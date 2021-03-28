أسرار طريقة عمل الفسيخ المصري بالصور بطريقة مميزة جداً

يعد الفسيخ واحداً من الأكلات المصرية العريقة وتعتبر طريقة عمل الفسيخ طريقة يختص بها المصريين وتتنوع طرق إعداده وتجهيزه، ويفضل المصريين عمل هذه الأكلة من السمك البوري الطازج حيث يعتبر السمك الطازج شرط أساسي للحصول على جودة عالية لهذه الأكلة، ويعتبر اللون الوردي للسمكة من الداخل بعد التخليل دليل قوي على جودة الفسيخ ونجاحه، وعلى الرغم من عدم حب البعض للفسيخ بسبب رائحته النفاذة إلا أن من يتذوقونه يعجبون به ويستمرون في تناوله، ويأكل المصريين هذا النوع من الأسماك المملحة بشكل خاص في شم النسيم وهي عادة منذ فجر التاريخ حيث كان المصريين القدماء يحتفلون بأعياد الربيع بتناول الفسيخ والأسماك، واستمرت هذه العادة حتى أيامنا هذه.

طريقة عمل الفسيخ المصري بطعم رائع

في السطور التالية سوف نبين لكي سيدتي أسرار الحصول على فسيخ ناجح بطعم رائع ومميز، كي تصنعيه في منزلك وتحصلي على الجودة المطلوبة وتستمتعي بتناوله مع أسرتك دون الخوف من مخاطر التصنيع أو التخزين السيئ للفسيخ وشراؤه من أماكن مجهولة المصدر والذي يكون له عواقب وخيمة، فاهدئي بالاً مع هذه الطريقة الناجحة والمجربة في عمل الفسيخ.

سمك بوري طازج حجم متوسط أو كبير.

ملح خشن على شكل بلورات.

شطة.

زيت طعام.

ملعقة كبيرة من الكركم.

اغسلي السمك جيداً بالماء دون نزع القشور أو فتح بطن السمكة، وإنما تترك كاملة وتغسل من الخارج ومن الخياشيم ومن منطقة الفم جيداً حتى تغسل تماماً من الدم الموجود في الخياشيم.

يتم إيقاف السمك في مصفاة بحيث يكون الفم لأسفل وذيلها للأعلى حتى يتم تصفية الماء منها جيداً

يفضل تشغيل المروحة حتى تجف الأسماك تماماً، أو يمكن ربط الأسماك من الذيل برباط نظيف وتعليقها حتى تجف تماماً.

تستخدم مناديل المطبخ لتجفيف فم السمك والخياشيم جيداً من الماء والدماء، ويتم حشو خياشيم السمكة وفمها باستخدام المناديل ونزعها حتى يدخل المنديل ويخرج نظيفاً.

بعد ذلك يتم تدليك جسم السمكة باستخدام اليدين والضغط الخفيف على أعلى سلسلة الظهر لفصل اللحم عن الشوك داخل السمكة وبعدما يعود جسد السمكة طرياً يتم حشوها بالخليط الذي سنقوم بتحضيره.

نخلط الملح الخشن مع ملعقتين من زيت الطعام والشطة والكركم حسب الرغبة، تعمل الشطة كمادة حافظة أثناء التخليل أما الكركم فيعطي الفسيخ اللون الذهبي المميز ويمكن الاستغناء عنه.



يتم حشو فم السمكة وخياشيمها بالخليط حتى تمتلئ الخياشيم جيداً بالملح، كما بالصورة:

يتم مسح ظهر السمكة باستخدام الخليط، ثم تلف في كيس بلاستيك نظيف مع مراعاة إخراج الهواء من الكيس.

يتم لف السمك في أكثر من كيس بلاستيكي مع إخراج الهواء منها ثم تلف باستخدام الشريط البلاستيكي ويمكن تغليفها بالبلاستر حتى نتأكد من عدم وصول الهواء إلى الداخل.

يتم وضع اللفة داخل علبة محكمة الغلق وتترك ف مكان جاف.

يتم تقليب اللفة على الجانب الآخر كل ثلاثة أيام.

إذا كان حجم السمك متوسط أي أن وزن السمكة نصف كيلو فإنها تحتاج إلى أسبوعين كي تصبح جاهزة للأكل خلال فصل الشتاء وإلى عشرة أيام خلال فصل الصيف، ويمكن وضع سمكة في كيس منفصل ولفها بنفس الطريقة السابقة وفتحها للتأكد من أن الفسيخ قد تم تمليحه بنجاح بعد مرور 10 أيام، أما إذا كان حجم السمكة صغيراً أي أن الكيلو حوالي 4 سمكات فإنها تحتاج لأسبوع واحد فقط حتى تنضج في فصل الشتاء كل ما عليكِ هو تركها في مكان دافئ.

ماذا أفعل إذا كان الفسيخ مالحاً بعد التخليل

إذا اتبعتِ الطريقة السابقة في عمل الفسيخ فإنه من المستبعد حدوث ذلك، أما إذا فوجئت بعد النضج أن الفسيخ مالح جداً بسبب تركك له عدد أكبر من الأيام فإليكِ الحل بكل بساطة:

قشري حبة بطاطس وقطعيها على شكل حلقات.

ضعي حلقات البطاطس في خياشيم السمكة وفوق ظهرها وبالأسفل، وضعيها في علبة محكمة الغلق.

ضعي العلبة في الثلاجة ثم اتركيها ليلة كاملة، وفي الصباح قومي بفتح السمكة وتذوقيها إذا كانت لازالت مالحة وهو أمر مستبعد يمكنك وضع شرائح جديدة من البطاطس فوق لحم السمكة وسوف تمتص البطاطس الملح الزائد.

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