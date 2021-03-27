طريقة عمل الدبيازة السعودية على أصولها لأهل الحجاز وتهامة بالمملكة

طريقة عمل الدبيازة السعودية ، بطريقتها الأصلية لأهل الحجاز وتهامة، بالمملكة العربية السعودية، والتي لا يخلو بيت في عيد الفطر منها، فهي من الأكلات الشعبية الحلوة بالمطبخ السعودي، فهي نوع من أنواع المربات الحجازية، والتي تطهى للأكل بعد صلاة العيد وهي عادة سعودية حجازية أصيلة، وبإمكانك طهو الطبق الحلو بكميات كبيرة، والاحتفاظ به في الثلاجة، وتأخذين منه عند الحاجة مع تدفئته أو تسخينه على النار، والجدير بالعلم أن هذا الطبق عامر بالسعرات الحرارية، فينصح لمتبعين نظام حمية غذائية، الابتعاد عنه أو تناول كمية بسيطة جدًا منه، حفاظًا على الوزن، أما الذين يعانون من النحافة فهذا الطبق حل سحري لمشكلة الوزن الضعيف.

والجدير بالذكر أن تنوع الوجبات في المطبخ السعودي، مثل طريقة عمل الفرموزة السعودية الأصلية، ومثل طريقة طبخ التمن الحايلي السعودي، وأيضًا الطريقة الأصلية لعمل مسحب البيك السعودي، وهذا راجع لتنوع طبيعة التضاريس الجغرافية، وطبيعة البيئة بمناطق بالمملكة، وتأثر بعض المناطق بزوار المملكة، فالكثيرين ممن قدموا لموسم الحج بالمملكة، أتوا إليها بثقافاتهم وأطعمتهم المميزة، وكذلك الباحثين عن العمل في المملكة، أتوا أيضًا من بلدانهم بطعامهم المميز ووصفاتهم المميزة لكل بلدة، مما أثرى المطبخ السعودي بوصفات متنوعة وأكلات عالمية، حيث انقسم إلى عدة مطابخ بحسب المنطقة الجغرافية، فأكلات المطبخ النجدي في إقليم نجد، غير أكلات المطبخ الحجازي في إقليم الحجاز وتهامة، وكذلك المطبخ الإحسائي في الإحساء بالمملكة، وأكلات المطبخ الجنوبي في المنطقة الجنوبية السعودية، وغيرها من وجبات الخاصة التي تقدم في المناسبات الرسمية كالأعياد والتي منها الدبيازة السعودية، والأعراس وليلة الحناء وحفلات الخطبة وغيرها.

مقدار 1 لفة من قمر الدين المجفف.

مقدار 1/2 كوب من السكر.

مقدار 2 عود قرفة.

مقدار 5 حبات من الهيل.

مقدار 3 حبات قرنفل.

مقدار 1/2 كوب من اللوز المقشر.

مقدار 1/2 كوب من الفستق المقشر.

مقدار 1/2 كوب من الصنوبر.

مقدار 1/2 كوب من الكاجو.

مقدار 1/2 كوب من التمر المجفف والمقطع.

مقدار 1/2 كوب من الزبيب.

مقدار 1 كوب من التين المجفف.

مقدار 1 كوب من المشمش المجفف.

مقدار 1 ملعقة من الهيل المطحون.

مقدار 4 كوب ماء مغلي.

مكونات الدبيازة السعودي الأصلية

قومي بتقطيع لفة قمر الدين، ثم انقعيها في وعاء به ماء مغلي. ثم قومي بنقع كمية الفواكه المجففة، في وعاء ماء مغلي أيضًا. أحضري وعاء بحجم مناسب عميق، وضعي به مقدار السمن، وأضيفي إليه البهارات الصحيحة القرنفل، والقرفة، والهيل، وقومي بتحميصهم قليلًا ثم قومي بإضافة المكسرات، وبالتقليب جيدًا حتى تحمص. الآن قومي بإضافة الفواكه المنقوعة، وبالتقليب جيدًا مع المكسرات المحمصة. أحضري الخلاط اليدوي الهاند بليندر، ثم قومي بإذابة قمر الدين تمامًا بالضرب. قومي بإضافة قمر الدين الى الوعاء، وأضيفي إليه السكر، ثم اتركيهم على نار هادئة، حتى تنضج الفواكه وتحصلين على سائل كثيف القوام. أحضري طبق التقديم وقومي بصب الدبيازة بها، أو أحضري كؤوس وقسمي حلو الدبيازة السعودي بهم. والجدير بالذكر أن مدة تحضير الأكلة 60 دقيقة، وتكفي بنفس كمية المقادير لأربعة أشخاص، ومدة طهي الدبيازة الحجازية السعودية 15 دقيقة فقط، وتكون جاهزة بعدها للتقديم مباشرة، دون الحاجة لتركها تبرد لأنها تقدم دافئة أو ساخنة حسب الرغبة.

تحضير الدبيازة السعودية الحجازية بالخطواتالدبيازة الحجازية على طريقة الشيف وفاء الكندري

وبإمكانك تحضير كمية من الدبيازة الحجازية، واحفظيها في الثلاجة، ثم قومي بتسخين القليل منها عند الحاجة، فغير صحيح أن تقومي بتسخين كل الكمية وحفظها مرة أخرى بالثلاجة، وبإمكانك تحضير الدبيازة السعودي على طريقة الشيف وفاء الكندري، وهي أيضًا بالطريقة الحجازية الأصلية، وبخطوات سهلة وسريعة، وتحرص دائمًا الشيف وفاء الكندري، باتباع أسرع الطرق لتحضير الطعام، والطريقة الأصلية لبلدة الأكلة.