أسهل طريقة لعمل السمك المشوي في بضع دقائق بالمنزل والطعم جنان

يعد السمك المشوي، من أفضل الأكلات التي تحتوي علي الكثير من الفسفور والمعادن، وهو وجبة صحية جيداً للجسم الأنسان، ويعد من الأطعمة الشهية ألذيذة، ويحتوي علي الأميغا3 المهمة للجسم الأنسان، ويحمل السمك فوائد عديدة لجسمك، فحاول دائماً أن تتناول الكثير من الأسماك، ولقد أجمعت الدراسات علي أن السمك يحتوي علي الكثير من الفوائد التي يحتاجه جسم الأنسان، فهو يعزز صحة القلب والحد من تجلط الدم والوقاية من مرض السكري وسوف نقدم لكي سيدتي أفضل طريقة لعمل السمك المشوي في المنزل من خلال هذا المقال. مكونات عمل السمك المشوي مكونات عمل السمك المشوي سوف نتعرف علي مكونات عمل السمك المشوي وهي كالاتي:- سمك مفتوح من البطن ومغسول جيداً.

جزر مبشور.

طماطم متقطع.

قطع من الكرفس.

بصل شرائح.

رأس من الثوم.

فلفل أخضر وفلفل أحمر.

ملعقتين من الكزبرة الناشفة.

ملعقتين من الليمون.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة من الشطة صغيرة.

نصف كوب من الليمون.

ربع كوب من الخل.

ردة ناعمة.

2 كوب ماء. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف الأن علي طريقة التحضير وهي كما يلي:- في الكبة نقوم بوضع الفلفل الأخضر والأحمر والثوم والتوابل كلها وابدأ في الضرب، ثم نضع عليهم الخل والليمون ونخلطهم مع بعض. علي الخضار أضع كمية مناسبة من التتبيلة وأقلبهم مع بعض، وأخد منهم في طبق 5 ملاعق كبار دول هحطهم علي السلطة، أما الباقي هحشي بيهم السمك. بعد ما أخلص من حشو السمك كله، انزل ببقي المية وأطعم بشوية من الخل والتوابل كلها واقلبهم. غطي السمك بالردة ويتم وضعه علي ساجه، ثم نقوم بتسخين الفرن علي أعلي درجة حرارة، ويوضع فيها السمك حتي ينضج تماماً ويأخذ الون الذهبي، ويتم تنزيله وهو سخن علي التتبيلة اللي عملنها، يقدم مع سلطة الخضار والأرز الأبيض أو الصيادية حسب الرغبة. الوسوم

يعد السمك المشوي، من أفضل الأكلات التي تحتوي علي الكثير من الفسفور والمعادن، وهو وجبة صحية جيداً للجسم الأنسان، ويعد من الأطعمة الشهية ألذيذة، ويحتوي علي الأميغا3 المهمة للجسم الأنسان، ويحمل السمك فوائد عديدة لجسمك، فحاول دائماً أن تتناول الكثير من الأسماك، ولقد أجمعت الدراسات علي أن السمك يحتوي علي الكثير من الفوائد التي يحتاجه جسم الأنسان، فهو يعزز صحة القلب والحد من تجلط الدم والوقاية من مرض السكري وسوف نقدم لكي سيدتي أفضل طريقة لعمل السمك المشوي في المنزل من خلال هذا المقال. مكونات عمل السمك المشوي مكونات عمل السمك المشوي سوف نتعرف علي مكونات عمل السمك المشوي وهي كالاتي:- سمك مفتوح من البطن ومغسول جيداً.

جزر مبشور.

طماطم متقطع.

قطع من الكرفس.

بصل شرائح.

رأس من الثوم.

فلفل أخضر وفلفل أحمر.

ملعقتين من الكزبرة الناشفة.

ملعقتين من الليمون.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة من الشطة صغيرة.

نصف كوب من الليمون.

ربع كوب من الخل.

ردة ناعمة.

2 كوب ماء. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف الأن علي طريقة التحضير وهي كما يلي:- في الكبة نقوم بوضع الفلفل الأخضر والأحمر والثوم والتوابل كلها وابدأ في الضرب، ثم نضع عليهم الخل والليمون ونخلطهم مع بعض. علي الخضار أضع كمية مناسبة من التتبيلة وأقلبهم مع بعض، وأخد منهم في طبق 5 ملاعق كبار دول هحطهم علي السلطة، أما الباقي هحشي بيهم السمك. بعد ما أخلص من حشو السمك كله، انزل ببقي المية وأطعم بشوية من الخل والتوابل كلها واقلبهم. غطي السمك بالردة ويتم وضعه علي ساجه، ثم نقوم بتسخين الفرن علي أعلي درجة حرارة، ويوضع فيها السمك حتي ينضج تماماً ويأخذ الون الذهبي، ويتم تنزيله وهو سخن علي التتبيلة اللي عملنها، يقدم مع سلطة الخضار والأرز الأبيض أو الصيادية حسب الرغبة.

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