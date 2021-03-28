طريقة الاندومي الكورى في البيت مثل الجاهز بالظبط بخطوه واحده ولن تشتريه بعد اليوم

طريقة عمل الاندومي ، تعتبر الأندمي من أشهر الأكلات سريعة التحضير والذي يحب تناولها الكبار والصغار نظراً لما تحتويه من نكهات جديدة ومميزة، ومن الآن يمكنكِ سيدتي أن تقومين بتحضير الاندومي في البيت بطريقة آمنة جداً على صحة أبنائك بدلاً من أن يلجأ أولادك إلى شراء الأندومي من خارج المنزل ومن أماكن غير معلوم عن المكونات التي تستخدمها.

هناك العديد من الطرق الذي يمكن أن تستخدميها لعمل الاندمي في البيت مثل الجاهز تماماً والتي تتمثل في التالي:

1 كيس اندومي بطعم الدجاج.

1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

4 ملاعق كبيرة من صوص الصويا.

1 حبة جزر مبشور.

1 كيس بعارات أندومي.

1 حبة بصل مقطعة لمكعبات صغيرة.

1 حبة طماطم مقطعة لمكعبات صغيرة .