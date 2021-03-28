الجبنة الرومي مثل الجاهزه تماما بمكونات بسيطه غير مكلفه بطريقة مضمونه ورائعه

طريقه عمل الجبنة الرومي ، الجبنة الرومي من أشهى أنواع الجبن والذي يكون عليها إقبال شديد من عدد كبير من محبين تناول الجبن الرومي ولكن شرائها باستمرار مكلف كثيراً ويمكن أن لا تقدرين على ذلك سيدتي بالإضافة غلى أن استخدامها في صناعة أنواع عديدة من المعجنات يتطلب شراء كمية كبيرة منها، لذا قررنا بأن نأتيكم اليوم بأسهل طريقة يمكن أن تستخدميها لتحضير الجبنة الرومي في البيت باتباع خطوات واستخدام مقادير بسيطة.
طريقه عمل الجبنة الرومي
لكل سيدة منزل تحب أن تصنع بنفسها أنواع متعددة من الجبن اللذيذ والشهي إليكِ سيدتي أسهل طريقة يمكن أن تعتمدين عليها في تحضير الجبنة الرومي تتمثل في الآتي:المقادير:
- 1 ثمرة بطاطس مسلوق مهروسة.
- 1 كيلو لبن كامل الدسم.
- 1 علبة زبادي.
- 3/1 كوب ماء مثلج.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة كبيرة فلفل أسود.
- 2 ملعقة كبيرة قشطة
- شاش.
- في قدر على النار قومي بإضافة اللبن وتركيه حتى أن يغلي تماماً.
- يضاف إليه بعد ذلك الزبادي وقلبي لمدة 5 دقائق يميناً ويساراً حتى تختلط جيداً ولا تصبح متكتلة.
- ضيفي الفلفل الأسود والملح والماء واستمري في التقليب بعدها عليكِ بإضافة القشطة والبطاطس المهروسة وقلبي مرة أخرى حتى أن تتجانس.
- احضري مصفاه وضعي بها قطعة نظيفة من الشاش ثم يسكب بها الخليط وتركيه لمدة 12 ساعة.
- بعد مرور 12 ساعة ارفعي الخليط من على الشاشة ومن ثم يتم وضعه على شاشة أخرى مع الاستمرار في الضغط حتى تتخلصين من السوائل الموجودة بها وتركيها مرة أخرى لمدة 12 ساعة.
- يتم تكار هذه الطريقة مرة أخرى مع استخدام قطعة شاش جديدة وتركه لمدة 12 ساعة والاستمرار على ذلك 4 مرات حتى أن يتماسك الخليط ويصبح لديك الجبنة الرومي.
- احتفظي بالجبن الرومي داخل الثلاجة حتى تقومين باستخدامها.
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طريقه عمل الجبنة الرومي ، الجبنة الرومي من أشهى أنواع الجبن والذي يكون عليها إقبال شديد من عدد كبير من محبين تناول الجبن الرومي ولكن شرائها باستمرار مكلف كثيراً ويمكن أن لا تقدرين على ذلك سيدتي بالإضافة غلى أن استخدامها في صناعة أنواع عديدة من المعجنات يتطلب شراء كمية كبيرة منها، لذا قررنا بأن نأتيكم اليوم بأسهل طريقة يمكن أن تستخدميها لتحضير الجبنة الرومي في البيت باتباع خطوات واستخدام مقادير بسيطة.
طريقه عمل الجبنة الرومي
لكل سيدة منزل تحب أن تصنع بنفسها أنواع متعددة من الجبن اللذيذ والشهي إليكِ سيدتي أسهل طريقة يمكن أن تعتمدين عليها في تحضير الجبنة الرومي تتمثل في الآتي:المقادير:
- 1 ثمرة بطاطس مسلوق مهروسة.
- 1 كيلو لبن كامل الدسم.
- 1 علبة زبادي.
- 3/1 كوب ماء مثلج.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة كبيرة فلفل أسود.
- 2 ملعقة كبيرة قشطة
- شاش.
- في قدر على النار قومي بإضافة اللبن وتركيه حتى أن يغلي تماماً.
- يضاف إليه بعد ذلك الزبادي وقلبي لمدة 5 دقائق يميناً ويساراً حتى تختلط جيداً ولا تصبح متكتلة.
- ضيفي الفلفل الأسود والملح والماء واستمري في التقليب بعدها عليكِ بإضافة القشطة والبطاطس المهروسة وقلبي مرة أخرى حتى أن تتجانس.
- احضري مصفاه وضعي بها قطعة نظيفة من الشاش ثم يسكب بها الخليط وتركيه لمدة 12 ساعة.
- بعد مرور 12 ساعة ارفعي الخليط من على الشاشة ومن ثم يتم وضعه على شاشة أخرى مع الاستمرار في الضغط حتى تتخلصين من السوائل الموجودة بها وتركيها مرة أخرى لمدة 12 ساعة.
- يتم تكار هذه الطريقة مرة أخرى مع استخدام قطعة شاش جديدة وتركه لمدة 12 ساعة والاستمرار على ذلك 4 مرات حتى أن يتماسك الخليط ويصبح لديك الجبنة الرومي.
- احتفظي بالجبن الرومي داخل الثلاجة حتى تقومين باستخدامها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجبنة الرومي مثل الجاهزه تماما بمكونات بسيطه غير مكلفه بطريقة مضمونه ورائعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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