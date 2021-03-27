طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بوصفة سهلة وبسيطة والطعم ذي الجاهزة

تعد الجبنة الرومي، من أشهي وألذى أنواع الجبن، وهو جبن أصفر الون مصنوع من الحليب البقري، أو من حليب الجاموس، ففي حالة صنعة من الحليب البقري يكون لونة باهتاً، أم لو من حليب الجاموس يكون لونة داكناً، ويحتوي الجبن علي نسبة كبيرة من الفيتامينات، يحتوي علي فيتامين أ الذي يحافظ علي سلامة العين وصحتها، وهو واحد من أنواع الجبن ألذيذة التي يحبها الكبار والصغار، فهو يحتوي علي نسبة كبيرة من الكالسيوم، وهو من أشهر أنواع الجبن باهظ الثمن، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل. مكونات عمل الجبنة الرومي مكونات عمل الجبنة الرومي سوف نتعرف علي مكونات عمل الجبنة الرومي وهي كما يلي:- كيلو من الحليب كامل الدسم.

حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة.

علبة زبادي.

نصف كوب ماء مثلث.

معلقة كبيرة فلفل أسود حصي.

2 ملعقة كبيرة من القشطة.

ملعقة صغيرة ملح.

شاش. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتكلم من خلال هذا المقال علي طريقة التحضير وهي كالاتي:- في وعاء كبير نضع فيه اللبن، ثم نضعه علي النار حتي يغلي جيداً. ثم نقوم بوضع الزبادي علي اللبن، ونستمر في التقليب علي النار، حتي تختلط مكونات مع بعض. نضيف الملح والفلفل الأسود والماء، ثم نستمر في التقليب. نقوم بإضافية البطاطس المهروسة والقشطة، ونستمر في التقليب الجيد حتي تتجانس المكونات. نقوم بإحضار مصفاة ونقوم بتبطينها بالشاش، ثم نسكب فيها خليط اللبن، ونتركها لمدة 10ساعات. بعد 10 ساعات نرفع الخليط من الشاش ونقوم بوضعه في شاش أخر مع الضغط علية لمدة طويلة ونركه لمدة 10ساعات أخري. نقوم بتكرار نقل الخليط إلي شاش نظيف بعد تركه لمدة 10 ساعات، من5 مرات إلي 6 مرات حتي تتماسك المكونات وتصبح جاهزة للأكل، نقوم بحفظه في الثلاجة حتي يتماسك. الوسوم

تعد الجبنة الرومي، من أشهي وألذى أنواع الجبن، وهو جبن أصفر الون مصنوع من الحليب البقري، أو من حليب الجاموس، ففي حالة صنعة من الحليب البقري يكون لونة باهتاً، أم لو من حليب الجاموس يكون لونة داكناً، ويحتوي الجبن علي نسبة كبيرة من الفيتامينات، يحتوي علي فيتامين أ الذي يحافظ علي سلامة العين وصحتها، وهو واحد من أنواع الجبن ألذيذة التي يحبها الكبار والصغار، فهو يحتوي علي نسبة كبيرة من الكالسيوم، وهو من أشهر أنواع الجبن باهظ الثمن، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل. مكونات عمل الجبنة الرومي مكونات عمل الجبنة الرومي سوف نتعرف علي مكونات عمل الجبنة الرومي وهي كما يلي:- كيلو من الحليب كامل الدسم.

حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة.

علبة زبادي.

نصف كوب ماء مثلث.

معلقة كبيرة فلفل أسود حصي.

2 ملعقة كبيرة من القشطة.

ملعقة صغيرة ملح.

شاش. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتكلم من خلال هذا المقال علي طريقة التحضير وهي كالاتي:- في وعاء كبير نضع فيه اللبن، ثم نضعه علي النار حتي يغلي جيداً. ثم نقوم بوضع الزبادي علي اللبن، ونستمر في التقليب علي النار، حتي تختلط مكونات مع بعض. نضيف الملح والفلفل الأسود والماء، ثم نستمر في التقليب. نقوم بإضافية البطاطس المهروسة والقشطة، ونستمر في التقليب الجيد حتي تتجانس المكونات. نقوم بإحضار مصفاة ونقوم بتبطينها بالشاش، ثم نسكب فيها خليط اللبن، ونتركها لمدة 10ساعات. بعد 10 ساعات نرفع الخليط من الشاش ونقوم بوضعه في شاش أخر مع الضغط علية لمدة طويلة ونركه لمدة 10ساعات أخري. نقوم بتكرار نقل الخليط إلي شاش نظيف بعد تركه لمدة 10 ساعات، من5 مرات إلي 6 مرات حتي تتماسك المكونات وتصبح جاهزة للأكل، نقوم بحفظه في الثلاجة حتي يتماسك.

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