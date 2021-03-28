عجينة سحرية لكل انواع المخبوزات عيش وبيتزا وفطائر هشه وقطنيه وخفيفه مثل القطن

طريقة عمل العجينة السحرية لجميع المخبوزات ، تعتبر العجينة السحرية من أحد أنواع العجائن التي تحب كل سيدة أن تستخدمها في تحضير أنواع عديدة من المعجنات مثل البيتزا والفطائر والباتية وغيرها من المخبوزات الشهية التي يحب تناولها العديد من الأشخاص بمختلف الأعمار، فتخلي عن شراء هذه الأنواع من المخابز وقومي بتحضيرها بنفسك في البيت بأفضل المكونات البسيطة.
طريقة عمل العجينة السحرية لجميع المخبوزات
نهتم جداً بكل ما تحتاج إليه المرأة حتى تقدم لأفراد أسرتها أشهى وألذ المخبوزات المختلفة والمتنوعة التي تكون مختلفة الحشو والمكونات، ولكننا أرادنا بأن نقدم لك سيدتي أسهل طريقة يمكن أن تستخدميها لتحضير المخبوزات المتنوعة بمكونات بسيطة جداً تتمثل في التالي:مقادير عمل العجينة السحرية:
- 1 كيلو دقيق أبيض.
- 2/1 كوب زيت.
- 2/1 ملعقة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة خميرة.
- 2 كوب ماء دافئ.
- أولاً عليك سيدتي بأن تقومين بإحضار وعاء يوضع به كوب من الماء الفاتر يذاب به الخميرة مع التقليب حتى أن تذوب تماماً ومن ثم تركيه لمدة 10 دقائق حتى أن تتفاعل وتتخمر جيداً وتركيها جانباً لحين استخدامها.
- ثم احضري وعاء أخر عميق ضعي به كمية الدقيق والزيت والملح واخلطي حتى تتجانس المكونات مع بعضها بشكل جيداً.
- ثم يتم إضافة حليب البودرة السكر ويتم إضافة خليط الخميرة مع التقليب جيداً باستخدام ملعقة خشبية.
- ومن ثم يتم الخلط عن طريق استخدام الخفاقة اليدوية قومي بخلط المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة.
- ثم أضيفي ما تبقى من كمية الماء الدافئ مع الاستمرار في العجن حتى يصبح لديكِ عجينة طرية وناعمة.
- تترك العجينة جانباً لمدة 30 دقيقة حتى أن ترتاح وتتخمر ويتضاعف حجمها.
- أبدئي في تشكيل العجينة كما ترغبين سواء في تحضير الفطائر والمخبوزات والبيتزا وغيرها من المعجنات.
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طريقة عمل العجينة السحرية لجميع المخبوزات ، تعتبر العجينة السحرية من أحد أنواع العجائن التي تحب كل سيدة أن تستخدمها في تحضير أنواع عديدة من المعجنات مثل البيتزا والفطائر والباتية وغيرها من المخبوزات الشهية التي يحب تناولها العديد من الأشخاص بمختلف الأعمار، فتخلي عن شراء هذه الأنواع من المخابز وقومي بتحضيرها بنفسك في البيت بأفضل المكونات البسيطة.
طريقة عمل العجينة السحرية لجميع المخبوزات
نهتم جداً بكل ما تحتاج إليه المرأة حتى تقدم لأفراد أسرتها أشهى وألذ المخبوزات المختلفة والمتنوعة التي تكون مختلفة الحشو والمكونات، ولكننا أرادنا بأن نقدم لك سيدتي أسهل طريقة يمكن أن تستخدميها لتحضير المخبوزات المتنوعة بمكونات بسيطة جداً تتمثل في التالي:مقادير عمل العجينة السحرية:
- 1 كيلو دقيق أبيض.
- 2/1 كوب زيت.
- 2/1 ملعقة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة خميرة.
- 2 كوب ماء دافئ.
- أولاً عليك سيدتي بأن تقومين بإحضار وعاء يوضع به كوب من الماء الفاتر يذاب به الخميرة مع التقليب حتى أن تذوب تماماً ومن ثم تركيه لمدة 10 دقائق حتى أن تتفاعل وتتخمر جيداً وتركيها جانباً لحين استخدامها.
- ثم احضري وعاء أخر عميق ضعي به كمية الدقيق والزيت والملح واخلطي حتى تتجانس المكونات مع بعضها بشكل جيداً.
- ثم يتم إضافة حليب البودرة السكر ويتم إضافة خليط الخميرة مع التقليب جيداً باستخدام ملعقة خشبية.
- ومن ثم يتم الخلط عن طريق استخدام الخفاقة اليدوية قومي بخلط المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة.
- ثم أضيفي ما تبقى من كمية الماء الدافئ مع الاستمرار في العجن حتى يصبح لديكِ عجينة طرية وناعمة.
- تترك العجينة جانباً لمدة 30 دقيقة حتى أن ترتاح وتتخمر ويتضاعف حجمها.
- أبدئي في تشكيل العجينة كما ترغبين سواء في تحضير الفطائر والمخبوزات والبيتزا وغيرها من المعجنات.
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