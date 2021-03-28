مسحة من زيت الكيراتين الطبيعي هترجع لشعرك نعومته وحيويته فمن المعروف أن الكيراتين من أهم العناصر الهامة للشعر والتي تساعد على لمعانه وفرده ونعومته وتلجأ الكثير من السيدات لعمل الشعر بالكيراتين في محلات تصفيف الشعر ولكن الكيراتين التجاري به العديد من الكيماويات الضارة التي تعرض الشعر للتلف لذا نقدم لكِ مجموعة من الطرق الطبيعية للحصول على الكيرياتين الطبيعي.

زيت الكيراتين الطبيعي

يعتمد الحصول على الكيراتين الطبيعي على الزيوت الطبيعية التي تغذي الشعر وتعطيه الصحة واللمعان وتقوم بنفس الدور الذي يقوم به الكيراتين الصناعي ولكن دون أي مواد ضارة بالشعر أو فروة الرأس، وفوائد الكيراتين متعددة فهو يعمل على ترميم الشعر من الجذور وحتى الأطراف ويعطيه نعومة وإنسيابية ويمنحه لمعاناً طبيعياً، وتوجد العديد من المواد الطبيعية التي تمنح الشعر نفس نتائج الكيراتين من نعومة ولمعان وتغذية وبدون أي آثار جانبية ولذا يطلق عليها الكيراتين الطبيعي.

طريقة للحصول على زيت الكيراتين الطبيعي

المكونات

1 بيضة كبيرة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة من زيت اللوز الحلو.

2 ملعقة كبيرة زيت خروع.

قومي بخفق البيضة جيداً ثم أضيفي عليها الزيوت تدريجياً وإذا كانت الكمية لا تكفي شعرك أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من زيت اللوز للخليط وامزجي جيداً.

بعد دمج المكونات جيداً قومي بتوزيعها على الشعر من المنبت ودلكي فروة الرأس جيداً ثم باقي الشعر وحتى الأطراف.

إبدأي بتمشيط شعرك ثم لفيه بكيس بلاستيكي أو فوطة مبتلة بماء ساخن للاستفادة من فوائد الزيوت واتركيه لمدة ساعتين.

اغسلي شعرك جيداً بشامبو وبلسم طبي خالي من الكيماويات باستخدام الماء الدافئ.

خطوات تحضير زيت الكيراتين الطبيعي

يمكن تكرار الخطوات السابقة لمدة شهر إسبوعياً للوصول إلى نتيجة أفضل كما يمكن إستبدال الزيوت بالموز وخفق موزتين مع 2 بيضة كبيرة وتطبيقهم على الشعر وغسله بنفس الطريقة.