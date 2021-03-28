أفضل طريقة لعمل اللازانيا طريقة تحضير اللازانيا كالمطاعم بأبسط الخطوات، تعتبر اللازانيا من أحد أنواع المعكرونة، وتتميز بطعمها الفريد واللذيذ، كما تعتبر وجبة متكاملة، وذات تكلفة اقتصادية، كما إنها لها شهبية كبيرة ويحبها الكبار والصغار، كما تعتبر أيضا من الأكلات المختلفة الغير تقليدية، ولا تحتاج إلى الكثير من المجهود لتحضيرها، ويعجب بها جميع أفراد العائلة، ولهذا تبحث الكثير من الأمهات وربات المنزل على الطرق الصحيحة لتحضيرها، حتي تستطيع أن تصل بمذاقها كمذاق المطاعم، ولهذا سوف نقوم اليوم بوصف أفضل الطرق لتحضيرها، والمقادير التي تحتاجين إليها أيضا. أفضل طريقة لعمل اللازانيا أفضل طريقة لعمل اللازانيا أولا المقادير: شرائح من اللازانيا

نصف كيلو من اللحم المفروم

بصلتين كبار مفرومين

فصين ثوم مفروم

كوب من الجبن المونزاريلا

نصف كوبن جبن بارميزان

كوب من صلصة الطماطم

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

100 جرام من الزبد

ملعقة صغيرة من الريحان

ملح وفلفل أسود مقادير البشاميل : طريقة تحضير الصينية أولا عليك القيام بتحضير البشاميل وذلك عن طريق وضع مكعبات الزبد داخل وعاء وضعه على النار

ثم القيام بإضافة الدقيق عن زوبان مكعبات الزبد، والقيام بالتقليب المستمر بواسطة ملعقة خشب إلى أن يتشرب كل الزبد.

ثم وضع اللبن بالتدريح مع الاستمرار في التقليب أثناء وضع اللبن، لكي لا يتكتل الدقيق في البشاميل، والاستمرار بالتقليب حتي يتجانس الخليط ويثقل سمكه، وبعدها القيام بوضع الفلفل الأسود والملح، وإغلاق البوتجاز.

أما بالنسبة لتحضير اللحمة المعصجة، فنضع مكعبات الزبد في وعاء آخر على ووضعه على النار، حتي ذوبان مكعبات الزبد، وبعد ذلك يتم وضع البصل والثوم والتقليب إلى أن يذبل.

ثم نضع اللحمة وتقليبها حتى يتغير لونها، ثم تتبيلها بالملح، والفلفل الأسود القرفة، والتقليب جيداً.

وبعد ذلك نضع الصلصة ومعجون الطماطم، والماء على اللحمة، وتركها حتي تمام النضج على نار هادئة مع التقليب.

ثم نقوم بتحضير صينية للفرن زجاجية، ونضع طبقة من البشاميل، ثم فوقها طبقة من شرايح اللازانيا، وبعدها نضع فوقها طبقة من الحشو، ثم وضع طبقة من البشاميل مرة أخرى ووضع فوقها طبقة من الجبن المونزاريلا

وعليك الاستمرار في تكرار هذه العملية حتى إنتهاء الكمية.

ثم القيام برش الجبن البارميزان على السطح

وبعدها القيام بوضع الصينية داخل الفرن، وتركها حتي تمام النضج، ومن الممكن إشعال الشواية بعد النضج لدقائق حتي يأخذ السطح اللون الذهبي، وتقدم ساخنة. طريقة تحضير الصينية الوسوم

أفضل طريقة لعمل اللازانيا طريقة تحضير اللازانيا كالمطاعم بأبسط الخطوات، تعتبر اللازانيا من أحد أنواع المعكرونة، وتتميز بطعمها الفريد واللذيذ، كما تعتبر وجبة متكاملة، وذات تكلفة اقتصادية، كما إنها لها شهبية كبيرة ويحبها الكبار والصغار، كما تعتبر أيضا من الأكلات المختلفة الغير تقليدية، ولا تحتاج إلى الكثير من المجهود لتحضيرها، ويعجب بها جميع أفراد العائلة، ولهذا تبحث الكثير من الأمهات وربات المنزل على الطرق الصحيحة لتحضيرها، حتي تستطيع أن تصل بمذاقها كمذاق المطاعم، ولهذا سوف نقوم اليوم بوصف أفضل الطرق لتحضيرها، والمقادير التي تحتاجين إليها أيضا. أفضل طريقة لعمل اللازانيا أفضل طريقة لعمل اللازانيا أولا المقادير: شرائح من اللازانيا

نصف كيلو من اللحم المفروم

بصلتين كبار مفرومين

فصين ثوم مفروم

كوب من الجبن المونزاريلا

نصف كوبن جبن بارميزان

كوب من صلصة الطماطم

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

100 جرام من الزبد

ملعقة صغيرة من الريحان

ملح وفلفل أسود مقادير البشاميل : طريقة تحضير الصينية أولا عليك القيام بتحضير البشاميل وذلك عن طريق وضع مكعبات الزبد داخل وعاء وضعه على النار

ثم القيام بإضافة الدقيق عن زوبان مكعبات الزبد، والقيام بالتقليب المستمر بواسطة ملعقة خشب إلى أن يتشرب كل الزبد.

ثم وضع اللبن بالتدريح مع الاستمرار في التقليب أثناء وضع اللبن، لكي لا يتكتل الدقيق في البشاميل، والاستمرار بالتقليب حتي يتجانس الخليط ويثقل سمكه، وبعدها القيام بوضع الفلفل الأسود والملح، وإغلاق البوتجاز.

أما بالنسبة لتحضير اللحمة المعصجة، فنضع مكعبات الزبد في وعاء آخر على ووضعه على النار، حتي ذوبان مكعبات الزبد، وبعد ذلك يتم وضع البصل والثوم والتقليب إلى أن يذبل.

ثم نضع اللحمة وتقليبها حتى يتغير لونها، ثم تتبيلها بالملح، والفلفل الأسود القرفة، والتقليب جيداً.

وبعد ذلك نضع الصلصة ومعجون الطماطم، والماء على اللحمة، وتركها حتي تمام النضج على نار هادئة مع التقليب.

ثم نقوم بتحضير صينية للفرن زجاجية، ونضع طبقة من البشاميل، ثم فوقها طبقة من شرايح اللازانيا، وبعدها نضع فوقها طبقة من الحشو، ثم وضع طبقة من البشاميل مرة أخرى ووضع فوقها طبقة من الجبن المونزاريلا

وعليك الاستمرار في تكرار هذه العملية حتى إنتهاء الكمية.

ثم القيام برش الجبن البارميزان على السطح

وبعدها القيام بوضع الصينية داخل الفرن، وتركها حتي تمام النضج، ومن الممكن إشعال الشواية بعد النضج لدقائق حتي يأخذ السطح اللون الذهبي، وتقدم ساخنة. طريقة تحضير الصينية

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