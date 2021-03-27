ماسك النيلة الزرقاء المغربية العجيب لبشرة صافية وبيضاء بلا بقع أو حبوب

ماسك النيلة الزرقاء ،تعد النيلة المغربية أحد أشهر منتجات التجميل والعناية بالبشرة في المغرب، ومنها انتشرت إلى جميع الدول العربية، فالتراث المغربي ملئ بالعديد من الوصفات الفعالة للبشرة، فالنيلة عبارة عن عشبة مغربية تنبت في الصحراء ولونها أزرق قاتم، ولها مفعول سحري لتبييض البشرة وإزالة البقع والتصبغات، بل وتفتيحها بشكل فوري وفعال، وسنخبركم اليوم عن أفضل طريقة لاستخدامها.

فوائد النيلة الزرقاء

هي عبارة عن نبات أزرق اللون ينبت في الصحراء، وله فوائد عديدة وبخاصة في الوصفات الشعبية النغربية المعروف فاعليتها منذ القدم:

تفتح البشرة وتبيضها وتمنحها لوناً موحداً.

تعالج جميع البقع الناتجة عن حروق الشمس.

تساعد البشرة على التخلص من جميع الرؤوس السوداء، وتعمل كمنظف عميق لخلايا البشرة.

تزيل الكلف والندبات والبقع الداكنة.

تحفز انتاج الكولاجين في البشرة مما يجعها تشد البشرة وتعطيها مظهر صحي.

ماسك النيلة الزرقاء المغربية

المكونات

4 ملاعق من النيلة الزرقاء، وستجدينها متوفرة عند محلات العطارة.

علبة من الزبادي.

ثلاث ملاعق من جل الصبار.

طريقة الاستخدام

في إناء عميق، قومي بمزج جميع المكونات السابقة جيداً حتى تتأكدي من تجانسها تماماً.

قبل وضع الماسك لابد من غسل البشرة وتنظيفها من أي آثار للمكياج أو كريمات مرطبة.

ضعي الماسك على وجهك ولكن تجنبي منطقة حول العين.

يترك الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة.

قومي بشطف وجهك بالماء الفاتر وستلاحظين نتائج مذهلة.

ماسك النيلة المغربية مع الصابون المغربي

المكونات

ملعقتين من الطمي المغربي.

ملعقتين من الصابون المغربي.

ملعقتين من النيلة الزرقاء.

طريقة الاستخدام