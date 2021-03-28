لعشاق القهوة فقط كيف تعمل قهوة مظبوطة بوش مثل الكافيهات بالضبط في أقل من 10 دقائق

القهوة، واحدة من أكثر المشروبات شهرة في العالم، ويبحث الكثيرين عن طريقة عمل القهوة المظبوطة أم وش مثل الكافيهات بالظبط، اليوم سنقدم لكم أسرار عمل القهوة، وتعتبر من المشروبات التي يعشقها الملايين من جميع أنحاء العالم، ويبدأ بها الكثيرين من الصباح الباكر لتعديل المزاج، أو بعد الأكل بسبب التخمة، أو حتى قهوة ما قبل النوم،ويشتكي الكثيرين من أن القهوة بعد عملها تكون بدون وش ولا تكون لذيذة إلا بالحظ في مرة من العديد من المرات، لعشاق مزاج القهوة تابع معنا لتتعرف على طريقة عمل القهوة المظبوطة على أصولها.

طريقة عمل القهوة

ستحتاج لعمل القهوة المظبوطة إلى كنكة، ويستحسن أن تكون الكنكة ذات عنق ضيق حتى يكون الوش الناتج في القهوة كبيرا، تابع الخطوات الآتية لتتعرف على طريقة عمل القهوة اللذيذة.

أولا قم بإحضار البن المفضل الخاص بك وسأشرح لكم الفروق بينها.

البن الفاتح

يعتقد الكثيرين أن البن الفاتح والغامق والوسط تأتي من مصادر مختلفة، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ تماما، حيث إن الحبوب المستخدمة في عمل البن الفاتح والوسط والغامق تكون نفس الحبوب، ولكن يختلف حسب مدة تحميصها، والبن الفاتح يتم تحميصه في أقل مدة عن باقي درجات البن، حيث يتم تحميصه في 8 دقائق، والوش الخاص بالبن الفاتح يكون لونه بني فاتح مثل لون الشاي بحليب تقريبا، ويغلب عليه الطعم النباتي، ويحتوي على أكبر قدر من الكافيين عن باقي أنواع البن فهو يفضل إذا كنت تريد شرب القهوة للتنشيط بشكل أكبر.

البن الوسط

بينما يأخذ البن الوسط في تحميصه من 12 إلى 15 دقيقة في تحميص البن، ويتميز لون الوش الخاص به باللون البني بين الفاتح والغامق، وهو النوع المحبذ من قبل معظم عشاق القهوة، ويحتوي على نسبة أقل من الكافيين من البن الفاتح بالطبع، إذا كنت ستبدأ في شرب القهوة فنقترح عليك البدء بالبن الوسط.

البن الغامق

ويأخذ البن الغامق أطول مدة في التحميص عن النوعين أعلاه، ويتميز لون حبوب البن الغامق باللون الأسود، ويعتبر البن الغامق أقل أنواع البن في كمية الكافيين الموجودة به، حيث أنه أثناء تحميص حبوب البن فإنها تفقد جزءا من الكافيين أثناء عملية التحميص، لذلك فإنه كلما كانت حبوب البن ذات لون أفتح كلما كان الكافيين بها أعلى، لذا فمن الناحية الصحية فالبن الغامق أفضل.

بعد أن تكون قد اخترت البن الخاص بك قم بإحضار الفنجان وتعبئته بالماء البارد النقي ولكن بشكل غير كامل.

صب الماء في الكنكة.

أضف السكر حسب الرغبة إلى الكنكة.

أضف ملعقة وربع من البن حسب الرغبة إلى الكنكة.

قم بالتقليب سريعا ثم ضع الكنكة على نار هادئة قدر الإمكان.

بعد مرور دقيقة قم بتقليب القهوة داخل الكنكة، ثم بعدها بدقيقة قم تقليب القهوة مرة أخرى.

عند بدء فوران القهوة اطفئ عليها النار، ولا تترك القهوة لتفور حتى لا تفقد الوش الخاص بها.

قم بصب القهوة في الفنجان ويستحسن أن تصبها في الفنجان في المكان الذي سيشرب الشخص القهوة به.

هذا كان مقالنا عن طريقة عمل القهوة اللذيذة، نتمنى أن يكون قد نال على إعجابكم، لمعرفة طريقة عمل التشيز كيك اضغط على الرابط طريقة عمل التشيز كيك ب 5 مكونات فقط، دمتم في أمان الله متابعينا الأعزاء على موقعكم المفضل ثقفني.