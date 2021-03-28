طريقة عمل الكيكة بالكاكاو خلال دقائق بخطوات بسيطة والطعم ولا اروع

طريقة عمل الكيكة بالكاكاو ، معظم الأشخاص يفضلون الكيك شوكولاتة كنوع من حلويات، والكثير من الأمهات تقم بتحضير كيك الكاكاو بكثرة بالمنزل لأولادها، وذلك لأنها سهلة التحضير وخفيفة، وبعض الناس يتناولوها كوجبة إفطار مع المشروب المفضل لهم، وهنا سنعرض لك طريقة عمل الكيكة بالكاكاو اللذيذ وبمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.

طريقة عمل الكيكة بالكاكاو

بناءً علي كثرة الطلب حول طرق تحضير الكيك الكاكاو في المنزل، لقد ذكرنا العديد من الطرق وبنكهات مختلفة للكيكات الشوكولاتة علي موقعنا، ولكن هنا جئنا لك بأكثر الطرق حباً لدي الناس وهي كيك الكاكاو، كل ما عليك هو اتباع الخطوات والمقادير بتركيز.

كوب دقيق.

كوب سكر.

كوب إلا ربع حليب.

كوب كاكاو.

ملعقة صغيرة فانيلا.

3 ملاعق زبدة أو سمنة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

3 بيضات.

مقادير الكيك الكاكاوخطوات إعداد كيك الكاكاو

هذه الوصفة سهلة جداً ستجعلك قادرة علي تحضير الكيك بالمنزل بدون معدات أو الحاجة لأي شئ دون المكونات السابقة، كل ما عليك فقط هو اتباع الخطوات التالية:

في الخلاط ضعي جميع المكونات ماعدا الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر، واخلطيهم سوياً حتي تذوب حبيبات السكر مع الزبدة، إذا لم يتوفر لديك خلاط يمكنك الخلط بيديك أو بالمضرب السلكي. في وعاء واسع ضعي الدقيق وضيفي إليه الكاكاو والبيكنج بودر، ثم قلبيهم معاً. اسكبي مزيج الدقيق والكاكاو إلي خليط الحليب والسكر والزبدة ولكن بالتدريج مع الخفق باستمرار، حتي لا تتكتل حبوب الدقيق. في القالب ادهنيه بالسمنة حتي الأطراف واسكبي فيها خليط الكيك بالكاكاو. ضعي القالب في فرن مسخن مسبقاً واتركيها علي درجة حرارة 180 ولا تفتحي الفرن عليها إلا بعد مرور 30 دقيقة، حتي لا يهبط ارتفاع الكيك بالكاكاو. تقدم كيك الكاكاو مع القليل من الشوكولاته المذابة علي الوجه أو أي شئ تفضلينه حسب رغبتك.

نحن منتظرين تعليقتكم وبالهنا والصحة لقد انتهينا من طريقة عمل الكيكة بالكاكاو.