كيك زبادي بالشربات البيتي أحلى طريقة لكيك سهل وسريع بمكونات جدا بسيطة

طريقة كيك زبادي بالشربات، من حلويات التي لها مذاق رائع ويتم تحضيرها بمكونات أقتصادية موفرة، فالكيك يصنع ببساطة ويمكن أن يتم إعداده في المنزل بطرق مختلفة ولكن كيك زبادي يختلف في إعدادها عن طريقة الكيك العادية، وتمتاز كيك زبادي بأنها خفيفة القوام وليس بها سعرات حرارية عالية والسكريات بها بسيطة وليست كثيرة، والزبادي بها البروتينات اللازمة للجسم كما إنها تحتوي على عناصر غذائية هامة للجسم مثل البيض وجوز الهند والحليب، وتناسب أيضا الأطفال كوجبة خفيفة لهم، واليوم سنتعرف معا على طريقة كيك زبادي بالشربات. طريقة كيك زبادي بالشربات حلى خفيف كوب ونصف الكوب من الدقيق. ملعقة كبيرة من بيكنج باودر. ربع كوب سكر مطحون. رشة صغيرة من الملح. كوب من زبادي. ربع كوب من زيت الذرة. عدد أربع بيض بحرارة الغرفة. ملعقة كبيرة من جوز هند مبشور. مكونات شربات كيك زبادي 2 كوب من السكر. كوب من الماء. ملعقة كبيرة من عصير ليمون. خطوات تحضير كيك زبادي بالشربات قبل تجهيز مزيج كيك زبادي قومي بتسخين الفرن على حرارة متوسطة، ثم احضري وعاء عميق وجاف.

يتم أولا نخل الدقيق مرتين على الأقل ثم يضاف البيكنج باودر بعد نخله أيضا وعليه الملح وخلط كل مكونات جافة مع بعضها.

حتى يدخل حبيبات الهواء إلى الدقيق والبيكنج باودر وتلك الطريقة تساعد على جعل الكيك هش وناجح جدا.

بوعاء مضرب البيض يتم وضع البيض مع الفانيليا وخفقهم مع بعضهم جيدا ويضاف عليهم السكر البودرة ويخفق جيدا.

ثم يضاف البيض تدريجيا مع عدم توقف مضرب البيض والخفق المستمر ويضاف عليها الزيت حتى يتكون خليط متماسك قليلا.

يوضع كمية الدقيق بالتدريج على المزيج الكريمي ملعقة ملعقة مع التقليب من أسفل لأعلى ثم يضاف الزبادي بعد الانتهاء من الدقيق.

ويخلط المكونات جيدا بملعقة خشبية من أسفل لأعلى وتقليب حتى يتكون لدينا خليط متجانس تماما كريمي يمكن صبه بسهوله.

ثم احضري صينية الخبز وادهنيها بالقليل من الزيت ورشي عليها القليل من الدقيق من القعر والجوانب رشي دقيق في كل الصينية.

بعد مرور نصف ساعة في الفرن تهدأ الحرارة إلى متوسطة وتدخل الكيك بعد حوالي 20 دقيقة وتخرج ويصب عليها الشربات. طريقة كيك زبادي بالشربات حلى خفيفمكونات شربات كيك زباديخطوات تحضير كيك زبادي بالشربات الوسوم

طريقة كيك زبادي بالشربات، من حلويات التي لها مذاق رائع ويتم تحضيرها بمكونات أقتصادية موفرة، فالكيك يصنع ببساطة ويمكن أن يتم إعداده في المنزل بطرق مختلفة ولكن كيك زبادي يختلف في إعدادها عن طريقة الكيك العادية، وتمتاز كيك زبادي بأنها خفيفة القوام وليس بها سعرات حرارية عالية والسكريات بها بسيطة وليست كثيرة، والزبادي بها البروتينات اللازمة للجسم كما إنها تحتوي على عناصر غذائية هامة للجسم مثل البيض وجوز الهند والحليب، وتناسب أيضا الأطفال كوجبة خفيفة لهم، واليوم سنتعرف معا على طريقة كيك زبادي بالشربات. طريقة كيك زبادي بالشربات حلى خفيف كوب ونصف الكوب من الدقيق. ملعقة كبيرة من بيكنج باودر. ربع كوب سكر مطحون. رشة صغيرة من الملح. كوب من زبادي. ربع كوب من زيت الذرة. عدد أربع بيض بحرارة الغرفة. ملعقة كبيرة من جوز هند مبشور. مكونات شربات كيك زبادي 2 كوب من السكر. كوب من الماء. ملعقة كبيرة من عصير ليمون. خطوات تحضير كيك زبادي بالشربات قبل تجهيز مزيج كيك زبادي قومي بتسخين الفرن على حرارة متوسطة، ثم احضري وعاء عميق وجاف.

يتم أولا نخل الدقيق مرتين على الأقل ثم يضاف البيكنج باودر بعد نخله أيضا وعليه الملح وخلط كل مكونات جافة مع بعضها.

حتى يدخل حبيبات الهواء إلى الدقيق والبيكنج باودر وتلك الطريقة تساعد على جعل الكيك هش وناجح جدا.

بوعاء مضرب البيض يتم وضع البيض مع الفانيليا وخفقهم مع بعضهم جيدا ويضاف عليهم السكر البودرة ويخفق جيدا.

ثم يضاف البيض تدريجيا مع عدم توقف مضرب البيض والخفق المستمر ويضاف عليها الزيت حتى يتكون خليط متماسك قليلا.

يوضع كمية الدقيق بالتدريج على المزيج الكريمي ملعقة ملعقة مع التقليب من أسفل لأعلى ثم يضاف الزبادي بعد الانتهاء من الدقيق.

ويخلط المكونات جيدا بملعقة خشبية من أسفل لأعلى وتقليب حتى يتكون لدينا خليط متجانس تماما كريمي يمكن صبه بسهوله.

ثم احضري صينية الخبز وادهنيها بالقليل من الزيت ورشي عليها القليل من الدقيق من القعر والجوانب رشي دقيق في كل الصينية.

بعد مرور نصف ساعة في الفرن تهدأ الحرارة إلى متوسطة وتدخل الكيك بعد حوالي 20 دقيقة وتخرج ويصب عليها الشربات. طريقة كيك زبادي بالشربات حلى خفيفمكونات شربات كيك زباديخطوات تحضير كيك زبادي بالشربات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيك زبادي بالشربات البيتي أحلى طريقة لكيك سهل وسريع بمكونات جدا بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.