فوائد اكليل الجبل للشعر وأفضل 3 وصفات طبيعية منزلية لشعر ناعم كالحرير

فوائد اكليل الجبل للشعر , الأعشاب الطبيعية من أفضل المكونات التي تساعد في العناية والاهتمام بالشعر كما يجب أن يكون، وإكليل الجبل من الأعشاب التي تحتوي على نسبة عالية من المواد المغذية التي تُعزز فروة الرأس، وتعمل على تغذيته من الأطراف حتى الجذور، ولأننا نعلم جيدًا أنكِ تبحثين دومًا عن أفضل الطرق التي تساعدك في تقوية وتغذية وتنعيم شعرك، جئنا لكي اليوم بأفضل الحلول الطبيعية غير مكلفة، ونتائجها مضمونة 100%، سنتعرف في خلال هذا المقال على فوائد اكليل الجبل للشعر وخلطاته التي ستجعلك تحصلين على شعر مثالي وصحي وناعم كالحرير.

فوائد اكليل الجبل للشعر

يتميز إكليل الجبل أو الروز ماري برائحته النفاذة، واحتوائه على كم هائل من المغذيات والمواد المضادة للأكسدة التي جعلته من أقوى المكونات التي يمكن استخدامها في العناية بالشعر:-

يساهم بشكل كبير في تعزيز الدورة الدموية بفروة الرأس مما يجعله كثيف وطويل.

يعتبر منظف طبيعي وآمن للشعر لأنه قادر على طرد البكتيريا والجراثيم من فروة الرأس.

يقضي على قشرة الشعر ويحمي من حدوث مشكلة انسداد المسام التي تسبب في تساقط الشعر فيما بعد.

يعالج مشاكل فروة الرأس الجافة بفضل احتوائه على زيوت تعمل ترطيبها.

يجعل الشعر لامع وناعم كالحرير.

يساهم في ضبط إفراز صبغة الميلانين، وبالتالي يقضي تمامًا على مشكلة الشيب المبكر.

يساعد في تكثيف الشعر ويساهم في تقوية الجذور والخصلات لأنه يعمل على تغذيته وإطالته ومده بالفيتامينات والمعادن.

علاج آمن للشعر الدهني لأنه يطرد الدهون الزائدة، بفضل احتوائه على المواد المضادة للأكسدة والأحماض المطهرة.

خلطات اكليل الجبل للشعر

يوجد طرق كثيرة يمكن من خلالها تحضير خلطات اكليل الجبل للشعر، والتي ستساعد في الفوز بكل الفوائد التي يقدمها للشعر، وتلك هي أفضل الخلطات التي كانت لها نتائج مضمونة 100%:-

الخلطة الأولى

للقضاء على تساقط الشعر، وعلاج تقصف الأطراف والجفاف والعمل على ترطيب الشعر من الجذور حتى الأطراف:-

سنحتاج في تحضيرها إلى 2 كوب من الماء المغلي + ملعقة كبيرة من إكليل الجبل.

يتم وضع المكونين في الوعاء على النار حتى تمام الغليان لمدة 5 دقائق.

ثم إضافة ملعقة كبيرة من الزعتر ثم يترك لمدة 15 دقيقة.

ثم يصفى من الشوائب حتى يتم الحصول على الماء فقط.

يطبق الماء على الشعر من الجذور حتى الأطراف حتى يجف تمامًا.

الخلطة الثانية

لتنعيم الشعر والتخلص من الجفاف والتقصف، وإضافة لمعان ونعومة لا مثيل لها:-