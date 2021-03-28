جربي كيكة البسكوت الباردة في البيت لوصفة سهلة وسريعة لأولادك في 10 دقائق فقط

نقدم لكم اليوم طريقة عمل كيكة البسكوت الباردة في البيت خطوة بخطوة لتقديمها للأطفال والضيوف، حيث أنها تعتبر من الحلوى السريعة والباردة التي يحبها أغلب الأشخاص وبالأخص الصغار، فهي خفيفة ولذيذة ولا تحتاج إلى وقت كبير، حيث يمكن تحضيرها بكل سهولة في 10 دقائق فقط، وهي وصفة غير مكلفة أبداً لأن مكوناتها موجودة في كل بيت، يجب اتباع الخطوات بالترتيب للحصول على ألذ حلوى سريعة في البيت. مكونات عمل كيكة البسكوت الباردة مكونات عمل كيكة البسكوت الباردة نحتاج لتحضير الطبقة الأولى إلى: 2 كوب من البسكوت المطحون.

ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج باودر. للطبقة الثانية نحتاج إلى هذه المكونات: عدد 3 بيضة.

100 جرام من الزبدة ويمكن استبدالها بنصف كوب زيت.

نصف كوب سكر أبيض.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة خل. للطبقة الثالثة نحتاج إلى المكونات التالية: 170 جرام من القشطة المعلبة.

3 كوب من اللبن البودرة.

ثلاثة أرباع كوب من السكر.

4 مكعب جبنة كيري.

ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق الكاكاو. طريقة عمل كيكة البسكوت الباردة بالخطوات نقوم بخلط مكونات الطبقة الثانية بالخلاط الكهربائي حوالي 5 دقائق، وهي البيض والزبدة والحليب والخل والسكر، وبعد أن نحصل على خليط متماسك نتركها جانباً، ونقوم بطحن مكونات الطبقة الأولى مع بعضها بشكل جيد حتى يصبح الخليط ناعم مثل الرمل.

ندهن الصينية بزبدة أو زيت، ونضع المكونات في الصينية، ثم ندخلها الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة متوسطة، وبعد أن يستوي الخليط جيداً، نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها جانباً حتى تبرد.

نقوم بوضع مكونات الطبقة الثالثة في الخلاط الكهربائي وهي ما يلي: اللبن البودرة والقشطة والسكر والجبنة الكيري، ونخلطهم بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة كمية قليلة من الكريمة البيضاء مع مسحوق الكاكاو إلى الخليط في الخلاط، ونخلط بشكل جيد حتى يصبح لدينا رغوة، ونزين بها الكيك. طريقة عمل كيكة البسكوت الباردة بالخطوات الوسوم

نقدم لكم اليوم طريقة عمل كيكة البسكوت الباردة في البيت خطوة بخطوة لتقديمها للأطفال والضيوف، حيث أنها تعتبر من الحلوى السريعة والباردة التي يحبها أغلب الأشخاص وبالأخص الصغار، فهي خفيفة ولذيذة ولا تحتاج إلى وقت كبير، حيث يمكن تحضيرها بكل سهولة في 10 دقائق فقط، وهي وصفة غير مكلفة أبداً لأن مكوناتها موجودة في كل بيت، يجب اتباع الخطوات بالترتيب للحصول على ألذ حلوى سريعة في البيت. مكونات عمل كيكة البسكوت الباردة مكونات عمل كيكة البسكوت الباردة نحتاج لتحضير الطبقة الأولى إلى: 2 كوب من البسكوت المطحون.

ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج باودر. للطبقة الثانية نحتاج إلى هذه المكونات: عدد 3 بيضة.

100 جرام من الزبدة ويمكن استبدالها بنصف كوب زيت.

نصف كوب سكر أبيض.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة خل. للطبقة الثالثة نحتاج إلى المكونات التالية: 170 جرام من القشطة المعلبة.

3 كوب من اللبن البودرة.

ثلاثة أرباع كوب من السكر.

4 مكعب جبنة كيري.

ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق الكاكاو. طريقة عمل كيكة البسكوت الباردة بالخطوات نقوم بخلط مكونات الطبقة الثانية بالخلاط الكهربائي حوالي 5 دقائق، وهي البيض والزبدة والحليب والخل والسكر، وبعد أن نحصل على خليط متماسك نتركها جانباً، ونقوم بطحن مكونات الطبقة الأولى مع بعضها بشكل جيد حتى يصبح الخليط ناعم مثل الرمل.

ندهن الصينية بزبدة أو زيت، ونضع المكونات في الصينية، ثم ندخلها الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة متوسطة، وبعد أن يستوي الخليط جيداً، نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها جانباً حتى تبرد.

نقوم بوضع مكونات الطبقة الثالثة في الخلاط الكهربائي وهي ما يلي: اللبن البودرة والقشطة والسكر والجبنة الكيري، ونخلطهم بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة كمية قليلة من الكريمة البيضاء مع مسحوق الكاكاو إلى الخليط في الخلاط، ونخلط بشكل جيد حتى يصبح لدينا رغوة، ونزين بها الكيك. طريقة عمل كيكة البسكوت الباردة بالخطوات

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