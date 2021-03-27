طريقة عمل بلح الشام المقرمش في المنزل بطريقة رائعة

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني طريقة عمل بلح الشام حيث يعد بلح الشام من الحلويات الشرقية اللذيذة والتي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة سهلة وسريعة وأيضا بلح الشام من الحلويات التي يحبها العديد من الناس لانها مفعمة بالعسل والشربات وهي من الحلويات اللذيذة التي يحبها الغار والكبار. طريقة عمل بلح الشام نقدم لكم المكونات من خلال موقعنا

كوب دقيق

4 بيضات

ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة زيت كبيرة

2ملعقة زبدة

1 كوب ماء

رشة فانيليا

قطر محضر بارد طريقة تحضير القطر: قومي بوضع السكر والماء في قدر حتى الغليان.

ثم اضيفي إليهم الليمون والقليل من الفانيليا واتركيهم دقيقتين على النار.

ثم إغلقي النار عليه واتركيه حتى يبرد ليصبح جاهزًا مع إضافة بلح الشام داخله. طريقة تحضير بلح الشام: ضعي الزيت والماء في قدر على النار حتى الغليان

قومي بإضافة الدقيق والفانيليا والنشا على الماء والزيت المغلي وقومي بالتقليب حتى تتماسك المكونات.

قومي برفع العجين من على النار وضربه جيدًا بمضرب او في العجان حتى يبرد.

قومي بإضافة البيض بالتدريج مع الضرب والتقليب المستمر.

احضري قمع الحلويات لتشكيل العجين وضعيه داخله.

ضعي العجين بعد التشكيل بالزيت الساخن

ارفي العجين بعد ان يصبح لونه ذهبي

قومي بوضعه داخل القطر البارد ثم ارفعيه وصفيه وضعيه في طبق التقديم. طريقة عمل بلح الشام بالسميد: وإليكم مكونات عمل بلح الشام بالسميد

2ملعقة سميد كبيرة

2 كوب ونصف دقيق

2 كوب ماء

3 بيض

ملعقة نشا كبيرة

2 ملعقة زبدة

رشة فانيليا

ملعقة سكر كبيرة خطوات عمل بلح الشام بالسميد: ضعي الماء والزبد في قدر على النار حتى الغليان.

ثم اضيفي الدقيق إلى الماء والزبد مع التقليب.

ضعي العجين بالعجان ثم اضيفي البيض تدريجيا.

قومي بإذابة النشا في نصف كوب من الماء وضفيه على العجين.

ضيفي السميد مع الاستمرار في العجن.

قومي بوضع الزيت على النار حتى يسخن.

قومي بوضع العجين بكيس التشكيل وضعي العجين في الزيت.

اخرجي العجين عندما يتحول لونه للذهبي وضعيه داخل القطر البارد.

قومي بتصفيته وضعيه داخل طبق التقديم. الوسوم

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني طريقة عمل بلح الشام حيث يعد بلح الشام من الحلويات الشرقية اللذيذة والتي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة سهلة وسريعة وأيضا بلح الشام من الحلويات التي يحبها العديد من الناس لانها مفعمة بالعسل والشربات وهي من الحلويات اللذيذة التي يحبها الغار والكبار. طريقة عمل بلح الشام نقدم لكم المكونات من خلال موقعنا

كوب دقيق

4 بيضات

ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة زيت كبيرة

2ملعقة زبدة

1 كوب ماء

رشة فانيليا

قطر محضر بارد طريقة تحضير القطر: قومي بوضع السكر والماء في قدر حتى الغليان.

ثم اضيفي إليهم الليمون والقليل من الفانيليا واتركيهم دقيقتين على النار.

ثم إغلقي النار عليه واتركيه حتى يبرد ليصبح جاهزًا مع إضافة بلح الشام داخله. طريقة تحضير بلح الشام: ضعي الزيت والماء في قدر على النار حتى الغليان

قومي بإضافة الدقيق والفانيليا والنشا على الماء والزيت المغلي وقومي بالتقليب حتى تتماسك المكونات.

قومي برفع العجين من على النار وضربه جيدًا بمضرب او في العجان حتى يبرد.

قومي بإضافة البيض بالتدريج مع الضرب والتقليب المستمر.

احضري قمع الحلويات لتشكيل العجين وضعيه داخله.

ضعي العجين بعد التشكيل بالزيت الساخن

ارفي العجين بعد ان يصبح لونه ذهبي

قومي بوضعه داخل القطر البارد ثم ارفعيه وصفيه وضعيه في طبق التقديم. طريقة عمل بلح الشام بالسميد: وإليكم مكونات عمل بلح الشام بالسميد

2ملعقة سميد كبيرة

2 كوب ونصف دقيق

2 كوب ماء

3 بيض

ملعقة نشا كبيرة

2 ملعقة زبدة

رشة فانيليا

ملعقة سكر كبيرة خطوات عمل بلح الشام بالسميد: ضعي الماء والزبد في قدر على النار حتى الغليان.

ثم اضيفي الدقيق إلى الماء والزبد مع التقليب.

ضعي العجين بالعجان ثم اضيفي البيض تدريجيا.

قومي بإذابة النشا في نصف كوب من الماء وضفيه على العجين.

ضيفي السميد مع الاستمرار في العجن.

قومي بوضع الزيت على النار حتى يسخن.

قومي بوضع العجين بكيس التشكيل وضعي العجين في الزيت.

اخرجي العجين عندما يتحول لونه للذهبي وضعيه داخل القطر البارد.

قومي بتصفيته وضعيه داخل طبق التقديم.

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