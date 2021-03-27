أسهل طريقة مضمونة لعمل شيش برك في المنزل مثل المطاعم

الشيش بريك من أشهر الأكلات الشامية التي انتشرت مؤخراً في جميع أنحاء العالم، فهو من الأطباق الرئيسية خاصة في شهر رمضان، فهو له فوائد كثيرة لاحتوائه على أكثر من مكون فهو يمد الجسم بالعديد من البروتينات التي تعطي الجسم الأحماض الأمينية، وأيضاً يمد الجسم بالكالسيوم والفيتامينات والحديد والفسفور وغيرها من الفوائد الغذائية المتعددة لجسم الإنسان، لذا يجب علينا تناوله فتعالوا معنا لنتعرف على مكوناته وطريقة عمل بالتفصيل. مكونات عمل الشيش بريك: مكونات عمل الشيش بريك: لكي نقوم بتحضير عجينة الشيش بريك سوف نحتاج إلى: ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.

ملعقتين صغيرتين من الملح.

ثلاثة أكواب من الدقيق المنخول.

كوب وربع من الحليب. أما بالنسبة لمكونات الحشوة: بصلة مقطعة إلى مكعبات صغيرة جداً.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المطحونة وهي الفلفل الأسود، والهال، والبابريكا، وجوزة الطيب، والقرفة.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

ملعقتين صغيرتين من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الخل.

نصف كيلو غرام من اللحم المفروم.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملح على حسب الرغبة. مكونات الصلصة: ملعقة كبيرة من الثوم المطحون.

ملعقة كبيرة من النعناع المجفف.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. مكونات اللبن: أربعة أكواب من مرقة اللحم أو الدجاج.

ملح على حسب الرغبة.

كيلو جرام من اللبن البقري.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة. طريقة تحضير شيش بريك: نقوم بتحضير العجينة عن طريق خلط جميع مكوناتها وتقليبهم جيدا، وتغطيتها وتركها لمدة ساعة كاملة. نقوم بتحضير الحشوة عن طريق خلط مكونات الحشوة جيدا. نقوم بتقسيم العجين إلى قطع متساوية، ونقوم بفرد كل قطعة جيدا لحين الحصول على قوام رقيق. نقوم بتقطيعها إلى دوائر صغيرة بإستخدام فنجان القهوة. نضع كمية مناسبة من الحشوة في منتصف كرات العجين، ونقوم بغلقها جيدا مع مراعاة الضغط عليها من الأطراف، ووضعها علي صينية. نقوم بإحضار مقلقة ونضعها على النار، ونضع فيها كمية كبيرة من الزيت، ونتركه يسخن. نقوم بقلي قطع الشيش بريك في الزيت، ونتركها لحين حصولها على اللون الذهبي. نحضر إناء عميق ونضع فيه اللبن مع النشا، ونقلبهم جيدا ونضعها على النار. نقوم بوضع المرقة وتقليبها في نفس الإتجاه وحينما تبدا في الغليان نضع قطع الشيش بريك فيها. نهدئ النار ونتركه يغلى لمدة نصف ساعة. نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضع كمية من زيت الزيتون. نحمر الثوم فى الزيت بعد ان يسخن. نضع الشيش بريك في طبق التقديم، ونضع فوقه خليط الثوم ونزينه بالنعناع الجاف، ونتناوله ساخنا. أما بالنسبة لمكونات الحشوة:مكونات الصلصة:مكونات اللبن:طريقة تحضير شيش بريك: الوسوم

الشيش بريك من أشهر الأكلات الشامية التي انتشرت مؤخراً في جميع أنحاء العالم، فهو من الأطباق الرئيسية خاصة في شهر رمضان، فهو له فوائد كثيرة لاحتوائه على أكثر من مكون فهو يمد الجسم بالعديد من البروتينات التي تعطي الجسم الأحماض الأمينية، وأيضاً يمد الجسم بالكالسيوم والفيتامينات والحديد والفسفور وغيرها من الفوائد الغذائية المتعددة لجسم الإنسان، لذا يجب علينا تناوله فتعالوا معنا لنتعرف على مكوناته وطريقة عمل بالتفصيل. مكونات عمل الشيش بريك: مكونات عمل الشيش بريك: لكي نقوم بتحضير عجينة الشيش بريك سوف نحتاج إلى: ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.

ملعقتين صغيرتين من الملح.

ثلاثة أكواب من الدقيق المنخول.

كوب وربع من الحليب. أما بالنسبة لمكونات الحشوة: بصلة مقطعة إلى مكعبات صغيرة جداً.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المطحونة وهي الفلفل الأسود، والهال، والبابريكا، وجوزة الطيب، والقرفة.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

ملعقتين صغيرتين من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الخل.

نصف كيلو غرام من اللحم المفروم.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملح على حسب الرغبة. مكونات الصلصة: ملعقة كبيرة من الثوم المطحون.

ملعقة كبيرة من النعناع المجفف.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. مكونات اللبن: أربعة أكواب من مرقة اللحم أو الدجاج.

ملح على حسب الرغبة.

كيلو جرام من اللبن البقري.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة. طريقة تحضير شيش بريك: نقوم بتحضير العجينة عن طريق خلط جميع مكوناتها وتقليبهم جيدا، وتغطيتها وتركها لمدة ساعة كاملة. نقوم بتحضير الحشوة عن طريق خلط مكونات الحشوة جيدا. نقوم بتقسيم العجين إلى قطع متساوية، ونقوم بفرد كل قطعة جيدا لحين الحصول على قوام رقيق. نقوم بتقطيعها إلى دوائر صغيرة بإستخدام فنجان القهوة. نضع كمية مناسبة من الحشوة في منتصف كرات العجين، ونقوم بغلقها جيدا مع مراعاة الضغط عليها من الأطراف، ووضعها علي صينية. نقوم بإحضار مقلقة ونضعها على النار، ونضع فيها كمية كبيرة من الزيت، ونتركه يسخن. نقوم بقلي قطع الشيش بريك في الزيت، ونتركها لحين حصولها على اللون الذهبي. نحضر إناء عميق ونضع فيه اللبن مع النشا، ونقلبهم جيدا ونضعها على النار. نقوم بوضع المرقة وتقليبها في نفس الإتجاه وحينما تبدا في الغليان نضع قطع الشيش بريك فيها. نهدئ النار ونتركه يغلى لمدة نصف ساعة. نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضع كمية من زيت الزيتون. نحمر الثوم فى الزيت بعد ان يسخن. نضع الشيش بريك في طبق التقديم، ونضع فوقه خليط الثوم ونزينه بالنعناع الجاف، ونتناوله ساخنا. أما بالنسبة لمكونات الحشوة:مكونات الصلصة:مكونات اللبن:طريقة تحضير شيش بريك:

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