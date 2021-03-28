طريقة عمل الكنافة بالقشطة زي المطاعم طبق الحلوى الرئيسي في رمضان 2021

طريقة عمل الكنافة بالقشطة زي المطاعم , الكنافة من الحلوى الشرقية المحببة ولها طقوس خاصة سواء في رمضان أو المناسبات، لهذا نقدم لكي طريقة عمل الكنافة بالقشطة لأنها مميزة وخفيفة ويحبها الكبار والأطفال ويتم إعدادها في أقل وقت. طريقة عمل الكنافة بالقشطة زي المطاعم طريقة عمل الكنافة بالقشطة زي المطاعم المقادير عدد 2 كوب من السكر المطحون والناعم.

2 كوب من السمن سائل.

كيلو جرام من الكنافة الطازجة.

عدد 4 ملاعق كبيرة من النشا المغربل جيدا.

4 أكواب من اللبن الطازج.

ملعقة صغيرة من سائل الفانيليا.

قطر لرشه على الكنافة أو ما يسمى في البلاد العربية الشربات لتحليته. طريقة تحضير القشطة طريقة تحضير القشطة نحضر وعاء يمكن استخدامه على النار ونقوم بوضع اللبن به وهو بارد ثم يضاف له النشا والفانيليا ويقلب جيدًا بمضرب أو ملعقة خشبية حتى تختلط المكونات جيدا ثم توضع على نار متوسطة وتقلب جيدًا حتى تحصل على القوام المناسب وترفع وتستخدم وهي ساخنة. تحضير الكنافة بالقشطة يجب في بداية الأمر أن تقوم بتسخين الفرن المستخدم جيدًا قبل ادخال الصينية له لفترة كافية.

نحضر وعاء كبير وواسع ونضع فيه كمية السكر والسمن المذاب ويقلب جيدا حتى يختلط ثم نضيف الكنافة للخليط ويقلبوا جيدًا حتى يخلطوا ولكن يجب مراعاة تماسك الكنافة وعدم تقطيع شعيراتها أو تفتيتها.

ومن ثم يتم إحضار الصينية المناسبة وندهنها بالسمن المذاب بفرشاة حتى لا يلتصق بعد التسوية ونضع بها نصف كمية الكنافة ونفردها داخل الصينية جيدا بطريقة منتظمة.

نحضر القشطة ونقوم بسكبها فوق الكنافة بانتظام ونراعي عدم الوصول للأحرف حتى لا تحترق عند التسوية ونوزعها بانتظام يمكن استخدم فرشاة أو ملعقة سيليكون لتوزيع دقيق.

ثم نضع باقي كمية الكنافة ونفردها بانتظام ودقة فوق القشطة فلا يظهر منها شيئا نهائيًا.

ندخل الكنافة الفرن وتترك مدة لا تزيد عن نصف ساعة حتى تأخد اللون الذهبي المائل للاحمرار.

تقلب وتوضع في طبق التقديم ويرش عليها القطر ساخن حتى تتشبع منه جيدًا.

تقطع وتقدم ساخنة مع أي مشروب مناسب بدون سكر. تحضير الكنافة بالقشطة الوسوم

طريقة عمل الكنافة بالقشطة زي المطاعم , الكنافة من الحلوى الشرقية المحببة ولها طقوس خاصة سواء في رمضان أو المناسبات، لهذا نقدم لكي طريقة عمل الكنافة بالقشطة لأنها مميزة وخفيفة ويحبها الكبار والأطفال ويتم إعدادها في أقل وقت. طريقة عمل الكنافة بالقشطة زي المطاعم طريقة عمل الكنافة بالقشطة زي المطاعم المقادير عدد 2 كوب من السكر المطحون والناعم.

2 كوب من السمن سائل.

كيلو جرام من الكنافة الطازجة.

عدد 4 ملاعق كبيرة من النشا المغربل جيدا.

4 أكواب من اللبن الطازج.

ملعقة صغيرة من سائل الفانيليا.

قطر لرشه على الكنافة أو ما يسمى في البلاد العربية الشربات لتحليته. طريقة تحضير القشطة طريقة تحضير القشطة نحضر وعاء يمكن استخدامه على النار ونقوم بوضع اللبن به وهو بارد ثم يضاف له النشا والفانيليا ويقلب جيدًا بمضرب أو ملعقة خشبية حتى تختلط المكونات جيدا ثم توضع على نار متوسطة وتقلب جيدًا حتى تحصل على القوام المناسب وترفع وتستخدم وهي ساخنة. تحضير الكنافة بالقشطة يجب في بداية الأمر أن تقوم بتسخين الفرن المستخدم جيدًا قبل ادخال الصينية له لفترة كافية.

نحضر وعاء كبير وواسع ونضع فيه كمية السكر والسمن المذاب ويقلب جيدا حتى يختلط ثم نضيف الكنافة للخليط ويقلبوا جيدًا حتى يخلطوا ولكن يجب مراعاة تماسك الكنافة وعدم تقطيع شعيراتها أو تفتيتها.

ومن ثم يتم إحضار الصينية المناسبة وندهنها بالسمن المذاب بفرشاة حتى لا يلتصق بعد التسوية ونضع بها نصف كمية الكنافة ونفردها داخل الصينية جيدا بطريقة منتظمة.

نحضر القشطة ونقوم بسكبها فوق الكنافة بانتظام ونراعي عدم الوصول للأحرف حتى لا تحترق عند التسوية ونوزعها بانتظام يمكن استخدم فرشاة أو ملعقة سيليكون لتوزيع دقيق.

ثم نضع باقي كمية الكنافة ونفردها بانتظام ودقة فوق القشطة فلا يظهر منها شيئا نهائيًا.

ندخل الكنافة الفرن وتترك مدة لا تزيد عن نصف ساعة حتى تأخد اللون الذهبي المائل للاحمرار.

تقلب وتوضع في طبق التقديم ويرش عليها القطر ساخن حتى تتشبع منه جيدًا.

تقطع وتقدم ساخنة مع أي مشروب مناسب بدون سكر. تحضير الكنافة بالقشطة

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