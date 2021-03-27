في 10 دقائق حضري كيكة البرتقال الهشة في الخلاط بخطوات سهلة وبسيطة

تشتهر تلك الفترة بوجود فاكهة البرتقال بشكل كبير حيث تعتبر تلك الفترة موسم لازدهار البرتقال وتعتبر الأمهات ذلك فرصة لإعداد أشياء جديدة يكون المكون الأساسي بها البرتقال مثل العصائر الطازجة وكيك البرتقال الشهي ذو النكهة والرائحة الرائعة وتعتبر كيك البرتقال من أكثر المعجنات التي تصيب الأمهات الاهتمام بها باعتبارها أكثر إفادة للجسم و مد الجسم بالفيتامينات التي يحتاجها للشعر والبشرة بشكل عام ويكثر تكراره وتحضيرها خاصةً في فصل الشتاء وبسبب الإستفسارات بشأن المقادير الخاصة بـ كيك البرتقال نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كيك البرتقال من خلال هذا المقال. طريقة عمل كيكة البرتقال طريقة عمل كيكة البرتقال المقادير: نصف كيلو من الدقيق عالي الجودة.

ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

كأس سكر أبيض.

كأس من الزيت النباتي النقي.

كأس من عصير البرتقال الفريش.

كيس من البيكنج باودر.

ملعقة فانيليا سائلة أو كيس من مسحوق الفانيليا. طريقة التحضير خلط المكونات أولاً مكونات البيض مع السكر والفانيليا لفصل رائحة البيض ونقلبهم جيداً عن طريق الملعقة الخشبية أو المضرب اليدوي حسب الرغبة إلي أن يتجانس الخليط. يمكنك إضافة ملعقة من قشور البرتقال حسب الرغبة لا يعتبر مكون أساسي بعد ذلك نسكب كأس البرتقال. ثم الزيت بإعتبارهم مكونات سائلة يجب إضافتها معاً نترك المكونات جانباً بعد تقليبها بشكل جيد وننتقل لتجهيز الدقيق ونخله مع البيكنج باودر. ثم نعمل على دمج كلاً من الخليط الأول والثاني معاً نستمر بالعجن والخلط حتى الوصول إلى درجة انسيابية من الخليط، نحضر قالب الخبز وطهي كيك البرتقال ودهن القالب بالزبدة أو الزيت مع رشة من الدقيق الناعم أو النشا ويمكن وضع طبقة من ورق الزبدة أسفل القالب. ثم سكب الخليط به ونجهز الفرن قبل وضع الصينية لمدة عشر دقائق. ثم إدخالها الفرن حتى تصبح ناضجة لمدة أربعين دقيقة في وبعد اختبار نضجها تصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير الوسوم

تشتهر تلك الفترة بوجود فاكهة البرتقال بشكل كبير حيث تعتبر تلك الفترة موسم لازدهار البرتقال وتعتبر الأمهات ذلك فرصة لإعداد أشياء جديدة يكون المكون الأساسي بها البرتقال مثل العصائر الطازجة وكيك البرتقال الشهي ذو النكهة والرائحة الرائعة وتعتبر كيك البرتقال من أكثر المعجنات التي تصيب الأمهات الاهتمام بها باعتبارها أكثر إفادة للجسم و مد الجسم بالفيتامينات التي يحتاجها للشعر والبشرة بشكل عام ويكثر تكراره وتحضيرها خاصةً في فصل الشتاء وبسبب الإستفسارات بشأن المقادير الخاصة بـ كيك البرتقال نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كيك البرتقال من خلال هذا المقال. طريقة عمل كيكة البرتقال طريقة عمل كيكة البرتقال المقادير: نصف كيلو من الدقيق عالي الجودة.

ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

كأس سكر أبيض.

كأس من الزيت النباتي النقي.

كأس من عصير البرتقال الفريش.

كيس من البيكنج باودر.

ملعقة فانيليا سائلة أو كيس من مسحوق الفانيليا. طريقة التحضير خلط المكونات أولاً مكونات البيض مع السكر والفانيليا لفصل رائحة البيض ونقلبهم جيداً عن طريق الملعقة الخشبية أو المضرب اليدوي حسب الرغبة إلي أن يتجانس الخليط. يمكنك إضافة ملعقة من قشور البرتقال حسب الرغبة لا يعتبر مكون أساسي بعد ذلك نسكب كأس البرتقال. ثم الزيت بإعتبارهم مكونات سائلة يجب إضافتها معاً نترك المكونات جانباً بعد تقليبها بشكل جيد وننتقل لتجهيز الدقيق ونخله مع البيكنج باودر. ثم نعمل على دمج كلاً من الخليط الأول والثاني معاً نستمر بالعجن والخلط حتى الوصول إلى درجة انسيابية من الخليط، نحضر قالب الخبز وطهي كيك البرتقال ودهن القالب بالزبدة أو الزيت مع رشة من الدقيق الناعم أو النشا ويمكن وضع طبقة من ورق الزبدة أسفل القالب. ثم سكب الخليط به ونجهز الفرن قبل وضع الصينية لمدة عشر دقائق. ثم إدخالها الفرن حتى تصبح ناضجة لمدة أربعين دقيقة في وبعد اختبار نضجها تصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير

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