عجينة سحرية لكل انواع المخبوزات عيش وبيتزا وفطائر هشه وقطنيه وخفيفه مثل القطن

طريقة عمل العجينة السحرية لجميع المخبوزات ، تعتبر العجينة السحرية من أحد أنواع العجائن التي تحب كل سيدة أن تستخدمها في تحضير أنواع عديدة من المعجنات مثل البيتزا والفطائر والباتية وغيرها من المخبوزات الشهية التي يحب تناولها العديد من الأشخاص بمختلف الأعمار، فتخلي عن شراء هذه الأنواع من المخابز وقومي بتحضيرها بنفسك في البيت بأفضل المكونات البسيطة.

نهتم جداً بكل ما تحتاج إليه المرأة حتى تقدم لأفراد أسرتها أشهى وألذ المخبوزات المختلفة والمتنوعة التي تكون مختلفة الحشو والمكونات، ولكننا أرادنا بأن نقدم لك سيدتي أسهل طريقة يمكن أن تستخدميها لتحضير المخبوزات المتنوعة بمكونات بسيطة جداً تتمثل في التالي:

1 كيلو دقيق أبيض.

2/1 كوب زيت.

2/1 ملعقة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

2 كوب ماء دافئ.