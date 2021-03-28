طريقة عمل الليزي كيك الباردة و ب 4 مكونات فقط موجودة في المطبخ

طريقة عمل الليزي كيك ، من أسهل أنواع الكيكات التي يمكنك تحضيرها في البيت وبمكونات بسيطة في البيت،فهي من أفضل الكيكات الجديدة ويمكن عملها بسهولة لأطفالك وأفراد أسرتك، وفي هذا المقال نقدم طريقة عمل الليزي كيك الباردة بدون خبز و ب 4 مكونات فقط موجودة في المطبخ .

طريقة عمل الليزي كيك بالمقادير

المقادير الليزي كيك:

3 ملاعق سكر.

3ملاعق كاكاو خام.

400 جرام بسكويت سادة.

3 كوب من الحليب.

ملعقتين زبدة كبيرة.

100 جرام شوكولاتة أي نوع.

قومي بتكسير البسكويت إلي قطع متوسطة وهو أساس ليزي كيك .

. وفي حلة علي النار، أضيف الحليب والزبدة والسكر والكاكاو وقلبي علي نار متوسطة، لذوبان المكونات حتى يقل الخليط إلي النصف ويتخلص من السوائل.

ثم أضيفي قطع من الشوكولاتة المفضلة دارك أو بالحليب أو المكسرات، وقومي بالتقليب حتى الذوبان، واتركيه يبرد تماماً.

في وعاء عميق، أضيفي البسكويت وأضيفي إليه خليط الحليب والكاكاو، وقومي بالتقليب حتى تغطي الشوكولاتة كل قطع البسكويت وتتكون الليزي كيك .

. في صينية مقاس 20 قابلة للفتح مدهونة زيت أو زبدة وورق الزبدة من القاع الجوانب، ثم أضيفي طبقات من خليط ليزي كيك وساويها واتركيها في الثلاجة، لتحضير التزيين للكيكة الكسولة ليزي كيك.

طريقة تحضير الكيكة الكسولة

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علبة كريمة لباني.

200 جرام شوكولاتة.

طبقة التزيين

علي النار قومي بتسخين الكريمة حتى تثقل، ثم أضيفي الشوكولاتة وقومي بتقليبها، حتى تحصلي علي قوام صوص شوكولاتة، وقومي بصبه فوق ليزي كيك، وادخليها الفريزر مدة ساعتين أو ليلة كاملة في الثلاجة، وقبل التقديم ضعيها نص ساعة في الفريزر، ويمكنك أن تزيينها بالكاكاو.

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وهذه الكيكة كيك الليزي كيك هي أفضل وأسهل الكيكات التي يمكنك إعدادها بسهولة في منزلك ولأطفالك من مكونات بسيطة في البيت، وسهلة وسريعة تقدم بجانب المشروبات بجانب الكيكة ولها طعم رائع مثل الجاتوه .