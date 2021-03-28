طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل بأقل تكلفة وأقصر جهد

يقبل الكثير على شراء الجبنة الموزاريلا وإضافتها إلى الأكلات المختلفة مثل المكرونة البشاميل، البيتزا وغيرها من الأكلات وسوف نوضح لكم وصفات سهلة لإعدادها في المنزل بطريقة سهلة وآمنة والحصول على مذاق رائع مائة بالمائة، من العروف أن الجبنة الموزاريلا تعتبر من أهم المكونات التي يتم إضافتها للفطائر والبيتزا وسوف نعرض لكم وصفة سهلة لتحضير الجنبة الموزاريلا في المنزل خلال دقائق للاستمتاع بوجبات شهية ومذاق أكثر من رائع. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مقادير عمل الجبنة الموزاريلا وتلك المقادير تكفي لستة أشخاص إضافة عبوة لبن كامل الدسم 2 لتر

إضافة ربع كوب من عصير الليمون الطازج

بالإضافة إلى نصف كوب كبير من الخل خطوات تحضير الجبنة الموزاريلا: يتم وضع كمية اللبن في وعاء على نار متوسطة وبعد ذلك قم بإضافة عصير الليمون والخل إلى اللبن مع التقليب جيدًا حتى تمتزج المكونات معًا. عليك الاستمرار في التقليب حتى يبدأ اللبن في التجبن ( أي ظهور قطع جبن ). عند التجبن قم بوضع حاجز معدني بين الوعاء والنار ونستمر في التقليب حتى تظهر لك قطعة الجبن. قم بالضغط على قطعة الجبن حتى يصبح لها قوام يشبه المطاط عند محاولة قطعها. نقوم بإخراج قطع الجبن ونقوم بتصفية تلك القطع للتخلص من السائل الموجود بها. نضع تلك القطع في وعاء داخل الفريزر حتى تتجمد. نقوم ببشرها إذا كنت ترغب في إضافتها إلى الأكلات المختلفة أو تشكيلها على هيئة أصابع إذا كنت ترغب في إعداد أصابع الموزاريلا لأطفالك. طرق لاستخدام الجبنة الموزاريلا يمكنك استخدام أصابع الموزاريلا بعد وضعها في القليل من البيض والبقسماط وتحضير وعاء به زيت وفير ساخن وقم بوضعها في الزيت وبعد ذلك قم بتقديمها لأطفالك.

كما يمكن إضافتها في صورة مبشورة للفطائر والبيتزا والمكرونة البشاميل وغيرها للحصول على مذاق رائع.

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يقبل الكثير على شراء الجبنة الموزاريلا وإضافتها إلى الأكلات المختلفة مثل المكرونة البشاميل، البيتزا وغيرها من الأكلات وسوف نوضح لكم وصفات سهلة لإعدادها في المنزل بطريقة سهلة وآمنة والحصول على مذاق رائع مائة بالمائة، من العروف أن الجبنة الموزاريلا تعتبر من أهم المكونات التي يتم إضافتها للفطائر والبيتزا وسوف نعرض لكم وصفة سهلة لتحضير الجنبة الموزاريلا في المنزل خلال دقائق للاستمتاع بوجبات شهية ومذاق أكثر من رائع. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مقادير عمل الجبنة الموزاريلا وتلك المقادير تكفي لستة أشخاص إضافة عبوة لبن كامل الدسم 2 لتر

إضافة ربع كوب من عصير الليمون الطازج

بالإضافة إلى نصف كوب كبير من الخل خطوات تحضير الجبنة الموزاريلا: يتم وضع كمية اللبن في وعاء على نار متوسطة وبعد ذلك قم بإضافة عصير الليمون والخل إلى اللبن مع التقليب جيدًا حتى تمتزج المكونات معًا. عليك الاستمرار في التقليب حتى يبدأ اللبن في التجبن ( أي ظهور قطع جبن ). عند التجبن قم بوضع حاجز معدني بين الوعاء والنار ونستمر في التقليب حتى تظهر لك قطعة الجبن. قم بالضغط على قطعة الجبن حتى يصبح لها قوام يشبه المطاط عند محاولة قطعها. نقوم بإخراج قطع الجبن ونقوم بتصفية تلك القطع للتخلص من السائل الموجود بها. نضع تلك القطع في وعاء داخل الفريزر حتى تتجمد. نقوم ببشرها إذا كنت ترغب في إضافتها إلى الأكلات المختلفة أو تشكيلها على هيئة أصابع إذا كنت ترغب في إعداد أصابع الموزاريلا لأطفالك. طرق لاستخدام الجبنة الموزاريلا يمكنك استخدام أصابع الموزاريلا بعد وضعها في القليل من البيض والبقسماط وتحضير وعاء به زيت وفير ساخن وقم بوضعها في الزيت وبعد ذلك قم بتقديمها لأطفالك.

كما يمكن إضافتها في صورة مبشورة للفطائر والبيتزا والمكرونة البشاميل وغيرها للحصول على مذاق رائع.



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