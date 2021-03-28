عروض أسواق رامز السعودية حتى 3 إبريل 2021 رامز غير في شهر الخير

عروض أسواق رامز السعودية , تعتبر شركة رامز من الشركات المتميزة في المجال الخاص ببيع التجزئة داخل منطقة الخليج عربي، ويكون لدى هذه الشركة مجموعة من الأسواق المختلفة والفروع المتنوعة، والتي من شأنها تقدم لهم كافة الاحتياجات والمتطلبات التي يبحث عنها المتسوقين والعملاء في مكان واحد، وتتبع مجموعة شركات رامز كافة المعايير والقوانين الموجودة على مستوى العالم، وتسعى هذه الشركة إلى اقتناء العلامات التجارية الضخمة والمتنوعة، بالإضافة إلى بدائلها التي تتمتع بأعلى جودة بما يتناسب مع جميع الأذواق.

عروض أسواق رامز السعودية

وإليكم الآن صور عروض أسواق رامز السعودية في رمضان المبارك والتي سوف تستمر إلى 3 أبريل 2021 وتحمل شعار ” رامز غير في شهر الخير” :-

أماكن وجود أسواق رامز

تتعدد وتنتشر أماكن تواجد في مختلف الدول الموجودة في الخليج العربي، وأيضاً دول أسيا، وإليكم الأماكن كالتالي:

يتواجد أسواق رامز في المملكة العربية السعودية، والتي يوجد بها حوالي ٩ فروع منتشرين في جميع انجاء المملكة وهما؛ تبوك ١، الاحساء، تبوك٢، الدمام في الحياة بلازا، الرياض بالنسيم، الرياض عند خط المائة، الدمام ٢.

كذلك أسواق رامز بمملكة البحرين، وذلك بمدينة عيسى، كما أنه يتواجد بمدينة المنامة، المنامة.

هذا بالعلاوة إلى وجود فرع في سلطنة عمان ٧ فروع، حيث يقع كل منها داخل صحار، الملدة، الخوير، صلالة، عبري.

الإمارات العربية المتحدة يوجد بها ٥ فروع يضم كل فرع منها الشهامة، الشارقة، هايبر الإمارات، عجمان.

دولة قطر تضم ٥ فروع يوجد بها فرع قرية بروة، بالإضافة إلى فرع المعمورة، وأيضاً فرع الغرافة، وفرع سلوى.

دولة الكويت يوجد بها فرعان فقط وهما؛ فرع الشويخ، بالإضافة إلى فرع القرين.

تايلاند يوجد بها فرع بانكوك.

تطبيق رامز

قامت شركة رامز بإطلاق تطبيق خاص بها، حيث يتمتع بمجموعة من المزايا، وهي كالتالي:

يساعد المستخدم على إيجاد كل ما يحتاجه من منتجات مختلفة ومتنوعة، كما أنها تكون معروضة بشكل مرتب من شأنه يمكن المتسوق من إتمام عملية التسوق بسهولة.

تمكن المتسوق من الدفع والتعامل بشكل سهل، ويكون بإمكانه اختيار طريقة الدفع التي تكون سهلة بالنسبة له سواء كان الدفع من خلال البطاقة أو من خلال الدفع عند الاستلام.

التوصيل لأي مكان موجود ضمن الأماكن المتاح التوصيل لها، فكل ما يجب على المواطن فعله هو إدخال التفاصيل الخاصة بالعنوان.

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