناف الحلويات فهي صنف لذيذ ومحبب للأطفال، كما أنها مناسبة جداً للعزومات والأعياد وحفلات الميلاد للتقديم مع وصفات مثل كب كيك الشوفان، ونحن في شهر مارس فيه يوم المرأة وعيد الأم فما أجمل أن تصنع لوالدتك كيكة جميلة كهذه وتقدمها لها هدية تعبيراً لها عن حبك وامتنانك لكل ما قدمته لك وما ستقدمه لك أيضاً فعطاء الأم لا نهاية له، والجميل في هذه الوصفة أنها سهلة التحضير ولن تكلفك الكثير، غير أنها منعشة للغاية خاصةً في أيام الصيف الحارة، وفي فصل الصيف عموماً وكذلك في فصل الربيع الذي بدأ للتو، لذا فهي مناسبة جداً في هذا الوقت من العام، وعن المقادير والطريقة فهي في غاية البساطة تابعوا معنا لتحصلوا على ألذ كيكة جيلي منعشة. المقادير الكاملة لكيكة الجيلي: كوب و3/4 كوب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

3ملعقة صغيرة ممسوحة بيكنج بودر.

3حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

كوب سكر ناعم الحبيبات.

نصف كوب زيت نباتي نوع فاخر.

كوب حليب دافئ.

5 باكيت من جيلي الفراولة.

5 كوب ماء ساخن.

فراولة مقطعة مكعبات صغيرة. طريقة عمل الكيكة لوصفة كيكة الجيلي: لتحضير الكيك نضع البيض مع الفانيليا في الخلاط الكهربائي ونخفقهم، بعد ذلك نضيف إليهم السكر ثم نخفقهم جميعاً حتى نحصل على خليط كريمي، في هذه الأثناء نضيف الزيت النباتي ونكمل الخفق، وأخيراً نضيف الحليب السائل ونخفق حتى نحصل على الخليط السائل المطلوب.

نخلط المكونات الجافة مع بعضها وهي الدقيق والملح والبيكنج بودر، ثم نضيف هذا الخليط إلى الخليط السائل تدريجياً حتى نحصل على خليط الكيك المطلوب لعمل كيكة الجيلي.

نحضر قالب الفرن وندهنه بالزبدة ثم نسكب فيه خليط الكيك، ونضعه في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.

نخرج قالب الكيك من الفرن ونتركه حتى تبرد الكيكة ثم نقلبها في طبق ونتركها جانباً. طريقة تحضير كيكة الجيلي: نفرغ محتويات 2 باكيت جيلي فراولة في إناء ونضيف إليهم 2 كوب من الماء الساخن ونخلطهم جيداً، ثم نسكب كمية منهم في نفس القالب الذي تم فيه خبز الكيك من قبل بعد غسله ودهنه بالقليل من الزيت،ونضع عليها مكعبات الفراولة، ثم نسكب عليها كل ما تبقى من كمية الجيلي.

ونتركها حتى تتماسك قليلاً وفي هذه الأثناء نجهز كمية أخرى من الجيلي بحيث نخلط محتويات 3 باكيت من الجيلي مع 3 أكواب من الماء الساخن.

نحضر الكيكة ونضعها في القالب فوق الجيلي بعدما تماسك ثم نسكب فوقها الجيلي حتى تشربه الكيكة، ثم توضع في الثلاجة ليلة كاملة.

ملحوظة مهمة الوصفة الأصلية بنكهة الفراولة وجيلي الفراولة ومع هذا يمكن التغيير فيها حسب الرغبة، فلمن يعاني من حساسية الفراولة أو يفضل نكهات أخرى يمكن ذلك بكل سهولة، استبدل قطع الفراولة بقطع من المانجو مع جيلي المانجو أو شرائح الليمون مع جيلي الليمون خاصةً في الصيف ستتناول كيكة جيلي منعشة للغاية.

