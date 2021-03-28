طريقة عمل كيك الشوفان بدون دقيق للشيف سالي فؤاد بمكونات بسيطة

طريقة عمل كيك الشوفان ، تعتبر الكيكة من اكثر أنواع الحلويات التي يفضلها الكثير وتقوم بتحضيرها معظم الأمهات دائماً، والشوفان يحتوي علي عناصر غذائية وفيتامينات وبروتينات مفيدة للجسم، فمزيج الكيك مع الشوفان سيكون فكرة رائعة جداً وجديدة، وستساعد بالأخص الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن، فستؤدي لحرق الدهون وإنقاص الوزن، وذلك لان الشوفان يجعلك تفقدين شهيتك طوال اليوم، ولتتعرفي علي طريقة إعداد كيك الشوفان تابعي معنا.طريقة عمل كيك الشوفان
هذه الطريقة جديدة ومختلفة وغير تقليدية وأيضاً صحية جداً، فهي تحتوي علي الشوفان الذي يتمتع بكم هائل من الفوائد، كيكة الشوفان صحية جداً وأمنة لمرضي السكر وأصحاب الدايت أو الرجيم، وتختلف طرق تحضير كيك بالشوفان من شخص لأخر، ولكن هنا سنعرض لك اكثر الطرق انتشاراً وبتوصية من اكبر الطباخين عليها.المقادير
- 1/2 كوب زبدة سائلة (100 جرام).
- 1/2 كوب حليب (100 جرام).
- 2/3 كوب سكر جلوكوز (130 جرام).
- 2 عدد بيض.
- باكو فانيليا.
- رشه ملح.
- ملعقة صغيرة قرفة.
- 2 كوب ونصف شوفان مطحون ناعم (250 جرام).
- ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- في وعاء اخلطي الزبدة مع السكر والبيض بالمضرب اليدوي، حتي تمتزج جميع المكونات سوياً.
- ضيفي الفانيليا والقرفة ورشه الملح إلي خليط السكر مع البيض وكملي خفق.
- ضعي البيكنج صودر والبيكنج بودر علي دقيق الشوفان واقلبيهم معاً.
- الآن ضيفي الحليب لخليط السكر مع القليل من خليط دقيق الشوفان، ثم اخلطي المكونات وضيفي مزيج دقيق الشوفان بالتدريج مع التقليب المستمر.
- في قالب مدهون بالقليل من الزيت اسكبي عجين الكيك بالشوفان، ثم ضعي القالب في الفرن علي درجة حرارة 180.
- تقطع وتقدم مع مشروبك المفضل ويمكنك تغليفها بالكاكاو أو وضع المكسرات عليها التزيين كما تشاء.
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طريقة عمل كيك الشوفان ، تعتبر الكيكة من اكثر أنواع الحلويات التي يفضلها الكثير وتقوم بتحضيرها معظم الأمهات دائماً، والشوفان يحتوي علي عناصر غذائية وفيتامينات وبروتينات مفيدة للجسم، فمزيج الكيك مع الشوفان سيكون فكرة رائعة جداً وجديدة، وستساعد بالأخص الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن، فستؤدي لحرق الدهون وإنقاص الوزن، وذلك لان الشوفان يجعلك تفقدين شهيتك طوال اليوم، ولتتعرفي علي طريقة إعداد كيك الشوفان تابعي معنا.طريقة عمل كيك الشوفان
هذه الطريقة جديدة ومختلفة وغير تقليدية وأيضاً صحية جداً، فهي تحتوي علي الشوفان الذي يتمتع بكم هائل من الفوائد، كيكة الشوفان صحية جداً وأمنة لمرضي السكر وأصحاب الدايت أو الرجيم، وتختلف طرق تحضير كيك بالشوفان من شخص لأخر، ولكن هنا سنعرض لك اكثر الطرق انتشاراً وبتوصية من اكبر الطباخين عليها.المقادير
- 1/2 كوب زبدة سائلة (100 جرام).
- 1/2 كوب حليب (100 جرام).
- 2/3 كوب سكر جلوكوز (130 جرام).
- 2 عدد بيض.
- باكو فانيليا.
- رشه ملح.
- ملعقة صغيرة قرفة.
- 2 كوب ونصف شوفان مطحون ناعم (250 جرام).
- ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- في وعاء اخلطي الزبدة مع السكر والبيض بالمضرب اليدوي، حتي تمتزج جميع المكونات سوياً.
- ضيفي الفانيليا والقرفة ورشه الملح إلي خليط السكر مع البيض وكملي خفق.
- ضعي البيكنج صودر والبيكنج بودر علي دقيق الشوفان واقلبيهم معاً.
- الآن ضيفي الحليب لخليط السكر مع القليل من خليط دقيق الشوفان، ثم اخلطي المكونات وضيفي مزيج دقيق الشوفان بالتدريج مع التقليب المستمر.
- في قالب مدهون بالقليل من الزيت اسكبي عجين الكيك بالشوفان، ثم ضعي القالب في الفرن علي درجة حرارة 180.
- تقطع وتقدم مع مشروبك المفضل ويمكنك تغليفها بالكاكاو أو وضع المكسرات عليها التزيين كما تشاء.
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