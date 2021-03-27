طرق طبيعية للعناية بالبشرة الجافة بمكونات بسيطة خلال فصل الشتاء

طرق طبيعية للعناية بالبشرة الجافة البشرة الجافة غالبا ما تعاني من تشققات في الجلد بسبب عدم حصولها علي الترطيب الكافي أو التعرض لبعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية أو استخدام بعض من أنواع الصابون التي لها قدرة علي امتصاص الرطوبة من البشرة و عند انخفاض درجة حرارة الطقس يتأثر الجلد ويميل للجفاف وسنقدم في هذه المقالة عدد من الوصفات الطبيعية بمكونات موجودة في كل منزل للعناية بالبشرة الجافة وإمدادها بالترطيب اللازم الذي ينقصه فصل الشتاء .

وصفة الأفوكادو والعسل للعناية بالبشرة الجافة

يوجد في الأفوكادو العديد من الفيتامينات ومنها فيتامين A الذي يساعد علي العناية والمحافظة علي مناعة الجلد ويحتوي علي مضادات الأكسدة التي تحسن من رطوبة الجلد.

المكونات:

1/2 ثمرة من الأفوكادو

1/2 كوب من العسل

طريقة التحضير:

اهرسي ثمرة الافوكادو

اخلطي المكونات مع بعضها جيدا

قومي بوضع الخليط علي البشرة واتركيه مدة ربع ساعة

قومي بتكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيا وستلاحظين النتيجة.

وصفة زيت الزيتون للعناية بالبشرة الجافة

المكونات:

2 معلقة من زيت الزيتون

4 ملاعق سكر بني

معلقة من العسل

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات مع بعضها البعض جيدا

بعد الاستحمام قومي بوضع الخليط بحركات دائرية

وصفة دقيق الشوفان للعناية بالبشرة

يحتوي دقيق الشوفان علي نسبة من البروتين عالية تعمل علي منع فقد الماء من الجلد والحفاظ علي رطوبته ومضادات الأكسدة التي تمد البشرة بالترطيب اللازم ويمتعها بالصحة الجيدة.

المكونات:

عدد 1 موزة

عدد 1 كوب من دقيق الشوفان

مقدار قليل من الحليب

طريقة تحضير الوصفة:

اخلطي جميع المكونات مع بعضها وضعيه علي البشرة لمدة ربع ساعة واغسليه بالماء البارد

ويمكنك تكرار الوصفة مرة أسبوعيا حتى تحصلي علي نتيجة.