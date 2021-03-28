طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل بدون تكاليف

تعتبر الكنافة بالقشطة من أكثر الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص وبالأخص في وقت الافطار يفضل وضعها على مائدة رمضان وتعتبر من أكثر أنواع الحلويات التي يتصدر عملها في كافة البيوت لطعمها المميز الشهي الذي لا يقاوم وسوف نعرض لكم وصفة سهلة لعمل الكنافة بالقشطة بمقادير سهلة التحضير.

الكثير منا يفضل شراء الكنافة بالقشطة ولا يعرفون طريقة سهلة لتحضيرها في المنزل وبمذاق رائع ومتميز وغليكم كافة المقادير اللازمة لعملها بكل سهولة:

نصف كيلو أو كيلو من الكنافة

كوب من الزبدة ولكن يجب أن تكون ذائبة

نصف كوب من السكر الناعم ( البودر )

عدد 2 كوب من اللبن

إضافة 3 ملاعق كبيرة من النشا

كوب من القشطة البلدي

ملعقة صغيرة من الفانيليا

عدد 2 ملعقة كبيرة من الكريم شانتيه البودر

إضافة 3 أكواب من السكر

نصف ليمونة

إضافة كوب وربع من الماء

إضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا

بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز

إضافة ملعقة من الزبدة

قم بخلط كمية من الحليب مع السكر والفانيليا والكريم شانتيه البودر ثم قم بإضافة تلك المكونات إلى وعاء به حليب دافئ على النار وقم بتقليب المكونات جيدًا حتى نحصل على قوام سميك وبعد ذلك قم بإضافة القشطة عليه مع الاستمرار في التقليب والانتظار قليلاً حتى يبرد الخليط ويمكنك حينها استخدامه لحشو الكنافة.

قم بوضع السكر والماء معًا في وعاء على النار وعندما يغلي الخليط قم بإضافة نصف ليمونة وملعقة من الفانيليا وسكر الجلوكوز واترك المكونات تغلي معًا لمدة 5-7 دقائق وبعد ذلك قم بإضافة ملعقة من السمنة واترك الشربات لكي تبرد دون تغطية.

