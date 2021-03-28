طريقة عمل الكنافة الأصابع بالقشطة اللذيذة وبطريقة محترفة في المنزل لست البيت

تعد الكنافة الأصابع بالقشطة من الحلويات اللذيذة والمعروفة في شهر رمضان الكريم، وهى من أكثر الحلويات التى يقبل عليها الجميع ويعشقها الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها على شكل أصابع بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها بسهولة في المنزل، ايضاً الكثير من النساء يصعب عليهم عمل الكنافة في المنزل حيث أن طريقة إعدادها يعتقد الكثيرين أنها صعبة ولكن هي بسيطة ولا تأخذ الكثير من الوقت، لذلك هنا سوف نقدم طريقة عمل الكنافة الأصابع بالقشطة في المنزل. مكونات عمل الكنافة الأصابع بالقشطة مكونات عمل الكنافة الأصابع بالقشطة تحتوي الكنافة الأصابع بالقشطة على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السكر.

كوب من السمن.

ربع كوب من القشطة البلدي.

مكسرات مجروشه للتقديم. طريقة عمل الشربات نحضر إناء ونضع به ٢ كوب من السكر ثم نضيف كوب من الماء ونشعل عليها النار وعند الغليان نقوم بعصر نصف ليمونة وكيس من الفانيليا ونقلبهم ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق. طريقة التحضير طريقة عمل الشربات تتعدد طرق عمل الكنافة وهنا سوف نقدم طريقة عمل الكنافة الأصابع بالقشطة بطريقة مختلفة وسهولة لعملها في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نأخذ قطعة من الكنافة ونفردها طولياً ونحضر ملعقة ونضع بها القشطة على الكنافة ونلفها على شكل أصابع.

نرصها في صينية وهكذا إلى أن تنتهى الكمية ثم نقوم بسكب السمنة السائلة.

بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية مع التقليب لمدة لا تقل عن 20 دقيقة إلى أن تأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات البارد وهى ساخنة ونغطيها لتبرد ثم تقدم باردة.

وبهذا نكون قدمنا أحلى حلوى لأحلى متابعين وبالهنا والشفاء. الوسوم

تعد الكنافة الأصابع بالقشطة من الحلويات اللذيذة والمعروفة في شهر رمضان الكريم، وهى من أكثر الحلويات التى يقبل عليها الجميع ويعشقها الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها على شكل أصابع بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها بسهولة في المنزل، ايضاً الكثير من النساء يصعب عليهم عمل الكنافة في المنزل حيث أن طريقة إعدادها يعتقد الكثيرين أنها صعبة ولكن هي بسيطة ولا تأخذ الكثير من الوقت، لذلك هنا سوف نقدم طريقة عمل الكنافة الأصابع بالقشطة في المنزل. مكونات عمل الكنافة الأصابع بالقشطة مكونات عمل الكنافة الأصابع بالقشطة تحتوي الكنافة الأصابع بالقشطة على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السكر.

كوب من السمن.

ربع كوب من القشطة البلدي.

مكسرات مجروشه للتقديم. طريقة عمل الشربات نحضر إناء ونضع به ٢ كوب من السكر ثم نضيف كوب من الماء ونشعل عليها النار وعند الغليان نقوم بعصر نصف ليمونة وكيس من الفانيليا ونقلبهم ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق. طريقة التحضير طريقة عمل الشربات تتعدد طرق عمل الكنافة وهنا سوف نقدم طريقة عمل الكنافة الأصابع بالقشطة بطريقة مختلفة وسهولة لعملها في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نأخذ قطعة من الكنافة ونفردها طولياً ونحضر ملعقة ونضع بها القشطة على الكنافة ونلفها على شكل أصابع.

نرصها في صينية وهكذا إلى أن تنتهى الكمية ثم نقوم بسكب السمنة السائلة.

بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية مع التقليب لمدة لا تقل عن 20 دقيقة إلى أن تأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات البارد وهى ساخنة ونغطيها لتبرد ثم تقدم باردة.

وبهذا نكون قدمنا أحلى حلوى لأحلى متابعين وبالهنا والشفاء.

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