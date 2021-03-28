كنز حقيقى ضعيه فى الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو والطول بغزارة وانبات الفراغات

طرق طبيعية مفيدة لإنبات ونمو الشعر ، ضعيها فى الشامبو لتكثيف الشعر هناك عدة مكونات طبيعية يمكن أن يتم إضافتها إلى الشامبو الذي ترغبين باستخدامه لكي يستفيد منها الشعر أكثر مما يستخدم بدون إضافات، ومن ضمن هذه المكونات جل الألوفيرا والثوم والملح وخل التفاح وغيرها من المكونات الفعالة والتي تعطي نتائج غير متوقعة تفاجئ الجميع، فإذا كنتِ تحلمين بالحصول على شعر طويل وناعم ينمو سريعاً فعليك بقراءة هذا الموضوع المفيد لكِ سيدتي.

يوجد كثير من الطرق والوصفات الطبيعية التي يتم استعمالها للحصول على شعر صحي وناعم خالي من المشكلات فإليك أفضل المكونات والطرق الطبيعي لنمو الشعر ومنها التالي:

يحتوي عسل النحل على مجموعة من العناصر الطبيعية المضادة للجراثيم والفطريات لذا يكون استخدامه عند غسيل الشعر مفيد جداً لتنظيف فروة الرأس ومنحها فرصة لكي ينمو الشعر وبطريقة صحية، ويتم استخدامه بطريقة سهلة جداً كالتالي:

في ربع كوب من الشامبو قومي بإضافة ملعقة كبيرة من عسل النحل وقلبي جيداً حتى يتجانسوا.

ثم قومي بغسيل شعرك بالخليط مع التدليك لبضعة دقائق برفق.

بعدها اشطفيه بالماء الفاتر وجففيه جيداً بالطريقة التي ترغبين واحرصي على استخدام هذا المزيج في كل مرة تقومي بغسيل شعرك فيها.

يعتبر من أهم أنواع الزيوت التي يتم استخدامها للعناية بصحة الشعر فهو يزيل قشرة فروة الرأس ويكون له دور مهم جداً في تعزيز عملية نمو الشعر ويتم استخدامه بطريقة سهلة جداً هي: