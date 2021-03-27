طريقة عمل أسهل وجبة اقتصادية وسريعة وبمكون واحد فقط

طريقة عمل أسهل وجبة اقتصادية، إذا كنتي تشعرين بالملل من وجبات الفطور أو العشاء الروتينية التقليدية وتريدين تجربة وجبة جديدة وشهية وغير مكلفة أيضاً، فيمكنك تجربة وصفتنا لكي بهذه المقال والتي نقدم لكي بها طريقة تحضير وجبة اقتصادية سهلة وبسيطة وبمكون واحد فقط للشيف نادية السيد ويمكنك تقدميها لعائلتك في وجبة الفطور أو وجبة العشاء لتستمتعي بالطعم الشهي واللذيذ.

في هذه المقالة نقدم لكي طريقة عمل قلاية الطماطم أو قلاية البندورة وهي أكلة شعبية مشهورة في الشام التي تتكون من المقادير الأتية:

3 حبات طماطم.

2 فص ثوم.

واحد فلفل حار (إختياري).

ربع كوب زيت زيتون.

ملح وفلفل.

قومي بتقطيع الطماطم الي مكعبات صغيرة، وقطعي الفلفل الي شرائح متساوية الحجم، وقطعي الثوم الي قطع صغيرة غير مهروسة.

في مقلاة مضادة للالتصاق ضعي زيت الزيتون، قومي بوضع الثوم حتي يذبل لونه ويتحول الي أصفر ثم قومي بإضافة الفلفل، ثم قومي بإضافة الطماطم وقلبي الخليط جيداً

ضعي الملح والفلفل الكمية التي تناسبك وقومي بتغطيتها حتي يتم تسبيكها علي نار متوسطة أو هادئة لمدة ربع ساعة.

قومي بتقدميها لأسرتك ساخنة ويمكنك تزيينها بالقليل من الزعتر لإضفاء نكهة مميزة لها مع الخبز الساخن واستمتعي بالطعم الرائع والخفيف لقلاية الطماطم.

طريقة تحضير قلاية الطماطم الشهية

ويمكنك أن تضيفي مكون اخر مع مكونات قلاية الطماطم لتضيفي طعماً مع الطماطم مثل البطاطس أو اللحم المفروم، فقط قومي بإضافة البطاطس بعد تقطيعها الي أصابع متساوية الحجم وقومي بقليها علي النار الأول وتجفيفها من الزيت ثم قومي بإضافتها للطماطم المسبكة.

أو يمكنك إضافة اللحم المفروم بعد وضعه علي النار مع قليل من الملح والفلفل الأسود والبهارات والبصل المقطع وعندما ينضج، نقوم بإضافته الي الطماطم المسبكة، واستمتعي بالطعم المذهل للطريقتين.