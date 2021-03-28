ماسك النشا هيخلي وجهك احلي من القمر ومورد ضعيه دقائق لتبييض فوري للوجه

تقوم كثير من الفتيات بالبحث عن طرق لتبييض البشرة وتوريدها، ومن يمتلكون وجه نحيف علي الأخص يقومون بالبحث عن طرق طبيعية تساعد علي نفخ الوجه وتفتيحه أيضا، ويعتبر نسبة كبيرة من الفتيات لديهن عيوب وآثار ببشرتهن وعليهن بإستخدام الماسك المناسب بشرته، و للحصول علي كل هذا يجب الالتزام بروتين للبشرة إذا كان صباحاً أو مساءاً للحصول على أفضل النتائج وبجانب الماسكات يجب الالتزام بنظام صحي، وتجربة المسكات الطبيعية بالمنزل هي أأمن طريقة لكي لا تضر بشرتنا بشيء لا نعرفه، فعمل الماسكات الطبيعية بالمنزل لا يكلف وافضل من الذهاب الى الصالون، والماسك المصنوع طبيعياً يوجد به فوائد عديدة تغذي البشرة ومع المداومة تلاحظين رونقها. ماسك الزبادي والخميرة ماسك الزبادي والخميرة المكونات: معلقة واحدة من الزبادي.

معلقة خميرة فورية.

معلقة حلبة مطحونة.

معلقة من الترمس المطحون. طريقة التحضير: في اناء ضعي كل هذه المكونات مع بعضها وقومي بخلطها جيداً.

ضعيه علي وجه نظيف لمدة ساعة علي الاقل ويفضل مد المدة الى ساعتين.

بعد انقضاء المدة قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

كررى هذا الماسك مرتين فى الاسبوع وستلاحظين الفرق على وجهك. ماسك الخميرة والعسل ماسك الخميرة والعسل المكونات: حوالى معلقتين عسل ابيض.

معلقتين ماء ورد.

معلقة خميرة. طريقة التحضير: قومي بخلط كل المكونات المذكورة جيداً في وعاء.

ضعي الخليط بالثلاجة لمدة عشر دقائق.

يفضل وضع الخليط علي الخدود فقط لمدة حوالى ساعة.

قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر وتجفيفه. ماسك النشا والزبادي ماسك النشا والزبادي المكونات: ثلاث ملاعق زبادى.

معلقة خميرة.

معلقة نشا.

معلقة بيكنج بودر. طريقة التحضير: في وعاء قومي بخلط كل هذه المكونات معاً حتي تمام التجانس.

ضعي الماسك علي وجهك لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة.

ثم قومي بغسل وجهك بالماء. الوسوم

تقوم كثير من الفتيات بالبحث عن طرق لتبييض البشرة وتوريدها، ومن يمتلكون وجه نحيف علي الأخص يقومون بالبحث عن طرق طبيعية تساعد علي نفخ الوجه وتفتيحه أيضا، ويعتبر نسبة كبيرة من الفتيات لديهن عيوب وآثار ببشرتهن وعليهن بإستخدام الماسك المناسب بشرته، و للحصول علي كل هذا يجب الالتزام بروتين للبشرة إذا كان صباحاً أو مساءاً للحصول على أفضل النتائج وبجانب الماسكات يجب الالتزام بنظام صحي، وتجربة المسكات الطبيعية بالمنزل هي أأمن طريقة لكي لا تضر بشرتنا بشيء لا نعرفه، فعمل الماسكات الطبيعية بالمنزل لا يكلف وافضل من الذهاب الى الصالون، والماسك المصنوع طبيعياً يوجد به فوائد عديدة تغذي البشرة ومع المداومة تلاحظين رونقها. ماسك الزبادي والخميرة ماسك الزبادي والخميرة المكونات: معلقة واحدة من الزبادي.

معلقة خميرة فورية.

معلقة حلبة مطحونة.

معلقة من الترمس المطحون. طريقة التحضير: في اناء ضعي كل هذه المكونات مع بعضها وقومي بخلطها جيداً.

ضعيه علي وجه نظيف لمدة ساعة علي الاقل ويفضل مد المدة الى ساعتين.

بعد انقضاء المدة قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

كررى هذا الماسك مرتين فى الاسبوع وستلاحظين الفرق على وجهك. ماسك الخميرة والعسل ماسك الخميرة والعسل المكونات: حوالى معلقتين عسل ابيض.

معلقتين ماء ورد.

معلقة خميرة. طريقة التحضير: قومي بخلط كل المكونات المذكورة جيداً في وعاء.

ضعي الخليط بالثلاجة لمدة عشر دقائق.

يفضل وضع الخليط علي الخدود فقط لمدة حوالى ساعة.

قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر وتجفيفه. ماسك النشا والزبادي ماسك النشا والزبادي المكونات: ثلاث ملاعق زبادى.

معلقة خميرة.

معلقة نشا.

معلقة بيكنج بودر. طريقة التحضير: في وعاء قومي بخلط كل هذه المكونات معاً حتي تمام التجانس.

ضعي الماسك علي وجهك لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة.

ثم قومي بغسل وجهك بالماء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماسك النشا هيخلي وجهك احلي من القمر ومورد ضعيه دقائق لتبييض فوري للوجه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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