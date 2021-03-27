وصفات لتفتيح البشرة السمراء من أول مرة بمكونات بسيطة وبشرة أفتح ثلاث درجات

وصفات لتفتيح البشرة السمراء من أكثر الأمور التي تبحث عنها كل حواء، حيث أن البشرة من أكثر المناطق التي تتأثر بحروق الشمس كما أنها تتأثر من منتجات التجميل أو الترطيب الغير مناسبة، لذا يكثر البحث عن وصفات آمنة لتبييض البشرة بدون أي آثار جانبية ومضمونة النتائج أيضاً كي لا تضيعي وقتك وجهدك بلا طائل.

وصفات لتفتيح البشرة السمراء

لعل أشهر وصفة لتبيض البشرة هو ماسك الخميرة والزبادي، وكما ينصح خبراء البشرة بأن الخميرة البيرة المستخدمة في الخبز قديماً أفضل من الخميرة الجافة كي تحصلي على نتائج مميزة.

المكونات

قطعة من الخميرة البيرة.

كوب من الزبادي.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة الاستخدام

قومي بفرك الخميرة حتى تصبح ناعمة، ثم ضيفيها لكوب من الزبادي والقليل من ماء الورد.

بعد التقليب جيداً، قومي بترك المزيج لمدة ربع ساعة ثم ابدأي بتوزيعه على بشرتك.

يترك لمدة نصف ساعة ثم يشطف بالماء البارد، ويمكنكِ غلق المسام باستخدام تونر مناسب أو ماء الورد.

ستلاحظين تفتيح فوري لبشرتك ما لا يقل عن ثلاث درجات، حيث أن الخميرة غنية بالعديد من المركبات الهامة التي تبيض البشرة.

ماسك الفراولة والحليب لتبييض البشرة

تعد الفراولة والحليب أحد أشهر العناصر التي توحد لون البشرة وتساعدها على انتاج الكولاجين بشكل كبير، فهي تستخدم للتفتيح والتغلب على الهالات السوداء وأيضاً الخطوط الدقيقة وعلامات التقدم في العمر.

المكونات

خمس ثمرات من الفراولة.

ملعقة من الشوفان.

ملعقة من العسل.

ملعقة من الحليب.

طريقة الاستخدام