احلي والذ كفتة فراخ ممكن تاكليها بطريقة وخلطة رهيبة كفتة الفراخ زي المطاعم

كثير منا يبحث عن اكلات جديدة وسريعة في نفس الوقت، فكفتة الفراخ من الاكلات السريعة التي من الممكن أن تحضرها أي أم في المنزل لأولادها وللعائلة بأكملها، حيث هذه الأكلة لذيذة جدا ولها طعم مختلف ورائع يحبه جميع أفراد الأسرة، فهى تغني عن شراء الأكلات الجاهزة من الخارج والذي لا نعرف مصدرها وكيف تم تحضيرها، وهذه الوصفة لن تكلفك الكثير ولا تأخذ وقتاً في التحضير، كما أنها مناسبة جداً للمرأة التي تذهب للعمل لسرعة تحضيرها، وكما نعرف أن الدجاج من اللحوم البروتينية الغنية بفوائد كثيرة، وتستطيعوا أيضاً تقديمها كما تحبون وبجانب أي نوع من الأكلات التي تفضلونها، ولها أيضا أكثر من طريقة للتحضير. طريقة عمل كفتة الفراخ طريقة عمل كفتة الفراخ المكونات: خمس قطع من صدر الدجاج المخلي.

بصلة.

أربع فصوص ثوم.

فلفل رومي احمر.

بيضة واحدة.

ملح.

كزبرة مطحونة.

فلفل أسود.

شطة.

كوب بقسماط. طريقة التحضير في الكبة قومي بوضع الدجاج والبصل والثوم وقومي بفرمهم سوياً.

ثم بعدها ضعي باقي المكونات من البهارات، الملح والفلفل الأسود والكزبرة والشطة، ثم اخلطيهم معا حتى يتكون معك خليط متماسك.

بعدها اقسمي العجين إلى جزئين، جزء نضع عليه البيضة والبقسماط ونخلطهم جيدا ونتركها على جنب، الجزء الثاني نتركه للشوي.

الجزء الموضوع به البيض والبقسماط نقوم بتصبيعه وقلبه في الزيت، أما الجزء المتروك للشوي نقوم بقليه في زيت قليل وبعدها نقوم بإحضار قطعة فحم ووضعها في وسط وعاء الكفتة التي تم قليها، ثم نسخن قليل من الزيت ونضعه فوق الفحم ونقوم بتغطية الوعاء مباشرة حتى تنتشر رائحة الفحم في الكفتة. طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية طريقة التحضيرطريقة عمل كفتة الفراخ المشوية المكونات: صدر دجاج مخلي مفروم.

بصل و بقدونس مفروم.

بقسماط.

بيضة واحدة.

توابل. طريقة التحضير: ضعي جميع المكونات في الكبة وافرميهم سوياً.

قومي بلف الكفتة على الاعواد الخشبية وقومي بدهنها زيت.

رصي الكفتة في صينية وادخليها الفرن حتى تمام النضج. الوسوم

كثير منا يبحث عن اكلات جديدة وسريعة في نفس الوقت، فكفتة الفراخ من الاكلات السريعة التي من الممكن أن تحضرها أي أم في المنزل لأولادها وللعائلة بأكملها، حيث هذه الأكلة لذيذة جدا ولها طعم مختلف ورائع يحبه جميع أفراد الأسرة، فهى تغني عن شراء الأكلات الجاهزة من الخارج والذي لا نعرف مصدرها وكيف تم تحضيرها، وهذه الوصفة لن تكلفك الكثير ولا تأخذ وقتاً في التحضير، كما أنها مناسبة جداً للمرأة التي تذهب للعمل لسرعة تحضيرها، وكما نعرف أن الدجاج من اللحوم البروتينية الغنية بفوائد كثيرة، وتستطيعوا أيضاً تقديمها كما تحبون وبجانب أي نوع من الأكلات التي تفضلونها، ولها أيضا أكثر من طريقة للتحضير. طريقة عمل كفتة الفراخ طريقة عمل كفتة الفراخ المكونات: خمس قطع من صدر الدجاج المخلي.

بصلة.

أربع فصوص ثوم.

فلفل رومي احمر.

بيضة واحدة.

ملح.

كزبرة مطحونة.

فلفل أسود.

شطة.

كوب بقسماط. طريقة التحضير في الكبة قومي بوضع الدجاج والبصل والثوم وقومي بفرمهم سوياً.

ثم بعدها ضعي باقي المكونات من البهارات، الملح والفلفل الأسود والكزبرة والشطة، ثم اخلطيهم معا حتى يتكون معك خليط متماسك.

بعدها اقسمي العجين إلى جزئين، جزء نضع عليه البيضة والبقسماط ونخلطهم جيدا ونتركها على جنب، الجزء الثاني نتركه للشوي.

الجزء الموضوع به البيض والبقسماط نقوم بتصبيعه وقلبه في الزيت، أما الجزء المتروك للشوي نقوم بقليه في زيت قليل وبعدها نقوم بإحضار قطعة فحم ووضعها في وسط وعاء الكفتة التي تم قليها، ثم نسخن قليل من الزيت ونضعه فوق الفحم ونقوم بتغطية الوعاء مباشرة حتى تنتشر رائحة الفحم في الكفتة. طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية طريقة التحضيرطريقة عمل كفتة الفراخ المشوية المكونات: صدر دجاج مخلي مفروم.

بصل و بقدونس مفروم.

بقسماط.

بيضة واحدة.

توابل. طريقة التحضير: ضعي جميع المكونات في الكبة وافرميهم سوياً.

قومي بلف الكفتة على الاعواد الخشبية وقومي بدهنها زيت.

رصي الكفتة في صينية وادخليها الفرن حتى تمام النضج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احلي والذ كفتة فراخ ممكن تاكليها بطريقة وخلطة رهيبة كفتة الفراخ زي المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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