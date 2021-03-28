بطعم وريحة تجنن طريقة عمل طاجن الارز المعمر بالفراخ في 20 دقيقة

يشتهر الأرز المعمر بتحضيره السريع ويعد من أشهر الأطباق في مصر، وله قيمة غذائية عالية وعلى الرغم من سهولة عمله إلا أن النساء ما زلن يبحثن عن وصفات مجربة ومبتكرة لشرح طريقة عمل طاجن معمر بالدجاج التنوع والابتكار، كما نعلم جميعًا على الرغم من مكوناته البسيطة، نظرًا لاحتوائه على كلٍ من النشا والبروتين، يمكن اعتباره طبقًا رئيسيًا مشبعًا، لذلك فقط طبق من سلطة الخضار يكمل الغداء.

ويمكن أيضاً بنفس الطريقة التي سنقوم بشرحها أن تقومي بعمل طاجن الأرز المعمر بالكبدة أو قطع اللحمة، فهو يتم عمله في العزومات والمناسبات العائلية، نظراً لطعمه اللذيذ فهو بالتأكيد سينال على أعجاب الكثير، ويتميز طاجن المعمر بفوائده التي تمد الجسم.

الطريقة الصحيحة لعمل طاجن أرز معمر بالفراخ

مكونات الوصفة:

كريمة أو كريمة مخفوقة.

2كوب أرز مصري قصير الحبة.

نصف دجاجة مطبوخة ومقطعة.

كوب شوربة دجاج.

نصف كوب حليب سائل.

ملعقة سمن.

طريقة تحضير الوصفة:

اقلي الأرز والسمن في مقلاة عميقة لمدة خمس دقائق حتى يتحول لونها إلى البني الفاتح.

يُغلى الأرز المقلي مع المرق والحليب ، ويُغطى القدر ويُطهى على نار خفيفة.

احتفظ بها لمدة عشرين دقيقة.

نضع نصف كمية الأرز المطبوخ في قعر الكسرولة ، ثم نضع طبقة من الدجاج المسلوق ، ثم نضع باقي الأرز فيها.

أضيفي كمية صغيرة من الكريم أو أضيفي الكريمة الطازجة حسب الحاجة لتزليق السطح جيدًا.

نضع الطاجين في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.

أخرج الكسرولة من الفرن.

يتم تناوله بجانب طبق من السلطة الخضراء للإستمتاع بطعم لذيذ وشهي.

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر بالدجاج والخضروات

من المعروف أن الأرز المعمر من أروع أطباق مصر، فقد نشأ في قرى صعيد مصر وريف مصر، لكنه انتقل إلى المناطق الحضرية، وتتضمن هذه الطريقة عمل طاجن الأرز بالدجاج وجود نوع من أنواع الخضروات (مثل البازلاء)، حيث يتم استعمال نفس المقادير السابقة ويزاد عليها كوب من البازلاء، ويتم إضافتها مع الحليب والأرز وتركها معهما لتنضج على نار هادئة.