طريقة عمل عجينة الحليب للمخبوزات بخطوات سهلة ونتيجة مضمونة

من منا لا يحب رائحة المخبوزات الطازجة، فالمخبوزات من الأشياء الأساسية خاصة في وجبة الإفطار ويمكنكِ إعدادها في المنزل لأطفالك لتكون ذات قيمة غذائية عالية وتكون نظيفه غير ملوثة وبمذاق شهي ورائحة لا تقاوم، وفيما يلي أسهل طريقة لإعداد عجينة الحليب المخبوزات بخطوات سهلة ونتيجة مضمونة.

طريقة عمل عجينة الحليب

نقدم لكم المكونات التي تحتاجين إليها لتحضير عجينة الحليب

ملحوظة: عند معايرة الدقيق يجب أن تقومي باستخدام مقاس نفس الكوب المستخدم في معايرة اللبن.

1 كوب من اللبن.

3 أكواب من الدقيق الأبيض (يفضل أن يكون دقيق مخبوزات).

2 بيضة في درجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

رشة ملح.

أولًا: في وعاء عميق قومي بوضع اللبن مع الخميرة والسكر واخلطيهم جيدًا واتركي الخليط في مكان دافئ حتى تتفاعل الخميرة وتنشط وتكون فقاعات هواء. ثانيًا: قومي بوضع البيض والزيت والزبدة معًا وقومي بخلطهم باستخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط. ثالثًا: بعد أن تنشط الخميرة قومي بوضع خليط البيض مع خليط اللبن والخميرة. رابعًا: قومي بنخل الدقيق للحصول على عجينة هشة ثم قومي بإضافته إلى المكونات السائلة الأخرى، وقومي بعجن العجينة جيدًا بيديكِ. خامسًا: قومي بوضع العجينة في إناء عميق به القليل من الزيت وقومي بتغطية العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تخمر (يتضاعف حجمها).

بعد أن تخمر العجينة يمكنكِ إعداد الكثير من الوصفات منها مثل:

تقديمها على هيئة خبز.

إعداد فطائر سادة.

إضافة الحشوات المختلفة إليها مثل الجبن أو الشكولاتة إلخ….

بعد تشكيل العجينة بالطريقة التي ترغبين بها اتركيها لمدة ربع ساعة ثم قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 واتركيه عدة دقائق حتى يصبح ساخن بعض الشيء ثم قومي بوضع المخبوزات به.