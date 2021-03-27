أطعم معمول سعودي بالطريقة الأصلية بمكونات بسيطة طعمه روعه هش جداً

أطعم معمول سعودي بالطريقة الأصلية، المعمول السعودي من المخبوزات الشهيرة جدًا ويبحث عن طريقة عملها الكثير سواء من السعودية أم لا لذلك لكم بعض الوصفات السهلة والبسيطة على كل بيت ومكونات في متناول الجميع. طريقة عمل أطعم معمول سعودي بالطريقة الأصلية طريقة عمل أطعم معمول سعودي بالطريقة الأصلية المعمول السعودي من أروع الأنواع التي يمكن تناولها مع كوب من الشاي ويمكن تحضيرها كالتالي مكونات عمل المعمول السعودي ٢ كوب وربع من الدقيق الأبيض الناعم.

رشة ملح.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة هيل.

بيضة.

نصف كوب سكر أبيض ناعم.

معلقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب من السمنة. طريقة تحضير المعمول السعودي بالطريقة الأصلية نضيف البيضة والسمن والفانيليا والسكر في خلاط كهربائي ويتم ضربهم جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس.

في وعاء أخر نضع الدقيق والبيكنج بودر ورشه الملح ورشة الهيل ثم نضيف إليهم الخليط ونخلطهم يدويًا جيدًا حتى تتكون العجينة.

نقطع العجينة لقطع متساوية ونضع بداخلها التمر أو الجوز أو الحشو المراد ثم غلقها ووضعها في الصينية وادخليها الفرن حتى الاستواء، وأخيراً تم تحضير معمول التمر السعودي بالطريقة الأصلية .

يمكن التزيين سكر بودرة. مكونات عمل المعمول السعوديطريقة تحضير المعمول السعودي بالطريقة الأصلية طريقة تحضير المعمول السعودي طريقة تحضير المعمول السعودي يتميز المعمول السعودي بطعم مميز كما إنه مفيد صحي جداً . مكونات عمل المعمول السعودي ٢ كوب ونصف من الدقيق.

رئة ملح.

ملعقة بيكنج بودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

رشه هيل.

نصف كوب من الزبدة.

ربع كوب من السمنة.

بيضة.

نصف كوب من السكر الناعم. طريقة تحضير وعمل المعمول السعودي نضع الزبدة في وعاء ويتم خفقها بقوة باستخدام المضرب الكهربائي ونضيف السكر والسمنة والبيض والفانيليا ونتابع الخفق.

يتكون خليط بالمكونات السابقة نضيف عليه الدقيق والبيكنج بودر والهيل ثم نعجنهم جيدًا حتى تتكون عجينة تستطيع تشكيلها.

نقطع العجينة على هيئة أقراص حسب الرغبة ثم نضعها في الصواني وتدخل الفرن وتأخذ وقت حوالي ربع ساعة ويكتمل استوائها.

ثم تقدم للأكل ويمكن التزين بالسكر البودرة أو حشوها أثناء تكوينها قبل وضعها في الصواني. مكونات عمل المعمول السعوديطريقة تحضير وعمل المعمول السعودي وإلى هنا نكون قد تعرفنا على أكثر من طريقة لعمل المعمول يمكنكم عملها في المنزل والاستمتاع بطعمها الرائع. الوسوم

أطعم معمول سعودي بالطريقة الأصلية، المعمول السعودي من المخبوزات الشهيرة جدًا ويبحث عن طريقة عملها الكثير سواء من السعودية أم لا لذلك لكم بعض الوصفات السهلة والبسيطة على كل بيت ومكونات في متناول الجميع. طريقة عمل أطعم معمول سعودي بالطريقة الأصلية طريقة عمل أطعم معمول سعودي بالطريقة الأصلية المعمول السعودي من أروع الأنواع التي يمكن تناولها مع كوب من الشاي ويمكن تحضيرها كالتالي مكونات عمل المعمول السعودي ٢ كوب وربع من الدقيق الأبيض الناعم.

رشة ملح.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة هيل.

بيضة.

نصف كوب سكر أبيض ناعم.

معلقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب من السمنة. طريقة تحضير المعمول السعودي بالطريقة الأصلية نضيف البيضة والسمن والفانيليا والسكر في خلاط كهربائي ويتم ضربهم جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس.

في وعاء أخر نضع الدقيق والبيكنج بودر ورشه الملح ورشة الهيل ثم نضيف إليهم الخليط ونخلطهم يدويًا جيدًا حتى تتكون العجينة.

نقطع العجينة لقطع متساوية ونضع بداخلها التمر أو الجوز أو الحشو المراد ثم غلقها ووضعها في الصينية وادخليها الفرن حتى الاستواء، وأخيراً تم تحضير معمول التمر السعودي بالطريقة الأصلية .

يمكن التزيين سكر بودرة. مكونات عمل المعمول السعوديطريقة تحضير المعمول السعودي بالطريقة الأصلية طريقة تحضير المعمول السعودي طريقة تحضير المعمول السعودي يتميز المعمول السعودي بطعم مميز كما إنه مفيد صحي جداً . مكونات عمل المعمول السعودي ٢ كوب ونصف من الدقيق.

رئة ملح.

ملعقة بيكنج بودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

رشه هيل.

نصف كوب من الزبدة.

ربع كوب من السمنة.

بيضة.

نصف كوب من السكر الناعم. طريقة تحضير وعمل المعمول السعودي نضع الزبدة في وعاء ويتم خفقها بقوة باستخدام المضرب الكهربائي ونضيف السكر والسمنة والبيض والفانيليا ونتابع الخفق.

يتكون خليط بالمكونات السابقة نضيف عليه الدقيق والبيكنج بودر والهيل ثم نعجنهم جيدًا حتى تتكون عجينة تستطيع تشكيلها.

نقطع العجينة على هيئة أقراص حسب الرغبة ثم نضعها في الصواني وتدخل الفرن وتأخذ وقت حوالي ربع ساعة ويكتمل استوائها.

ثم تقدم للأكل ويمكن التزين بالسكر البودرة أو حشوها أثناء تكوينها قبل وضعها في الصواني. مكونات عمل المعمول السعوديطريقة تحضير وعمل المعمول السعودي وإلى هنا نكون قد تعرفنا على أكثر من طريقة لعمل المعمول يمكنكم عملها في المنزل والاستمتاع بطعمها الرائع.

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