الجبنة الرومي مثل الجاهزه تماما بمكونات بسيطه غير مكلفه بطريقة مضمونه ورائعه

طريقه عمل الجبنة الرومي ، الجبنة الرومي من أشهى أنواع الجبن والذي يكون عليها إقبال شديد من عدد كبير من محبين تناول الجبن الرومي ولكن شرائها باستمرار مكلف كثيراً ويمكن أن لا تقدرين على ذلك سيدتي بالإضافة غلى أن استخدامها في صناعة أنواع عديدة من المعجنات يتطلب شراء كمية كبيرة منها، لذا قررنا بأن نأتيكم اليوم بأسهل طريقة يمكن أن تستخدميها لتحضير الجبنة الرومي في البيت باتباع خطوات واستخدام مقادير بسيطة.

لكل سيدة منزل تحب أن تصنع بنفسها أنواع متعددة من الجبن اللذيذ والشهي إليكِ سيدتي أسهل طريقة يمكن أن تعتمدين عليها في تحضير الجبنة الرومي تتمثل في الآتي:

1 ثمرة بطاطس مسلوق مهروسة.

1 كيلو لبن كامل الدسم.

1 علبة زبادي.

3/1 كوب ماء مثلج.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة قشطة

شاش.