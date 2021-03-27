علاج القولون العصبي بالعسل والتخلص من آلامه بصورة نهائية

أثبتت العديد من الدراسات إمكانية علاج القولون العصبي بالعسل من أجل التخلص من الآلام المزعجة له، حيث أن القولون من أكثر الحالات الصحية المزعجة والتي يعاني منها الكثير من الأفراد، ويعرف باسم متلازمة القولون العصبي وهو اضطراب يصيب الأمعاء الغليظة ويصيب الفرد بالعديد من الأعراض التي من بينها تقلصات وأوجاع منطقة البطن، بالإضافة إلى انتفاخات وغازات، واسهال أو امساك، وعلى الرغم من آلامه المزعجة إلا أنه من الممكن علاجه بالأدوية أو بالأعشاب الطبيعية والعسل خصيصًا الذي يعد شفاء من كل داء.علاج القولون العصبي بالعسل
يعرف العسل بقدرته الكبيرة على التخلص من الأمراض العصيبة وذلك نظرًا لغناه بالمعادن المهمة والتي من بينها الحديد، الكالسيوم، الماغنسيوم، وهو خالي من الدهون والكوليسترول، وأيضًا خالي الكالسيوم، ولذلك له دور إيجابي في تعزيز المناعة والتي تساعد على إنقاص الوزن.
العسل له قيمة غذائية عالية، وخاصة عسل مانوكا الذي له تأثير كبير في التقليل من الإلتهابات في الأمعاء، وعلاج الحالات الداخلية الناجمة عن القولون العصبي، ويمكن إعطاء العسل عن طريق الفم لقدرته على خفض كمية الإلتهاب في الأمعاء الغليظة.وصفة العسل وحبة البركة للقولون
يمكن تحضير تلك الوصفة للاستفادة من فوائدها الكبرى في علاج آلام القولون وذلك عن طريق :
- معلقة كبيرة من حبة البركة.
- كوب من الماء.
- معلقتين من عسل النحل.
- معلقة من بذور الحلبة.
من أجل أن تنجح الوصفة في القضاء على الآلام الناتجة عن القولون لابد من إتباع الخطوات التالية :
- يجب أولًا خلط كوب من الماء مع حبة البركة والحلبة وتسخين الخليط على النار لمدة ربع ساعة للوصول إلى درجة الغليان.
- يترك الخليط ليبرد جيدًا.
- يصفى الخليط جيدًا ويضاف إليه العسل ويخلط الجميع بصورة جيدة.
- من الممكن تناول معلقتين كبيرتين على الريق صباحًا ومساءً وسوف يظهر التحسن سريعًا.
- كيفية اختيار العسل المناسب
- لابد من الانتباه جيدًا إلى جودة العسل والتأكد من صلاحيته وأنه صالح للعلاج أيضًا وليس للأكل فقط.
- ألا يتعرض العسل لأي عملية صناعية.
- من الأفضل اختيار عسل أشجار الطلح والسدر والصال باعتبارهم من أفضل الأنواع المستخدمة لعلاج القولون العصبي.
الوسوم
أثبتت العديد من الدراسات إمكانية علاج القولون العصبي بالعسل من أجل التخلص من الآلام المزعجة له، حيث أن القولون من أكثر الحالات الصحية المزعجة والتي يعاني منها الكثير من الأفراد، ويعرف باسم متلازمة القولون العصبي وهو اضطراب يصيب الأمعاء الغليظة ويصيب الفرد بالعديد من الأعراض التي من بينها تقلصات وأوجاع منطقة البطن، بالإضافة إلى انتفاخات وغازات، واسهال أو امساك، وعلى الرغم من آلامه المزعجة إلا أنه من الممكن علاجه بالأدوية أو بالأعشاب الطبيعية والعسل خصيصًا الذي يعد شفاء من كل داء.علاج القولون العصبي بالعسل
يعرف العسل بقدرته الكبيرة على التخلص من الأمراض العصيبة وذلك نظرًا لغناه بالمعادن المهمة والتي من بينها الحديد، الكالسيوم، الماغنسيوم، وهو خالي من الدهون والكوليسترول، وأيضًا خالي الكالسيوم، ولذلك له دور إيجابي في تعزيز المناعة والتي تساعد على إنقاص الوزن.
العسل له قيمة غذائية عالية، وخاصة عسل مانوكا الذي له تأثير كبير في التقليل من الإلتهابات في الأمعاء، وعلاج الحالات الداخلية الناجمة عن القولون العصبي، ويمكن إعطاء العسل عن طريق الفم لقدرته على خفض كمية الإلتهاب في الأمعاء الغليظة.وصفة العسل وحبة البركة للقولون
يمكن تحضير تلك الوصفة للاستفادة من فوائدها الكبرى في علاج آلام القولون وذلك عن طريق :
- معلقة كبيرة من حبة البركة.
- كوب من الماء.
- معلقتين من عسل النحل.
- معلقة من بذور الحلبة.
من أجل أن تنجح الوصفة في القضاء على الآلام الناتجة عن القولون لابد من إتباع الخطوات التالية :
- يجب أولًا خلط كوب من الماء مع حبة البركة والحلبة وتسخين الخليط على النار لمدة ربع ساعة للوصول إلى درجة الغليان.
- يترك الخليط ليبرد جيدًا.
- يصفى الخليط جيدًا ويضاف إليه العسل ويخلط الجميع بصورة جيدة.
- من الممكن تناول معلقتين كبيرتين على الريق صباحًا ومساءً وسوف يظهر التحسن سريعًا.
- كيفية اختيار العسل المناسب
- لابد من الانتباه جيدًا إلى جودة العسل والتأكد من صلاحيته وأنه صالح للعلاج أيضًا وليس للأكل فقط.
- ألا يتعرض العسل لأي عملية صناعية.
- من الأفضل اختيار عسل أشجار الطلح والسدر والصال باعتبارهم من أفضل الأنواع المستخدمة لعلاج القولون العصبي.
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