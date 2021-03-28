بالطحينة والثوم طريقة عمل الباذنجان المشوي سهلة التحضير في دقائق

الباذنجان من الخضروات الغنية بالكثير من المعادن التي تمد الجسم بالطاقة وتسهم في بنائه بشكل عام يحتوي الباذنجان على الحديد الذي يقوم برفع كفاءة الجسم ومقاومة الأمراض حيث يمد الجسم الكثير من الناعمة التي تكون بمثابة درعا واقيا له من الأمراض تعدد طرق طهي الباذنجان فهناك المشوي والمقلي وهو اكله سريعه التحضير غير مكلفة مكوناتها بسيطة موجودة في كل منزل. طريقة عمل الباذنجان المشوي طريقة عمل الباذنجان المشوي المكونات: ثلاث ثمرات من الباذنجان الطازج.

فص ثوم.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

معلقة صغيرة من الخل.

طبق للتقشير.

معلقة صغيرة من الزبدة أو الزيت الأبيض حسب الرغبة.

نصف كوب صغير من الطحينة.

بقدونس مقطع طازج.

شبت مقطع طازج.

طبق للتقديم.

عيش بلدى.

ملح.

توابل طريقة تحضير الباذنجان المشوي نحضر الباذنجان ونقوم بغسله جيدا سليما دون تقطيع ثم بعد ذلك نترك حتي يجف تماما من الماء.

نقوم بإشعال النار في الفرن نار متوسطة حتى نتأكد تماما من تغطية النار والحرارة القرن بالكامل ثم بعد ذلك نقوم بإحضار الباذنجان ونقوم بوضعه علي الشبكه في الفرن.

ونتركه شوي على نار هادئة يستغرق الباذنجان لكي يحصل إلي مرحلة الشوي من أربع إلي خمس دقائق.

يمكن أيضا أن نستبدل الشوي بالفرن إلي الشوي علي البوتجاز نقوم بإحضار الباذنجان ونشعل عينا من عيون البوتجاز لكل ثمرة باذنجان و نهدئ النار ونقوم بوضع الباذنجان عليها ونقوم بتقليب الباذنجان من دقيقه إلي أخري لكي تتم عملية الشوي جيدا.

نحضر طبق ونقوم بتقشير الباذنجان المشوي ونضعه فيه ثم بعد ذلك نضع الطحينه عليه ومعلقة من عصير الليمون ومعلقة خل.

نقوم بتقليبه جيدا حتى يصبح خليطا واحدا ثم بعد ذلك نقوم بفرم الثوم ووضعه عليه.

ونضيف البقدونس المفروم والشبت المفروم والملح والتوابل ومعلقه الزبدة ونستمر في التقليب جيدا.

يقدم ساخنة مع العيش البلدي. طريقة تحضير الباذنجان المشوي الوسوم

الباذنجان من الخضروات الغنية بالكثير من المعادن التي تمد الجسم بالطاقة وتسهم في بنائه بشكل عام يحتوي الباذنجان على الحديد الذي يقوم برفع كفاءة الجسم ومقاومة الأمراض حيث يمد الجسم الكثير من الناعمة التي تكون بمثابة درعا واقيا له من الأمراض تعدد طرق طهي الباذنجان فهناك المشوي والمقلي وهو اكله سريعه التحضير غير مكلفة مكوناتها بسيطة موجودة في كل منزل. طريقة عمل الباذنجان المشوي طريقة عمل الباذنجان المشوي المكونات: ثلاث ثمرات من الباذنجان الطازج.

فص ثوم.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

معلقة صغيرة من الخل.

طبق للتقشير.

معلقة صغيرة من الزبدة أو الزيت الأبيض حسب الرغبة.

نصف كوب صغير من الطحينة.

بقدونس مقطع طازج.

شبت مقطع طازج.

طبق للتقديم.

عيش بلدى.

ملح.

توابل طريقة تحضير الباذنجان المشوي نحضر الباذنجان ونقوم بغسله جيدا سليما دون تقطيع ثم بعد ذلك نترك حتي يجف تماما من الماء.

نقوم بإشعال النار في الفرن نار متوسطة حتى نتأكد تماما من تغطية النار والحرارة القرن بالكامل ثم بعد ذلك نقوم بإحضار الباذنجان ونقوم بوضعه علي الشبكه في الفرن.

ونتركه شوي على نار هادئة يستغرق الباذنجان لكي يحصل إلي مرحلة الشوي من أربع إلي خمس دقائق.

يمكن أيضا أن نستبدل الشوي بالفرن إلي الشوي علي البوتجاز نقوم بإحضار الباذنجان ونشعل عينا من عيون البوتجاز لكل ثمرة باذنجان و نهدئ النار ونقوم بوضع الباذنجان عليها ونقوم بتقليب الباذنجان من دقيقه إلي أخري لكي تتم عملية الشوي جيدا.

نحضر طبق ونقوم بتقشير الباذنجان المشوي ونضعه فيه ثم بعد ذلك نضع الطحينه عليه ومعلقة من عصير الليمون ومعلقة خل.

نقوم بتقليبه جيدا حتى يصبح خليطا واحدا ثم بعد ذلك نقوم بفرم الثوم ووضعه عليه.

ونضيف البقدونس المفروم والشبت المفروم والملح والتوابل ومعلقه الزبدة ونستمر في التقليب جيدا.

يقدم ساخنة مع العيش البلدي. طريقة تحضير الباذنجان المشوي

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