جربي طريقة عمل كرات التمر بسهولة مناسبة للرجيم ومغذية للأطفال فكرات التمر من الحلوى اللذيذة والصحية التي يشتهر بها العالم العربي حيث أنها مفضلة لدى الكبار والصغار، كما أنها تعتبر من الحلوى المتنوعة حيث تتعدد طرق تحضيرها ويمكن التبديل بين مكوناتها لتغيير المذاق حسب الرغبة فهي من الوصفات التي لا تحتاج لطهي وبالتالي لا ترتبط بمقادير معينة، نقدم لكم أبسط أفكار تحضير وتقديم كرات التمر بأكثر من طريقة. طريقة عمل كرات التمر بالمكسرات طريقة عمل كرات التمر بالمكسرات المكونات نصف كيلو تمر طري بدون نواة أو نصف كيلو عجوة.

كوب صغير بسكويت شاي سادة مطحون.

كوب صغير مكسرات متنوعة ومفرومة فرم متوسط.

ربع كوب لبن بقري.

ربع كوب زبدة صفراء.

جوز هند اختياري.

للتزيين ” صوص شوكولاتة خام و لوز وبندق مطحونين أو جوز هند “ طريقة تحضير كرات البلح في الكبة ضعي التمر والبسكوت وجوز الهند واخلطيهم معاُ حتى تمام التجانس.

أضيفي المكسرات واللبن والزبد الطري وأخفقي جيداً حتى يتكون عجين من العجوة أو التمر.

ابدأي بتشكيل العجين لكرات متساوية الحجم حتى تنتهي كمية العجين.

اغمسي كرات التمر في صوص الشيكولاتة ثم قومي برش المكسرات أو جوز الهند فوق الصوص ليتماسكوا جيداً.

قومي بوضعها في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك ثم قدميها. طريقة عمل كرات التمر طريقة تحضير كرات البلحطريقة عمل كرات التمر يمكن استبدال البسكوت المطحون في الوصفة السابقة بكوب صغير من الشوفان النصف حبة وإضافة لوز مطحون وتقليل كمية الزبد حتى تكون الوصفة مناسبة لأنظمة الرجيم، كذلك يمكن إضافة فانيلا وعسل بدلاً من المكسرات وجوز الهند كنوع من التغيير، كما يمكن إضافة القهوة أو القرفة أو ماء الزهر ويمكن تزيينه بالكاكاو الخام أو السمسم وأي مذاق مفضل لديكم للحصول على حلوى مغذية ولذيذة فالتمر من السكريات المفيدة للكبار والأطفال وله قيمة غذائية عالية. الوسوم

جربي طريقة عمل كرات التمر بسهولة مناسبة للرجيم ومغذية للأطفال فكرات التمر من الحلوى اللذيذة والصحية التي يشتهر بها العالم العربي حيث أنها مفضلة لدى الكبار والصغار، كما أنها تعتبر من الحلوى المتنوعة حيث تتعدد طرق تحضيرها ويمكن التبديل بين مكوناتها لتغيير المذاق حسب الرغبة فهي من الوصفات التي لا تحتاج لطهي وبالتالي لا ترتبط بمقادير معينة، نقدم لكم أبسط أفكار تحضير وتقديم كرات التمر بأكثر من طريقة. طريقة عمل كرات التمر بالمكسرات طريقة عمل كرات التمر بالمكسرات المكونات نصف كيلو تمر طري بدون نواة أو نصف كيلو عجوة.

كوب صغير بسكويت شاي سادة مطحون.

كوب صغير مكسرات متنوعة ومفرومة فرم متوسط.

ربع كوب لبن بقري.

ربع كوب زبدة صفراء.

جوز هند اختياري.

للتزيين ” صوص شوكولاتة خام و لوز وبندق مطحونين أو جوز هند “ طريقة تحضير كرات البلح في الكبة ضعي التمر والبسكوت وجوز الهند واخلطيهم معاُ حتى تمام التجانس.

أضيفي المكسرات واللبن والزبد الطري وأخفقي جيداً حتى يتكون عجين من العجوة أو التمر.

ابدأي بتشكيل العجين لكرات متساوية الحجم حتى تنتهي كمية العجين.

اغمسي كرات التمر في صوص الشيكولاتة ثم قومي برش المكسرات أو جوز الهند فوق الصوص ليتماسكوا جيداً.

قومي بوضعها في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك ثم قدميها. طريقة عمل كرات التمر طريقة تحضير كرات البلحطريقة عمل كرات التمر يمكن استبدال البسكوت المطحون في الوصفة السابقة بكوب صغير من الشوفان النصف حبة وإضافة لوز مطحون وتقليل كمية الزبد حتى تكون الوصفة مناسبة لأنظمة الرجيم، كذلك يمكن إضافة فانيلا وعسل بدلاً من المكسرات وجوز الهند كنوع من التغيير، كما يمكن إضافة القهوة أو القرفة أو ماء الزهر ويمكن تزيينه بالكاكاو الخام أو السمسم وأي مذاق مفضل لديكم للحصول على حلوى مغذية ولذيذة فالتمر من السكريات المفيدة للكبار والأطفال وله قيمة غذائية عالية.

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