طريقة عمل الأرز بلبن بالنشا والمكسرات مثل المحلات بخطوات بسيطة

طريقة عمل الأرز بلبن، هي الأكثر بحثا لدي ربات البيوت بسبب سهولتها وشهرتها أيضا لدي الشعب المصري بشكل خاص، فأكلة الرز باللبن تعتبر من الحلويات قليلة التكلفة، وسهلة التحضير، وبالتالي تكون مفضلة للعديد من الأسر لاستخدامها كتحلية بعد وجبات دسمة، وتستخدم أيضا في المناسبات السعيدة والتجمعات الأسرة المتنوعة، وفي الأفراح في بعض القرى والمناطق الشعبية في مصر، وهناك عدة طرق لتحضير الأرز بلبن وبنكهات متنوعة ومختلفة سنتعرف عليها في هذا المقال.

مكونات طريقة عمل الأرز بلبن بالنشا والمكسرات

يهتم المصريين بطبق رز بلبن بالنشا والمكسرات، لأنه النوع المفضل لديهم وهناك من يرغبها بدون نشا، وإليكم المكونات الرئيسية:

المكونات

أرز أبيض ويفضل اختيار نوع ذو جودة جيدة.

حليب سواء كان طازجا أو معلب.

أكواب من السكر وفقا للكمية المستهدفة.

كمية من النشا والماء والقرفة.

مكسرات تكون حسب الرغبة.

كوب من القشطة.

خطوات تحضير أرز باللبن

قومي بغسل الارز جيدا، ثم قوم بإحضار وعاء فارغ يوضع به ماء مغلي ويتم تقليب الأرز داخل الوعاء بين الحين والأخر، والهدف من تلك الخطوة هو عدم التصاق حبات الأرز مع بعضها أثناء وضعها على النار، ويضاف الحليب مع قليل من الفانيليا والسكر على الأرز قبل أن ينضج مع استمرار التقليب الجيد، وفي تلك الأثناء يتم تحضير النشا ليوضع علي مكونات الأرز بلبن، وذلك من خلال وضع النشا في وعاء أخر مع الماء البارد وتقليب النشا جيدا، حتى يصبح لزج ويوضع فوق الأرز وتستمري بالتقليب،ولم تنتهى طريقة عمل الأرز بلبن عند تلك النقطة بل مازال هناك خطوات تحضير أخرى.

لإضافة نكهة على مكونات الأرز بلبن، توضع القرفة على الأرز باللبن مع استمرار التقليب وهو فوق النار، ثم إضافة القشطة حتى تذوب، وفي الخطوة النهائية وبعد تجهيز (طبق الرز بلبن)، يتم إفراغه في أطباق تقديم صغيرة وتزينها بالمكسرات الموجودة حسب رغبة كل شخص، وبذلك تستطيعي سيدتي أن تسعدي أسرتك بطبق لذيذ، رخيص التكلفة وسهل التحضير والاستمتاع بمذاق طبق الأرز بلبن مثل المحلات الشهيرة، دون الحاجة للذهاب هناك وتكلفة اسرتك مزيدا من النقود.

الارز بالحليب بدون نشا

نغسل الأرز سكبنا ثلاثة أكواب من الماء من نفس كوب الأرز نضع الأرز على النار حتى يمتص الأرز كل الماء ثم نضع الحليب على الأرز المطبوخ ، نضيف السكر والفانيليا مع التحريك المستمر ، سخنيهم على نار خفيفة حتى يتجانس الخليط ، ثم نضعه في نفس الوعاء حتى يمتص الأرز من الحليب ويصبح قوامه كريمي ثقيل، ويصب في اكواب التقديم ويترك حتى يبرد.