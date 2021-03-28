طريقة الاندومي الكورى في البيت مثل الجاهز بالظبط بخطوه واحده ولن تشتريه بعد اليوم

طريقة عمل الاندومي ، تعتبر الأندمي من أشهر الأكلات سريعة التحضير والذي يحب تناولها الكبار والصغار نظراً لما تحتويه من نكهات جديدة ومميزة، ومن الآن يمكنكِ سيدتي أن تقومين بتحضير الاندومي في البيت بطريقة آمنة جداً على صحة أبنائك بدلاً من أن يلجأ أولادك إلى شراء الأندومي من خارج المنزل ومن أماكن غير معلوم عن المكونات التي تستخدمها.
طريقه عمل الاندومى الجاهز
هناك العديد من الطرق الذي يمكن أن تستخدميها لعمل الاندمي في البيت مثل الجاهز تماماً والتي تتمثل في التالي:طريقة عمل الاندومي بالدجاج: المقادير:
- 1 كيس اندومي بطعم الدجاج.
- 1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- 4 ملاعق كبيرة من صوص الصويا.
- 1 حبة جزر مبشور.
- 1 كيس بعارات أندومي.
- 1 حبة بصل مقطعة لمكعبات صغيرة.
- 1 حبة طماطم مقطعة لمكعبات صغيرة .
- ضعي طاسة على النار يضاف لها قليل من الزيت اتركيه حتى أن يصبح ساخن ومن ثم ضعي البصل وقلبيه حتى يبدأ في النضوج.
- ومن ثم يضاف الطماطم المقطعة وتركيه على نار هادئة حتى أن تذبل مكعبات الطماطم، بعدها ضيفي الثوم المفروم والجزر المبشور مع إضافة الفلفل الحار.
- قلبي المكونات مع بعضها حتى أن تمتزج وتتجانس مع بعضها ثم ضعي كيس توابل الأندومي وقلبي ؤجيداً.
- استمري في التقليب ثم يضاف صدور الدجاج المقطعة لمكعبات صغيرة وصوص الصويا وتركي الدجاج على النار حتى أن يصبح ناضج.
- في هذا الوقت ابدئي في سلق الأندومي عن طريق وضع قدر صغير على النار مضاف له قليل من الماء وكيس الأندومي وتركيه لمدة 5 دقائق.
- بعدها قومي بتصفية الأندومي من الماء وضيفي الدجاج مع المكونات الموجودة بالطاسة مع وضع 4/1 كوب ماء ساخن.
- ضيفي لها بهارات المتبقي بالكيس المرفق معها وقلبي جيداً حتى أن تتجانس معاً.
- تسكب في طبق التقديم ويفضل الجميع تناولها وهي ساخنة.
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طريقة عمل الاندومي ، تعتبر الأندمي من أشهر الأكلات سريعة التحضير والذي يحب تناولها الكبار والصغار نظراً لما تحتويه من نكهات جديدة ومميزة، ومن الآن يمكنكِ سيدتي أن تقومين بتحضير الاندومي في البيت بطريقة آمنة جداً على صحة أبنائك بدلاً من أن يلجأ أولادك إلى شراء الأندومي من خارج المنزل ومن أماكن غير معلوم عن المكونات التي تستخدمها.
طريقه عمل الاندومى الجاهز
هناك العديد من الطرق الذي يمكن أن تستخدميها لعمل الاندمي في البيت مثل الجاهز تماماً والتي تتمثل في التالي:طريقة عمل الاندومي بالدجاج: المقادير:
- 1 كيس اندومي بطعم الدجاج.
- 1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- 4 ملاعق كبيرة من صوص الصويا.
- 1 حبة جزر مبشور.
- 1 كيس بعارات أندومي.
- 1 حبة بصل مقطعة لمكعبات صغيرة.
- 1 حبة طماطم مقطعة لمكعبات صغيرة .
- ضعي طاسة على النار يضاف لها قليل من الزيت اتركيه حتى أن يصبح ساخن ومن ثم ضعي البصل وقلبيه حتى يبدأ في النضوج.
- ومن ثم يضاف الطماطم المقطعة وتركيه على نار هادئة حتى أن تذبل مكعبات الطماطم، بعدها ضيفي الثوم المفروم والجزر المبشور مع إضافة الفلفل الحار.
- قلبي المكونات مع بعضها حتى أن تمتزج وتتجانس مع بعضها ثم ضعي كيس توابل الأندومي وقلبي ؤجيداً.
- استمري في التقليب ثم يضاف صدور الدجاج المقطعة لمكعبات صغيرة وصوص الصويا وتركي الدجاج على النار حتى أن يصبح ناضج.
- في هذا الوقت ابدئي في سلق الأندومي عن طريق وضع قدر صغير على النار مضاف له قليل من الماء وكيس الأندومي وتركيه لمدة 5 دقائق.
- بعدها قومي بتصفية الأندومي من الماء وضيفي الدجاج مع المكونات الموجودة بالطاسة مع وضع 4/1 كوب ماء ساخن.
- ضيفي لها بهارات المتبقي بالكيس المرفق معها وقلبي جيداً حتى أن تتجانس معاً.
- تسكب في طبق التقديم ويفضل الجميع تناولها وهي ساخنة.
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