عند التقديم نخرج القالب من الثلاجة ونقلب كيكة الجيلي في طبق التقديم، وبالهناء والشفاء. الوسوم

كيكة الجيلي تعتبر من أروع أصناف الحلويات فهي صنف لذيذ ومحبب للأطفال، كما أنها مناسبة جداً للعزومات والأعياد وحفلات الميلاد للتقديم مع وصفات مثل كب كيك الشوفان، ونحن في شهر مارس فيه يوم المرأة وعيد الأم فما أجمل أن تصنع لوالدتك كيكة جميلة كهذه وتقدمها لها هدية تعبيراً لها عن حبك وامتنانك لكل ما قدمته لك وما ستقدمه لك أيضاً فعطاء الأم لا نهاية له، والجميل في هذه الوصفة أنها سهلة التحضير ولن تكلفك الكثير، غير أنها منعشة للغاية خاصةً في أيام الصيف الحارة، وفي فصل الصيف عموماً وكذلك في فصل الربيع الذي بدأ للتو، لذا فهي مناسبة جداً في هذا الوقت من العام، وعن المقادير والطريقة فهي في غاية البساطة تابعوا معنا لتحصلوا على ألذ كيكة جيلي منعشة. المقادير الكاملة لكيكة الجيلي: كوب و3/4 كوب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

3ملعقة صغيرة ممسوحة بيكنج بودر.

3حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

كوب سكر ناعم الحبيبات.

نصف كوب زيت نباتي نوع فاخر.

كوب حليب دافئ.

5 باكيت من جيلي الفراولة.

5 كوب ماء ساخن.

فراولة مقطعة مكعبات صغيرة. طريقة عمل الكيكة لوصفة كيكة الجيلي: لتحضير الكيك نضع البيض مع الفانيليا في الخلاط الكهربائي ونخفقهم، بعد ذلك نضيف إليهم السكر ثم نخفقهم جميعاً حتى نحصل على خليط كريمي، في هذه الأثناء نضيف الزيت النباتي ونكمل الخفق، وأخيراً نضيف الحليب السائل ونخفق حتى نحصل على الخليط السائل المطلوب.

نخلط المكونات الجافة مع بعضها وهي الدقيق والملح والبيكنج بودر، ثم نضيف هذا الخليط إلى الخليط السائل تدريجياً حتى نحصل على خليط الكيك المطلوب لعمل كيكة الجيلي.

نحضر قالب الفرن وندهنه بالزبدة ثم نسكب فيه خليط الكيك، ونضعه في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.

نخرج قالب الكيك من الفرن ونتركه حتى تبرد الكيكة ثم نقلبها في طبق ونتركها جانباً. طريقة تحضير كيكة الجيلي: نفرغ محتويات 2 باكيت جيلي فراولة في إناء ونضيف إليهم 2 كوب من الماء الساخن ونخلطهم جيداً، ثم نسكب كمية منهم في نفس القالب الذي تم فيه خبز الكيك من قبل بعد غسله ودهنه بالقليل من الزيت،ونضع عليها مكعبات الفراولة، ثم نسكب عليها كل ما تبقى من كمية الجيلي.

ونتركها حتى تتماسك قليلاً وفي هذه الأثناء نجهز كمية أخرى من الجيلي بحيث نخلط محتويات 3 باكيت من الجيلي مع 3 أكواب من الماء الساخن.

نحضر الكيكة ونضعها في القالب فوق الجيلي بعدما تماسك ثم نسكب فوقها الجيلي حتى تشربه الكيكة، ثم توضع في الثلاجة ليلة كاملة.

ملحوظة مهمة الوصفة الأصلية بنكهة الفراولة وجيلي الفراولة ومع هذا يمكن التغيير فيها حسب الرغبة، فلمن يعاني من حساسية الفراولة أو يفضل نكهات أخرى يمكن ذلك بكل سهولة، استبدل قطع الفراولة بقطع من المانجو مع جيلي المانجو أو شرائح الليمون مع جيلي الليمون خاصةً في الصيف ستتناول كيكة جيلي منعشة للغاية.

عند التقديم نخرج القالب من الثلاجة ونقلب كيكة الجيلي في طبق التقديم، وبالهناء والشفاء.

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