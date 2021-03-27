طريقه عمل صوص الشوكولاته لتغليف الكيك والحلويات في 3 دقائق

تبحث كثير من السيدات علي أفضل طريقة لعمل صوص الشيكولاتة، وهو هام لتزيين وتغليف التورتة والكيك، ويوجد كثير من الطرق لعمل صوص الشيكولاتة الغامق، وكذلك صوص الشيكولاتة الأبيض، تغنيك عن شراء الصوص الجاهز والجناش، ويمكن تقديمه للأطفال مثل النوتيلا الجاهز. مكونات صوص الشيكولاتة واحد كوب سكر كوب حليب ساخن جدا كوب ونصف حليب بودره ملعقه كبيره من قهوة سريعه الذوبان كوب كاكاو خام مر مكونات صوص الشيكولاتة طريقه تحضير صوص الشيكولاته في البداية نقوم بإحضار اناء ثم نقوم بوضع كوب السكر وبعد ذلك نقوم بإضافة كوب الحليب ويكون ساخن جدا ثم نضيف كوب ونصف من الحليب البودره أو اللبن البودره ونقوم بخلطها في الخلاط جيدا ثم نضيف معلقه كبيره من قهوة سريعه الذوبان و كوب من الكاكاو الخام ونقوم بخلطه مره ثانيه في الخلاط وبعد ذلك نضيف ملعقه زبده تكون بدرجه حراره الغرفة ونضيفها في الخلاط ثم بعد ذلك نتركها تبرد ثم نقوم بوضعها في الثلاجة حتى تبرد تماما طريقه اخرى لعمل صوص الشيكولاته طريقه اخرى لعمل صوص الشيكولاته مقادير هذا الصوص :نصف كوب من الزيت النباتي ونصف كوب من الماء بالإضافة إلي نصف كوب سكر بودرة و نصف كوب لبن بودره أو مبيض قهوة ونضيف أيضا نصف كوب من الكاكاو الخام المر وأيضا معلقه صغيره من القهوة سريعه الذوبان ثم نقوم بعد ذلك بخلط هذه المكونات جيدا ويتم خفق هذا الخليط في الخلاط الكهربائي أو عن طريق المضرب الكهربائي ونستمر في الخفق حتى يذوب السكر تماما ثم بعد ذلك نقوم بإضافة علبه قشطه وزن 200 مللي ونستمر في الخفق بعد ذلك نقوم بإدخاله الثلاجة حتى يبرد ويتماسك ونتركه حوالي ثلاث ساعات و سوف نشاهد أن قوامه اصبح ثقيل وطعمه رائع. الوسوم

تبحث كثير من السيدات علي أفضل طريقة لعمل صوص الشيكولاتة، وهو هام لتزيين وتغليف التورتة والكيك، ويوجد كثير من الطرق لعمل صوص الشيكولاتة الغامق، وكذلك صوص الشيكولاتة الأبيض، تغنيك عن شراء الصوص الجاهز والجناش، ويمكن تقديمه للأطفال مثل النوتيلا الجاهز. مكونات صوص الشيكولاتة واحد كوب سكر كوب حليب ساخن جدا كوب ونصف حليب بودره ملعقه كبيره من قهوة سريعه الذوبان كوب كاكاو خام مر مكونات صوص الشيكولاتة طريقه تحضير صوص الشيكولاته في البداية نقوم بإحضار اناء ثم نقوم بوضع كوب السكر وبعد ذلك نقوم بإضافة كوب الحليب ويكون ساخن جدا ثم نضيف كوب ونصف من الحليب البودره أو اللبن البودره ونقوم بخلطها في الخلاط جيدا ثم نضيف معلقه كبيره من قهوة سريعه الذوبان و كوب من الكاكاو الخام ونقوم بخلطه مره ثانيه في الخلاط وبعد ذلك نضيف ملعقه زبده تكون بدرجه حراره الغرفة ونضيفها في الخلاط ثم بعد ذلك نتركها تبرد ثم نقوم بوضعها في الثلاجة حتى تبرد تماما طريقه اخرى لعمل صوص الشيكولاته طريقه اخرى لعمل صوص الشيكولاته مقادير هذا الصوص :نصف كوب من الزيت النباتي ونصف كوب من الماء بالإضافة إلي نصف كوب سكر بودرة و نصف كوب لبن بودره أو مبيض قهوة ونضيف أيضا نصف كوب من الكاكاو الخام المر وأيضا معلقه صغيره من القهوة سريعه الذوبان ثم نقوم بعد ذلك بخلط هذه المكونات جيدا ويتم خفق هذا الخليط في الخلاط الكهربائي أو عن طريق المضرب الكهربائي ونستمر في الخفق حتى يذوب السكر تماما ثم بعد ذلك نقوم بإضافة علبه قشطه وزن 200 مللي ونستمر في الخفق بعد ذلك نقوم بإدخاله الثلاجة حتى يبرد ويتماسك ونتركه حوالي ثلاث ساعات و سوف نشاهد أن قوامه اصبح ثقيل وطعمه رائع.

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