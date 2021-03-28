كريم التفتيح الخطير بالقوه الخماسيه قنبله لتفتيح الجسم بالكامل كالثلج فى ثوانى

عمل كريم طبيعى لتفتيح الجسم ، بالرغم من وجود مستحضرات كثيرة للعناية بالجلد وتفتيح الجسم، إلا أن الوصفات الطبيعية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستخدام، حيث تفضل المرأة غالبًا تطبيق وصفات منزلية بمكونات طبيعية لضمان نتيجة سريعة، ولذلك أحضرنا لكي سيدتي في هذا المقال وصفتين من أهم وأنجح الوصفات لعمل كريم طبيعى لتفتيح الجسم بشكل واضح خلال فترة قصيرة.

عمل كريم طبيعى لتفتيح الجسم:-

يساعد الكريم المصنوع من ورق النعناع على تفتيح الجسم وتوحيد لون البشرة، بالإضافة إلى إزالة البقع السمراء الموجودة على الجسم.

ورق نعناع.

مياه دافئة (حسب الحاجة).

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به أوراق النعناع وكمية مناسبة من الماء، ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس يشبه الكريم.

ثم نغسل المكان المراد تفتيحه في الجسم جيدًا باستخدام الماء والصابون أو غسول الاستحمام.

ثم نجففه جيدًا ونفرد هذا الخليط على المكان ونتركه مدة لا تقل عن نصف ساعة أو إلى أن يجف تمامًا.

ثم نغسل الجسم بالماء الفاتر ثم الماء البارد، ونقوم بتطبيق هذه العملية مرتين كل في الأسبوع وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة خلال 10 أيام فقط.

المكونات:-طريقة التحضير والتطبيق:-الحمص المطحون لتفتيح الجسم:-

تسهم هذه الوصفة في تفتيح الجسم والتخلص من آثار الحبوب واستعادة لون البشرة الطبيعي وزيادة نضارتها.

ملعقتين ونصف من الحمص المطحون.

نصف ملعقة صغيرة كركم مطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن السائل.

نحضر وعاء زجاجي ونضع به الكركم والحمص ونخلطهم معًا بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة اللبن بشكل تدريجي مع الخلط المستمر حتى نحصل على مزيج متجانس ناعم.

ننظف الجسم جيدًا ونجففه، ثم نضع الخليط الناتج على المكان الذي نرغب في تفتيحه ونفرده بلطف.

نترك الخليط على الجلد حوالي ثلث ساعة على الأقل، ثم نغسل الجسم باستخدام الماء الفاتر.

نستخدم هذا الكريم مرتين كل أسبوع حتى نلاحظ نتيجة مرضية.

المكونات:-طريقة التحضير والاستخدام:-